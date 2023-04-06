Замгубернатора Нижегородской области заступился за наказавшего школьника учителя

Замгубернатора Нижегородской области Мелик-Гусейнов заступился за наказавшего школьника учителя

Замглавы Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов высказался в поддержку преподавательницы, которую школьники обвинили в нападении на ученика; он указал, что раньше детей воспитывали с помощью розг.

Инцидент сняли на видео ученики школы, на нем запечатлено, как преподавательница взяла школьника за рукав и ударила по руке. Другие школьники в этот момент засмеялись и прокомментировали происшествие матерными выражениями. По закону о СМИ, газета ВЗГЛЯД не может опубликовать эту видеозапись.

Мелик-Гусейнов, говоря об этом происшествии, отметил, что давать оценку поведению учителя можно только владея полной информацией, а не той, что намеренно зафиксирована на камеру, передает РИА «Новости».

Власти региона «детально разобрались» в этой ситуации, подчеркнул заместитель губернатора. Он отметил, что любой человек среагирует эмоционально, когда ему в лицо и волосы летит «непонятное белое и липкое вещество».

В отношении маленьких детей все это можно перевести в шутку и объяснить, что так нельзя делать, но когда это дети постарше, то «сил на шутки и внушения просто нет».

Мелик-Гусейнов указал, что дети часто не видят границы допустимого, и в прошлом для этого пользовались розгами и ремнями.

Любое прикосновение к детям в нынешнее время может быть истолковано как насилие, особенно если видео инцидента сопровождено «нужными словами», которые превращают образ учителя, не желающего терпеть унижений, «в демонический».

Замгубернатор указал, что в этом инциденте «урок усвоила только учительница», и выразил уверенность, что ни сам подросток, ни его друзья, бранившиеся в момент происходящего, так ничего и не поняли.

Мелик-Гусейнов пожелал родителям этих детей понять мотивы преподавателя и отметил, что если они не поймут это, то «тогда это самое плохое в этой ситуации».