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Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
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Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.
Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более 2 килограммов, передает РИА «Новости».
По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.
В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.
Трепова рассказала, как получила статуэтку с бомбой
«Фонтанка»: Треповой вручил статуэтку с бомбой таксист в Москве
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Подозреваемая в подрыве петербургского кафе Дарья Трепова, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), заявила, что получила статуэтку с бомбой в Москве, сообщили источники.
Трепова получила бюст со взрывным устройством внутри в Москве, сообщили источники «Фонтанки».
По данным портала, она получила предмет от таксиста. Внутри статуэтки якобы была зашита сим-карта, а бомбу активировали на расстоянии.
Отмечается, что Трепова действительно несколько раз посещала встречи с Татарским.
2 апреля в петербургском кафе прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Максим Фомин, пострадало более 40 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.
Национальный антитеррористический комитет указал, что теракт разработали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из числа сторонников ФБК* (организация признана экстремистской). Трепова была активной сторонницей этой структуры, ее задержали по подозрению в причастности ко взрыву в кафе.
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Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Украина заявила о наличии пяти бригад истребителей МиГ-29 и Су-27
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Украинская армия имеет в распоряжении пять бригад истребителей, среди которых три бригады МиГ-29, сообщил советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в киевской армии имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27, количество истребителей может достигать 200 единиц, передает «Коммерсант» со ссылкой на издание «Интерфакс-Украина» и телеканал «Киев».
Как отметил Игнат, первой была поставка истребителей со стороны Польши, что, по его мнению, стало «историческим шагом».
При этом Игнат добавил, что поставленные истребители – старые советские модели четвертого поколения, которые «морально и физически устарели».
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что польские власти передали Киеву несколько истребителей МиГ-29.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
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Боец из ДНР рассказал о чудовищных пытках СБУ
Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о пытках напильником и ножовкой со стороны СБУ
Вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ.
Боец рассказал, как попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой. Руслану пилили ногу напильником и ножовкой, пытались отрезать пальцы секатором, били током, обливали бензином и имитировали казнь, передает РИА «Новости».
«Положили на пол, мы лежали и ждали очереди, пока будут допросы идти. Кому не лень проходили и нас били, прыгали по нам. Во время допроса раздели до трусов, к ногам привязали тапик (военно-полевой телефонный аппарат системы МБ с индукторным вызовом). Если ты отвечал «не знаю, не помню», начинали бить током, дубинками избивали», – вспоминает военнослужащий.
Также российский боец вспомнил, что после допроса украинскими военными пленных повезли в СБУ.
«Меня закинули в сарай, начали избивать, пакет на голову надевать, тряпку на лицо, водой поливать. Задавать вопросы пытались «чем ты можешь нам помочь?» Говорили, «если ты не нужен, расстреляем тебя». Однажды вывозили в посадку, возле ног стреляли – запугивали», – сказал он.
Руслан отметил, что это продолжалось полтора-два часа, после его отвели в сарай и там оставили.
«Потом сбушник вернулся уже пьяный и начал: взял напильник и пытался отпилить мне ногу, потом взял ножовку, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать. Как обычно, на испуг пытались все, чтобы я им чем-то помог», – рассказал он.
По словам Руслана, пленных выводили на улицу, кидали в яму и поливали бензином вокруг, планируя поджигать.
В заключение боец из ДНР рассказал, что сотрудники СБУ придумали, что он им может быть полезен для «правильной» отчетности, так как сказали, чтобы он в протоколе указал, что его пленили не под Марьинкой, а в другом месте.
Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.
Пользователи Twitter призвали Борреля переехать на работу в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter призвали Жозепа Борреля уйти в отставку и уехать в Киев после слов о «наказании России»
Пользователи Twitter (ограничен в России) призывали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля уволиться и переехать в Киев после слов о том, что Европа продолжит «навязывать России высокую цену», пока она не прекратит конфликт на Украине.
«Высокую цену вы навязываете европейцам. Увольняйтесь или переезжайте в Киев, так как вы больше работаете на Зеленского, чем на европейских рабочих», – призвал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Сколько еще европейским гражданам придется пожертвовать ради прокси-конфликта США на Украине», – задался вопросом другой.
«Америка втянула ЕС в этот бардак. Если начнется ядерная война, ЕС станет первой целью. США будут смотреть и улыбаться», – считает еще один пользователь.
«Вы будете продолжать поддерживать Зеленского только до тех пор, пока вас, наконец, не заменит компетентный политик», – заявил другой читатель.
Ранее Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Медведев: Оппозиция сладострастно наслаждается видом крови граждан России
Дмитрий Медведев: Несистемная оппозиция казнит своих соотечественников
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Несистемная оппозиция России, которой покровительствует Запад, занялась терроризмом, ее используют как расходный материал, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Запад не так давно заявлял, что несистемная оппозиция в России – это «честь и совесть эпохи», борцы с коррупцией, но теперь эти люди открыто взрывают и убивают людей, заявил Медведев в своем Telegram-канале.
Теперь эта несистемная оппозиция казнит своих соотечественников, добавил зампред Совбеза. Он указал на подрыв кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский) и пострадали десятки ни в чем неповинных людей.
Медведев также напомнил о нападении на Брянскую область, в ходе которого террористы расстреляли машину с детьми.
Исполнители терактов теперь заявляют, что их использовали – и вполне вероятно, так и есть на самом деле. Но это не избавит их от наказания, продолжил зампред Совбеза.
По его словам, без возмездия остаются те, кто кормил и финансировал наемных убийц – несистемная оппозиция, которая «воюет против собственной страны» при активной поддержке с Запада, где о ней снимают фильмы, удостоенные ангажированных наград.
«Видите их? Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК* (признан экстремистским и запрещен в России) и МБХ-медиа, навальные, волковы, пономарёвы и прочие ходорковские (Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов, Леонид Волков, Илья Пономарев, Михаил Ходорковский признаны иноагентами в России) стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России», – пишет Медведев.
По его словам, эти люди «истово присягнули тьме и террору» вместе с убийцами из «родного им киевского нацистского режима».
Медведев подчеркнул, что с террористами не ведут переговоров, а «истребляют как бешеных собак» без лишних слов. «К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость», – заключил зампред Совбеза России.
Напомним, Дарья Трепова, являвшаяся сторонницей ФБК**, подозревается в подрыве кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский. Национальный антитеррористический комитет отмечал, что подрыв готовили спецслужбы Украины, они привлекали агентов из числа сторонников ФБК.
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Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Аксенов призвал к «сокрушительному возмездию» за убийство военкора Татарского
Аксенов: Возмездие за убийство военкора Татарского должно быть демонстративным и сокрушительным
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Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с убийством военного корреспондента Владлена Татарского призвал радикально решать проблему украинского терроризма.
Аксенов написал в своем Telegram-канале, что Украиной управляет террористическая хунта, которая использует любые средства для достижения целей, в том числе и вербовку женщин. Он напомнил, что теракты, в результате которых погибли Дарья Дугина и военкор Максим Фомин (настоящее имя Владлена Татарского), были совершены именно женщинами.
Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким Фомина, отметив, что военкор был настоящим русским патриотом.
Он отметил, что на Украине серьезно готовятся к подготовке терактов, причем, по мнению Аксенова, участие в этом принимают и американцы.
Аксенов предложил радикально решать проблему украинского терроризма. По его словам, террористический режим должен уйти в прошлое, иначе волну террора не остановить.
«Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным», – заключил он.
Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
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Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Глава КГБ Белоруссии заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах
Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о задержанных в стране польских и украинских шпионах
На территории Белоруссии задержали подозреваемых в агентурной и террористической деятельности, ими оказались граждане Украины, Польши и стран Прибалтики, заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель.
В отношении Белоруссии активизировалось проведение разведывательно-подрывной деятельности, правоохранители задержали нескольких польских граждан, они пытались провести операции по агентурной связи в стране, заявил Тертель, передает РИА «Новости».
Также задержаны и лица, с которыми работали польские агенты. Он уточнил, что польская сторона желает добиться обмена своих граждан.
На территории Белоруссии задержали десятки граждан Украины за попытки совершения терактов, разведывательную и подрывную деятельность, сказал глава КГБ Белоруссии.
Киевский режим обратился к Минску с просьбой обменять своих граждан, но белорусскую сторону предложение не устроило, поскольку ей не нужны «наркоманы, насильники» и другие лица, отбывающие там наказание.
Тертель отметил, что задержаны и граждане из стран Прибалтики, они также пытались работать с агентурными сетями.
Также глава белорусского ведомства отметил, что задержанные в Польше граждане Белоруссии, которых там объявили сотрудниками КГБ, не имеют отношения к деятельности белорусских спецслужб, передает ТАСС.
В конце марта СМИ в Польше сообщали, что в стране задержали иностранца, его подозревают в «разведывательной деятельности» в пользу России. В середине марта польское Агентство внутренней безопасности объявляло о поимке девяти иностранцев, якобы причастных к «шпионажу» в пользу России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Варшава предлагает Минску обмен белорусских граждан, подозреваемых в «шпионаже на Россию».
В «России сегодня» рассказали, что о военкоре Татарском говорят в Германии
Глава представительства «России сегодня» Феоктистов: Немецкие СМИ транслируют только одно высказывание Татарского
Немецкая пресса с пропагандистским уклоном рассказывает о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, сообщил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.
Феоктистов в эфире радио Sputnik отметил, что для немецкой прессы «это, конечно, не новость номер один», но тем не менее об этом сообщается. Он отметил, что фигурируют в сюжетах обе точки зрения: и российская (об украинском следе), и украинская (в Киеве заявляют о своей непричастности).
О Татарском немецкие СМИ рассказывают, что у него было много подписчиков в Telegram-канале. Причем, по словам Феоктистова, во всех средствах массовой информации «показывают то самое легендарное обращение Татарского: «Всех победим…». Татарского называют «военным блогером» и «сторонником Кремля», однако мало кто упоминает, что он уроженец Макеевки, заметил глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине.
«В общем и целом, они довольно нейтрально рассказывают – такой-то факт случился, терроризм – это ужасно и так далее», – добавил Феоктистов.
Напомним, 2 апреля в кафе в Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский). Пострадали еще 40 человек, включая троих несовершеннолетних.
Президент Владимир Путин наградил Фомина орденом Мужества посмертно.
США объявили о новой военной помощи Украине
США объявили о выделении Украине новой военной помощи на 2,6 млрд долларов
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов, сообщила пресс-служба Пентагона.
В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.
Решение о выделении новой военной помощи Украине подписал президент США Джозеф Байден.
Ранее западные СМИ сообщали, что власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов.
ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги
Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.
При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.
Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.
Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.