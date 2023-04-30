Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.

Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что оружие со складов вывозили не торопясь, не спеша, а после все склады были заминированы на уничтожение, то есть, то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже все сгорело и ничего бы не осталось, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что, несмотря на то, что украинская армия вывезла часть вооружения, на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему.

Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах находится 292 тыс. ящиков с ППШ (пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина – прим. ВЗГЛЯД) в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.

Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный подчеркнул, что ВСУ «неправильно соединили по взрывотехнике, потому что у них шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь, поэтому не сработало». По его словам, подключали быстро и думали, что взорвется это спокойно, но допустили какую-то ошибку, только в проходе стояло 4,5 тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.