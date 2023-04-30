|
|
Российские бойцы впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
РИА «Новости»: Российские штурмовые отряды впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Российские штурмовые отряды показали склады с вооружением и боеприпасами в освобожденных соляных шахтах в селе Парасковиевке под Соледаром в ДНР, которые вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались уничтожить.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что оружие со складов вывозили не торопясь, не спеша, а после все склады были заминированы на уничтожение, то есть, то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали. По его словам, заминировали зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже все сгорело и ничего бы не осталось, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что, несмотря на то, что украинская армия вывезла часть вооружения, на складах до сих пор находится большое количество стрелкового оружия и боеприпасов к нему.
Как указал боец ЧВК «Вагнер», на складах находится 292 тыс. ящиков с ППШ (пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина – прим. ВЗГЛЯД) в каждом ящике по 10 штук, и это помимо другого вооружения.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль бойцов группы, их начали разминировать. Военный подчеркнул, что ВСУ «неправильно соединили по взрывотехнике, потому что у них шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь, поэтому не сработало». По его словам, подключали быстро и думали, что взорвется это спокойно, но допустили какую-то ошибку, только в проходе стояло 4,5 тонны тротила с пластитом. Кроме того, он отметил, что в разных частях подземных складов были расставлены мины-ловушки.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении Соледара.
Военкоры показали, как раненный в голову российский боец один атаковал группу ВСУ
Русский боец один атаковал группу ВСУ под Артемовском, получил очередь в голову, выжил и вернулся в дот, сообщили российские военкоры.
Военкоры опубликовали видео, которое снял беспилотник ВСУ. Дрон зафиксировал провал штурмовой группы 54-й бригады ВСУ, пытавшейся захватить позиции российских бойцов под Артемовском, говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
На кадры попало, как российский боец один атаковал группу ВСУ, получил очередь в голову, но выжил и, ушел обратно к своим.
Израсходовав все ручные гранаты, украинские военные отступили, потеряв минимум одного убитым.
Ранее военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ.
ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Минобороны: ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон»
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по командному составу группировки ВСУ «Херсон», сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России нанесли удар вечером в пятницу высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Отмечается, что цель удара достигнута.
Ранее сообщалось, что ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Российская артиллерия загнала в ловушку ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты ВС России с помощью дронов заманили в ловушку украинские подразделения под Авдеевкой и нанесли удар по их позициям.
Беспилотники-разведчики отследили перемещения подразделений ВСУ под Авдеевкой и передали данные в режиме реального времени российской артиллерии, которая нанесла несколько точечных ударов, что заставило противника покинуть укрытия, передает РИА «Новости».
Артиллерийский налет продолжался и во время бегства украинских солдат и смены ими позиций, в итоге удар также был нанесен по блиндажу, где скрылся противник. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем войсками.
Ранее ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Генерал ВСУ сравнил Украину с проигравшей войну «Великой Германией»
Генерал ВСУ Мельник призвал брать пример с Германии, которая стала великой после поражения в войне
Украине следует брать пример с «Великой Германии», которая сумела восстановиться после разгромного поражения и стать самой передовой страной в мире, заявил командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В YouTube-интервью Мельник предположил, что через пять лет после окончания конфликта Украина будет «сильнейшим государством в мире», как «Великая Германия, которая проиграла войну и стала одной из самых передовых стран в мире». Мельник считает, что Украина способна в этом плане обойти Германию, и создать самую могучую армию и сильную экономику, передает РИА «Новости».
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что в случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение.
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ
Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями
|
|
Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, ежедневные дожди затрудняют передвижение тяжелой техники, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов пояснил, что погодные условия сковывают любые маневры, а из-за дождей ВСУ просто увязнут, но контрнаступление, по его мнению, начнется в мае с установлением сухой погоды, передает РИА «Новости».
По его словам, ВС России готовы встретить и сокрушительно ударить по группировке врага. Рогов при этом предположил, что контранступление ВСУ может стать последним приказом Зеленского.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.
В Сети высмеяли Кулебу за пост о «трибунале» над Россией
Пользователи Twitter (ограничен в России) высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию «трибунала» над Россией, и призвали его оставить русских в покое.
«Вот это коалиция», – иронично отметил один из комментаторов.
Другой пользователь отметил, что не может дождаться, когда «все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство». В их числе читатель хотел бы видеть и Кулебу, передает РИА «Новости».
«Оставьте русских в покое, они нормальные», – написал один из комментаторов.
«Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал», – подытожили читатели.
Ранее в январе Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующую резолюцию, не имеющую юридической силы, приняли на сессии ЕП в Страсбурге.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему провалилась идея ЕС устроить «трибунал над Россией»
Пригожин рассказал о продвижении российских отрядов в Артемовске
Пригожин: ВСУ контролируют 2,98 квадратных километра Артемовска
Российские штурмовые отряды продвинулись в Артемовске (украинское название – Бахмут) на 100-150 метров, за противником осталось 2,98 кв. километра территории города, сообщил Евгений Пригожин.
Пресс-служба Пригожина сообщила в Telegram-канале, что подразделения ЧВК «Вагнер» за сутки продвинулись на 100-150 метров, осталось занять 2,98 кв. километров территории города.
Ранее ракетные войска поразили украинский штаб обороны Артемовска.
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск
Российские военные сорвали контратаки на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного
|
|
ВС России сорвали контратаки ВСУ на Артемовск из Часова Яра, Калинина и Красного, общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военных и наемников, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале военного ведомства, на донецком направлении ВС России пресекли попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики (ДНР).
Общие потери противника на данном направлении составили более 575 украинских военнослужащих и наемников, а также большое количество бронетехники и радиолокационную станцию.
В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили подразделения противника в Каменке, Кисловке Харьковской области и Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). Возле Артемовки, Тимковки, Синьковки и Котляровки пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих.
В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении были поражены подразделения противника возле поселка Островское ЛНР, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка ДНР. Уничтожены до 75 военнослужащих и техника.
Также на южнодонецком и запорожском направлениях ВС России нанесли поражение подразделениям ВСУ в Угледаре, Новополье и Успеновке ДНР. В Новомайорском пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки противник потерял свыше 85 украинских военнослужащих и технику.
Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка в ДНР уничтожены склады боеприпасов.
На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30, сообщили в Минобороны.
Всего за сутки ВС России поразили 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.
Средствами ПВО в районе населенного пункта Райгородка в ЛНР был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотников в Харьковской области, в ЛНР и ДНР.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ударили крылатыми ракетами по командованию группировки ВСУ «Херсон».
Журналист Медведев предупредил о рисках махинаций с дронами для СВО
Журналист Андрей Медведев предупредил об опасности махинаций с дронами для СВО
|
|
В настоящее время многие захотят получить прибыль с продажи БПЛА для целей СВО, однако это грозит рисками передать российским военным некачественную технику и поставить под угрозу их жизни, выразил мнение журналист Андрей Медведев.
В своем Telegram-канале он отметил, что понимает примерные схемы желающих получить больше прибыли.
«Сейчас мы купим в Китае на «Алиэкспресс» разных дронов, прилепим на них русскую надпись покрасивее и заключим контракт, а прибыль пополам», – описал он возможную схему.
При этом публицист надеется, что совершить такие манипуляции не удастся, когда «мы все живем в стеклянном доме», а на каждое изделие, которое «кто-то будет пытаться впарить армии за миллионы», будет показана характеристика теми, кто «понимает ситуацию и искренне болеет за страну».
Медведев пояснил, что эффективный FPV-дрон-камикадзе стоит 50 тыс. рублей, а если «прилепить» к нему суперкамеру и тепловизионные приборы, стоимость поднимется до 100 тыс. рублей. «Зачем это нужно на одноразовом изделии?» – задается от вопросом. Также, по оценкам журналиста, дрон-камикадзе самолетного типа стоит в районе от 400 тыс. до 1 млн рублей. При этом, «за один миллион он должен лететь черт знает на сколько километров».
Журналист заметил, что в данный момент есть очень хороший шанс совершить прорыв в сфере БПЛА или, напротив, потерять все «с распильщиками».
Медведев считает, что использование неэффективных моделей дронов прямо влияет на боеспособность военных подразделений. «Тот, кто его продаст, и тот, кто его купит, просто помогут нашему врагу убить наших солдат», – заключил он.
Ранее украинские власти признали российский БПЛА «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ, он предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в тылу противника.
ВС России сбили американский беспилотник ВСУ в районе Энергодара
Российские ПВО сбили возле Энергодара беспилотник производства США, который использует ВСУ
Системы ПВО сбили в районе Энергодара американский беспилотник, который ВСУ использовали для разведки и подготовки диверсий, сообщил представитель силовых структур.
Отмечается, что ВС России сбили разведывательный беспилотник Quantix Recon от американской компании AeroVironment, он предназначен для автоматизированного сбора данных. Также дрон может вести разведку местности без помощи оператора, передает ТАСС.
Ранее российские специалисты ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили над Крымским полуостровом два беспилотника.
Зеленский решил начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление ВСУ без западных истребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности отдать приказ о начале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без поставок западных истребителей.
Зеленский признал, что без западной авиации Вооруженным силам Украины придется тяжело: Киев будет терять больше солдат. При этом он заявил, что у Киева больше нет времени, затягивать решение этого вопроса больше нельзя, поэтому ВСУ начнут контрнаступление до поставок западных истребителей, передает РИА «Новости».
Ранее в субботу бывший депутат Рады Тарас Стецькив призвал Киев начать контрнаступление ВСУ до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление.
Зеленский признался, что ходит с пистолетом и учится стрелять
Зеленский: У меня есть пистолет для того, чтобы не попасть в плен к россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться, сообщили украинские СМИ.
В интервью украинским журналистам Зеленский заявил, что умеет пользоваться оружием. По его словам, в начале СВО в Киеве «в разных частях Банковой находились ящики с оружием и патронами», передает ТАСС.
Как пояснил Зеленский, он всегда имеет при себе оружие на случай, если «придется отстреливаться». Он считает позором, если президент Украины попадет в плен к россиянам, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал провести на Украине выборы из-за ошибок Зеленского.
В Днепре радикалы вломились в ночной клуб, где не давали раздавать повестки ВСУ
В Днепре украинские радикалы вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали раздавать повестки в ВСУ
В Днепропетровске (на Украине город переименован в Днепр) члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) вломились в ночной клуб «Сохо», представители которого не давали сотрудникам военкомата раздавать посетителям повестки о призыве в ВСУ, сообщает интернет-издание «Страна».
Как сообщило интернет-издание «Страна» в своем Telegram-канале, в днепропетровский ночной клуб «Сохо» пришли члены украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) (в том числе один из руководителей организации Сергей Бондарь) и представители военкомата, которых ранее в клубе не допустили к проверке документов у посетителей, и потребовали, чтобы вышла хозяйка заведения и извинилась перед ними.
Как сообщает издание, вместе с украинскими радикалами и сотрудниками военкомата в ночной клуб пришел замглавы областной полиции Владимир Богонос. Он сообщил об открытии уголовного производства из-за действий хозяйки заведения, мешавшей сотрудникам военкомата выполнять свои обязанности по проверке у посетителей документов и вручении им повесток о призыве на военную службу в ВСУ.
Богонос заявил, что в клуб пришли «неравнодушные граждане» и военные, чтобы собственница заведения извинилась за свои слова и поведение. Не дождавшись появления хозяйки заведения, Бондарь и радикалы проникли во внутренние помещения клуба, однако собственницу заведения так и не нашли. Тогда радикалы начали расклеивать на стенах листовки с призывами к мобилизации и разрисовали стены надписями «Война для всех».
Тем временем главарь украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в РФ) Евгений Карась разместил у себя в соцсетях призыв приходить к ночному клубу, после чего у «Сохо» начали собираться люди, называющие себя военными и требующие извинений от владелицы заведения.
К клубу на улице Яворницкого, 47А также прибыли несколько человек, выступающих в поддержку «Сохо», адвокат владелицы клуба и сотрудники полиции. Самой хозяйки клуба, по словам юриста, на месте нет.
Напомним, во вторник люди в военной форме начали вручать повестки о призыве на военную службу в Вооруженные силы Украины около ресторана «Макдоналдс» в Днепре.
Бундесвер начал обучать украинский спецназ ведению уличных боев
Bild: В Бундесвере начали обучать украинский спецназ ведению уличных боев
Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии для контрнаступления, сообщает издание Bild.
По данным издания, более десяти баз ВС Германии ведут подготовку украинских спецназовцев, в частности, обучают тактике уличных боев, это указывает на то, что Киев готовится к проведению операций в населенных пунктах, передает «Российская газета».
Отмечается также, что военные проходят подготовку к штурму хорошо укрепленных позиций и действиям в тылу.
В данный момент на немецких базах дислоцированы более 1 тыс. украинских военных, не менее 100 человек учатся управлять танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.
По информации издания, Минобороны Германии сдержанно оценивают успех возможного контрнаступления Киева и ожидают лишь «ограниченных прорывов» на линии фронта.
Ранее появилось мнение, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
Экс-депутат Рады призвал ВСУ начать контрнаступление до саммита НАТО в июле
Экс-депутат Верховной Рады Стецькив: Украине необходимо начать наступление до саммита НАТО в июле
Украине следует начать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в середине июля, чтобы можно было вести переговоры в альянсе, заявил бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив в эфире телеканала NTA.
По мнению бывшего депутата, наступление следует начать, даже несмотря на нехватку боеприпасов у ВСУ из-за бюрократии в Евросоюзе. Стецькив рассказал, что страны ЕС не могут договориться о тендерах среди фирм, производящих снаряды, передает РИА «Новости».
При этом он признал, что контрнаступление ВСУ может провалиться как раз из-за нехватки боеприпасов, что, в свою очередь, повлияет на отношение к Украине на Западе.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил сдвижение сроков контрнаступления ВСУ на май затяжными дождями.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет подготовка к «захвату» Крыма одним маневром.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не нужно считать предстоящее контрнаступление ВСУ решающей битвой.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ могут попытаться отвлечь ударами по Курской, Брянской и Белгородской областям прямо перед контрнаступлением. Но, вероятнее всего, основной удар придется по запорожскому направлению.