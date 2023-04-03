|
|
Отменен концерт Ани Лорак под Воронежем
Организаторы отменили концерт Ани Лорак под Воронежем
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Концерт певицы Ани Лорак, запланированный на 24 апреля в Event Hall в Воронежской области, отменен, сообщили в департаменте культуры региона.
В ответ на обращение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, в депкультуры Воронежской области пояснили, что концерт Ани Лорак, который должен был пройти 24 апреля в поселке Солнечный, отменили организаторы, передает ТАСС.
Ранее концерт Ани Лорак отменили в Краснодаре.
До этого Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Галустян объяснил получение гражданства Армении
Галустян о получении гражданства Армении: Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю
Российский актер и шоумен Михаил Галустян прокомментировал получение армянского гражданства, отметив, что он любит Россию и никуда не собирается уезжать, а Армения является его исторической родиной.
Галустян в Instagram* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) решил «внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков». Он уточнил, что, во-первых, он армянин, и гордится этим. По его словам, Армения – его историческая и этническая родина, которая всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Актер добавил, что он также любит Россию и «и никуда отсюда не сваливает, как некоторые». Он подчеркнул, что у него здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. «Россия – моя Родина, и точка», – резюмировал шоумен.
Ранее Михаил Галустян в ходе презентации жилого комплекса в Ереване сообщил, что получил армянское гражданство.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
|
|
Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.
Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского
Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского
|
|
Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».
Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».
В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».
По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.
Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое
Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
|
|
Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.
«Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.
«Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.
«За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.
«Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.
Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.
По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».
По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных
|
|
Ударами авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Синьковки Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за сутки составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении и активными действиями подразделений поражены живая сила и техника ВСУ недалеко от Червоной Дибровы ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих, две бронемашины, пикап и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 285 военнослужащих и наемников, танк, три машины пехоты, два бронетранспортера, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.
Общие потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка десяти военнослужащих, а также самоходная гаубица «Акация».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 79 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».
Уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Александровка ДНР, Наугольное и Старая Краснянка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Украинский майор пожаловался на превосходство российской авиации
Украинский майор Ворошилов рассказал о ловушках российских летчиков и превосходстве российских радаров и ракет
Радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины, сообщил украинский майор Вадим Ворошилов.
Ворошилов сообщил, что российские летчики имеют возможность мониторить воздушное пространство на большую глубину. «Иногда мы даже не можем видеть, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
Ворошилов рассказал, что российская сторона «постоянно меняет тактику», в результате боевые действия «нестабильны». По его словам, российские летчики устраивают ловушки – «отправляют один российский самолет, чтобы украинские пилоты думали, что там всего один их самолет», а затем «со всех сторон появляются еще два или три самолета, которые фактически окружают украинский самолет».
Майор попросил у стран Запада истребители F-16, так как нынешняя украинская авиация «недостаточно эффективна».
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
СК опубликовал видео с места взрыва в Петербурге
Следственный комитет опубликовал видео с места гибели военкора Татарского
Российский Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
На видео показаны последствия взрыва как снаружи, так и внутри кафе. В ведомстве сообщили, что сработало неизвестное взрывное устройство. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК, передает РИА «Новости».
Следственный комитет направил в Санкт-Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) для помощи в расследовании, передает ТАСС.
Прокурор города Виктор Мельник заверил, что следственные мероприятия на месте взрыва будут проведены максимально быстро. Он подтвердил, что при взрыве погиб один и пострадали по крайней мере 25 человек.
Напомним, в результате взрыва в кафе «Стрит-бар» в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. По факту убийства общеопасным способом открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК.
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека»
Опубликована видеозапись ударов «Солнцепека» по украинским позициям
Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции на Украине.
Специалисты РХБЗ ВДВ, используя 220-мм термобарические неуправляемые снаряды, бьют по опорным пунктам и заглубленным укрытиям противника, а также по схронам с боеприпасами и позициям артиллерии. Учитывая, что для вооруженных сил Украины «Солнцепек» – одна из приоритетных целей, ТОС работают под прикрытием групп охранения, сообщает Минобороны в Telegram.
Напомним, на днях расчеты ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Центр» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении.
Эксперт: Убийство Татарского показало, что структуры ФБК стали средой для террористов
Политолог Данилин указал на связь между убийством Татарского и структурами Навального
|
|
Люди, которые ранее выходили на улицы в поддержку запрещенных в России организаций, сегодня без раздумий соглашаются на теракты. Убийство Татарского – явное тому подтверждение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Следствие уже задержало подозреваемую.
«Украинские спецслужбы выбирают в качестве исполнителей терактов на территории России людей определенного типа. Как правило, они морально неустойчивы. Кроме того, такие персонажи чаще всего «светились» в работе на экстремистскую структуру-иноагента ФБК* (признан в РФ экстремистской организацией)», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, напомнив, что подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова была активисткой организации экстремиста Алексея Навального.
Собеседник подозревает, что девушка на самом деле знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. «Трепова исполнила это задание за копеечку. А задачи ей ставили, как теперь выясняется, представители украинских спецслужб. Думаю, что речь в данном случае также может идти о британской MI-6, которая курирует не только украинцев, но и ФБК**», – допускает политолог.
«Украинские спецслужбы активно работают с агентурой, костяк которой составляют активисты ФБК, – отметил эксперт. – Если, например, нацболы воют в Донбассе за свободу русских людей, то сторонники ФБК, наоборот, занимаются внутри России совершением терактов».
По мнению Данилина, преступление в Петербурге было совершено, чтобы запугать общество. «Это акт терроризма, направленный против журналиста, который имел соответствующие убеждения. Мы видим уничтожение политического оппонента за его позицию. Немаловажно, что совершено оно было общественно опасным способом», – указал собеседник, напомнив, что число пострадавших уже перевалило за 30 человек. Данилин также называет звеньями одной цепи убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также попытки покушения на Владимира Соловьева и Константина Малофеева.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому в подарок статуэтку, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московскому времени. Сейчас она задержана.
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в ходе СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Стало известно о состоянии Костомарова
Состояние Костомарова стабильно, но фигурист остается в палате реанимации
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова является стабильным, однако он по-прежнему находится в отделении реанимации, сообщил источник.
Источник ТАСС сказал, что у спортсмена нет температуры, он больше не нуждается в трахеостоме. По его словам, перевод Костомарова из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей.
Он уточнил, что спортсмену регулярно делают перевязки.
«Психологическое состояние в норме, питается хорошо, уже просится домой, надоели больничные стены», – добавил источник.
Ранее СМИ писали, что Костомарова, состояние которого улучшилось, могут отправить в немецкую клинику для протезирования.
Гендиректор МАГАТЭ собрался посетить Москву
МИД Италии сообщил о намерении гендиректора МАГАТЭ Гросси посетить Москву
В ближайшие дни гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует совершить визит в Москву, сообщил МИД Италии по итогам телефонных переговоров Гросси с руководителем министерства Антонио Таяни.
Таяни и Гросси обсудили ситуацию на Украине. В частности, речь шла о Запорожской АЭС. Гросси сообщил итальянскому министру «обновленную информацию о перспективе» создания «свободной зоны, подлежащей особой международной защите», вокруг ЗАЭС. Италия заявила, что «решительно поддерживает эту перспективу», передает РИА «Новости».
Напомним, Гросси посетил Запорожскую АЭС, где осмотрел ее территорию. МАГАТЭ начало разработку концепции по защите Запорожской АЭС. Сообщалось, что МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг АЭС.
Кремль объяснил обозначенное в новой Концепции внешней политики России право на ответ
Песков: Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым оставлять за собой право на ответ.
Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым, чтобы было оставлено право на ответ, практика превентивного использования применяется многими странами мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков указал, что на Западе широко применяется практику превентивного использования. По его словам, агрессивное развитие событий вокруг России оставляет за ней такое право, добавив, что сама Концепция внешней политики изменена в свете новых реалий, передает РИА «Новости».
Глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что согласно обновленной концепции внешней политики ВС России могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами.
ВС России уничтожили более 20 украинских националистов под Херсоном
Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, ликвидированы более 20 боевиков, заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Днепр» Роман Кодрян.
По его словам, артподразделениями группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены более 20 военных ВСУ, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения военной техники 124-й бригады теробороны Украины, передает РИА «Новости».
Ранее артиллерия ВС России уничтожила две украинские гаубицы под Херсоном.