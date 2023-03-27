Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ

Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ

Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.

Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».

Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».

«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».

В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».

«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.

Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».

Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».

Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.