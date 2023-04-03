Арестован мочившийся на икону блогер Стасик Кудрявый

Блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) арестовали по делу об оскорблении чувств верующих и изготовлении порно, сообщила пресс-секретарь Преображенского суда столицы Алиса Закутняя.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Базарова до 30 мая, сказала Закутняя, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что ему предъявили обвинение по обеим статьям.

На блогера завели дело после того, как он в своем Telegram-канале помочился на икону и поцеловал ее.

После этого ролика Базаров заявил, что не намерен уезжать из России и готов бороться за свои права. Через некоторое время у него в канале появилось видео из самолета и ролик, где блогер общается с человеком в форме с паспортом в руке. В конечном итоге Базарова задержали.

До этого Базарова уже арестовывали на 14 суток за то, что после новогодних праздников он помочился в метро Москвы, после чего протер это место своим лицом.