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ВС России уничтожили более 20 украинских националистов под Херсоном
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Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, ликвидированы более 20 боевиков, заявил начальник пресс-центра группировки ВС России «Днепр» Роман Кодрян.
По его словам, артподразделениями группировки «Днепр» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены более 20 военных ВСУ, самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и ангар временного хранения военной техники 124-й бригады теробороны Украины, передает РИА «Новости».
Ранее артиллерия ВС России уничтожила две украинские гаубицы под Херсоном.
Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.
Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.