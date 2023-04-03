МВД объявило в розыск подозреваемую в причастности к убийству Татарского Трепову

МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского, 16 человек пострадали, сообщили в пресс-центре МВД России.

В пресс-центре рассказали, что в воскресенье в 18.13 в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной, дом 25, произошел взрыв. «В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский. 16 человек пострадали, их осматривают медицинские работники», – приводит сообщение ТАСС.

В МВД добавили, что руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия.

В силовых структурах агентству сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проверяют посетителей кафе «Стритфуд-бар № 1» на Университетской набережной к причастности к взрыву.

Ранее сообщалось, что в Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский. Количество пострадавших выросло до 15 человек.

29-летняя журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной раскрыто. Позже в ФСБ заявили, что причастными к этому преступлению считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.

После совершения преступления Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Вовк арендовала квартиру в доме, где проживала Дугина. Вовк заочно арестована Басманным судом Москвы. Она обвиняется по статье «Убийство общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти».