Глава Росатома обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС

Глава Росатома Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили на встрече в Турции ситуацию на ЗАЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев на встрече в Турции обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Лихачев сообщил, что этот вопрос «при малейшей возможности» обсуждается с главой МАГАТЭ, передает ТАСС.

«Есть хорошие новости, есть не очень. Хорошие состоят в том, что у нас большое количество заявлений, значительно больше трех тысяч человек или законтрактованы (для работы на ЗАЭС – прим. ВЗГЛЯД), или ожидают контрактации», – сказал глава Росатома.

Он добавил, что как раз в четверг произошла ротация специалистов МАГАТЭ, они присутствовали на церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».

При этом, отметил Лихачев, тревогу вызывает нагнетание обстановки с украинской стороны. Он сообщил, что давление на персонал ЗАЭС продолжается. Кроме того, сообщил глава Росатома, есть «предощущение возможной активизации военных действий».

Напомним, на прошлой неделе украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС.

В четверг президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».