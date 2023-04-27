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27 апреля, четверг | Последнее обновление — 17:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую»
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Путин принимает участие в церемонии по случаю завоза российского топлива на АЭС «Аккую»
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Российский лидер Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции принимает участие в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок № 1 турецкой АЭС «Аккую».
В церемонии также участвуют генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщается на сайте Кремля.
Строительство станции осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока суммарной мощностью 4800 мегаватт.
«Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Строительство четырехблоковой АЭС с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+ полностью финансируется российской стороной. Это первый в мировой атомной отрасли проект, реализуемый по схеме Build-Own-Operate («строй – владей – эксплуатируй»). Управлять станцией будут прошедшие обучение в России местные специалисты, передает ТАСС.
Станция «Аккую» способна выдержать подземные толчки магнитудой 9, что стало особенно актуальным в связи с февральскими разрушительными землетрясениями в Турции.
Путин разрешил делать исключения из экономических мер против Украины
Путин дал правительству право делать исключения из экономических мер против Украины
Президент Владимир Путин подписал указ, которым наделил правительство правом делать временные исключения из введенных в 2018 году специальных экономических мер в отношении Украины.
Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, вносит изменения в указ от 22 октября 2018 года, передает ТАСС.
Указ главы государства позднее обновлялся в 2019 и 2021 годах.
В список контрсанкций в настоящее время включено более 900 украинских граждан и 80 компаний.
В Турции анонсировали появление Эрдогана в четверг на мероприятиях онлайн
Турецкий депутат подтвердил участие Эрдогана в четверг в мероприятиях
Турецкий лидер Тайип Эрдоган намерен выступить в четверг в различных мероприятиях, вопреки слухам о проблемах с его здоровьем, сообщают турецкие телеканалы и депутаты парламента страны.
Эрдоган примет участие в мероприятиях в формате онлайн, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телевидения.
Между тем один из депутатов правящей в Турции Партии справедливости и развития заявил, что президент примет участие в церемонии на атомной электростанции «Аккую» в четверг, сообщает ТАСС.
Между тем член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции и ректор Университета Алтынбаш заявил «Ленте.ру», что сообщения о том, что глава турецкого государства якобы перенес инфаркт, не соответствуют действительности. Он уточнил, что на самом деле Эрдоган заболел кишечным гриппом.
Политолог: В Ростовской области расширяется социальная инфраструктура для помощи Донбассу
Эксперт Гагарин: Ростовская область активно развивается и помогает Донбассу
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Ростовская область – оператор проекта «#МыВместе с Донбассом». Ее можно считать примером помощи новым регионам, на который равняются другие субъекты Российской Федерации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Анатолий Гагарин. Ранее президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Ростовская область гостеприимно принимает тех, кто покинул зону ведения боевых действий. Регион и федеральный центр предпринимают все усилия и меры, чтобы переселенцы имели в доступе тот же пакет услуг, что и местные жители. Для этого расширяется инфраструктура. Таким образом, Ростовская область, помогая другим, помогает и себе. Регион развивается очень активно», – пояснил Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.
«В целом, приоритетной задачей нашей политики является выравнивание уровня жизни в новых регионах России. Наши граждане должны получать весь спектр социальных, бытовых, медицинских и других услуг. Эта задача «красной нитью» проходит через множество последних указов и распоряжений президента, и постановлений правительства. Это критерий, по которому оценивается деятельность глав регионов. И в этом смысле Ростовская область – пример правильности выполнения задач, стоящих перед всеми нашими регионами», – подчеркнул собеседник.
«Еще одной приоритетной задачей является не только выравнивание регионов по уровню жизни, но и обеспечение всех участников СВО равными условиями социальной поддержке. Люди должны получать равные денежные довольствия и соцгарантии, независимо от того, в каком статусе они находятся в зоне СВО. Именно на это не раз указывал Путин, и про это говорил Голубев, когда сообщил про 25 различных форм поддержки участников СВО, принятых у него в регионе», – резюмировал эксперт.
В среду президент Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам главы региона, с начала СВО через Ростовскую область в РФ въехало более 3,5 млн человек. В области сразу развернули 161 пункт временного размещения. Также власти организовали транзит людей в другие 43 региона страны.
«Мы создали региональный штаб поддержки [участников СВО и их семей], в который перечисляют средства муниципальные образования, предприятия и жители. Также мы на законодательном собрании приняли 25 различных форм поддержки участников СВО и их семей», – добавил губернатор.
«Ростовская область определена регионом – оператором по реализации проекта «#МыВместе с Донбассом». Создан большой центр, в котором участвует вся страна, и, конечно, наши волонтеры. В целом на различные цели по этому направлению мы перечислили около 3,5 млрд рублей», – сообщил Голубев.
Также, Путин с Голубевым обсудили развитие системы медучреждений, улучшение инфраструктуры шахтерских территорий, где проживает около 700 тыс. человек, расширение вузовского образования в области, строительство Кочетовского и Багаевского гидроузлов, сбор зерновых и зернобобовых культур, а также рост регионального ВРП и индекса промышленного производства.
Стало известно об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
BirGun: Эрдоган отменил запланированные на четверг интервью четырем телеканалам
Турецкий президент Таийп Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны, сообщает газета BirGun.
Президент Турции должен был 27 апреля дать интервью четырем телеканалам в прямом эфире, но интервью отменили, передает ТАСС со ссылкой на BirGun
Ранее сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
Сообщения об инфаркте у Эрдогана опроверг Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента, передает РИА «Новости».
В правящей в стране Партии справедливости и развития заявили, что президент в четверг в онлайн-режиме поучаствует в церемонии на АЭС «Аккую».
Песков прокомментировал слухи о «попытке покушения на Путина с дрона»
В Кремле публикации о «попытке покушения на Путина с дрона» назвали «желтыми измышлениями»
В Кремле не обладают информацией о якобы попытке украинских спецслужб совершить «покушение на российского лидера Владимира Путина с помощью дрона», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в данный момент в мире много подобных «желтых измышлений», однако их наличие не является поводом с ними ознакомиться, передает ТАСС.
Ранее немецкое издание Bild заявляло, что украинские террористы якобы готовили покушение на российского президента, якобы в Подмосковье упал украинский беспилотник типа UJ-22 с 17 килограммами взрывчатки.
Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана
Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана после перенесенной инфекции
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Состояние здоровья турецкого лидера Тайипа Эрдогана после перенесенной инфекции улучшается, он скоро сможет продолжить предвыборную кампанию, об этом сообщил на телеканале ТРТ глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
По словам министра здравоохранения, в данный момент состояние здоровья президента оценивается, как очень хорошее, влияние инфекции на организм снизилось, передает ТАСС.
Как отметил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, Эрдоган крайне силен и полон энергии, готов в активному исполнению своих обязанностей, противоположная информация является фейком.
По информации канцелярии турецкого лидера, Эрдоган подключится к церемонии на АЭС «Аккую» в 16.00 мск.
Ранее Эрдоган заявил, что по совету врачей в среду отменил все публичные выступления, отмечает ТАСС.
Напомним, накануне турецкий президент прервал прямой телеэфир из-за признаков желудочного гриппа. «Благодарю всех, кто пожелал мне выздоровления в связи с легким недомоганием, произошедшим в эфире», – написал он в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
Глава Росатома заявил о планах запустить первый блок АЭС «Аккую» в следующем году
Физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» планируется осуществить в следующем году, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
По словам академика, планируется вывести реактор на уровень мощности с минимальным контролем, чтобы выдавать электроэнергию уже в 2025 году, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеоконференции. В проектной компании «Аккую Нуклеар» пояснили, что топливо завезут на площадку сооружения АЭС и загрузят в хранилище.
Лихачев назвал число компаний, реализующих проект АЭС «Аккую»
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что боле 400 турецких компаний участвуют в реализации проекта АЭС «Аккую».
По его словам, образовался своеобразный кластер, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что опыт сотрудничества с турецким ядерным промышленным кластером можно расширить и на другие международные проекты.
Сейчас первый энергоблок АЭС «Аккую» наполняется оборудованием, на втором установлен корпус реактора, на третьем монтируют ловушку расплава, а на четвертом идет армирование фундамента главного здания и продолжается изготовление оборудования.Ранее сообщалось, что в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую» приняли участие президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
«Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуют при участии России и Турции.
Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на «Аккую»
Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщили в Кремле.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что разговор состоится ориентировочно в 15.00 мск. Сама церемония, по словам представителя Кремля, пройдет в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным. При этом позднее стало известно, что турецкий президент отменил интервью четырем телеканалам страны.
Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
Песков: Глава МЧС Куренков и губернатор Свердловской области Куйвашев доложили Путину о ситуации в Сосьве
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о ситуации в поселке Сосьва, где в результате пожара были уничтожены 120 домов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что накануне Путин «плотно общался и с Куренковым, и с Куйвашевым насчет пожаров в Свердловской области, получал доклады». В четверг, напомнил Песков, министр и губернатор побывали на месте происшествия, пообщались с теми, кто потерял дома, и после этого связались с главой государства, подробно рассказав ему о проблемах, возникших у людей, передает РИА «Новости».
Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко, поскольку в Сосьве сгорела колония, сообщил представитель Кремля.
Планируется, что данная тема будет вынесена на повестку дня встречи Путина с правительством, которая запланирована на 2 мая.
«Определенно потребуется выделение средств, для этого нужно будет проработать тему в том числе с Минфином и другими ведомствами», – приводит ТАСС слова Пескова.
По данным МЧС, около 180 строений сгорели за сутки в результате шести крупных пожаров в Свердловской области, от огня удалось спасти более 1,2 тыс. жилых домов. В Сосьве погиб один человек, огнем повреждены 92 строения.
Путин присвоил 200-й мотострелковой Печенгской бригаде наименование «гвардейской»
Президент Владимир Путин своим указом присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «гвардейская». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», передает ТАСС.
Указ вступил в силу со дня подписания.
200-я отдельная мотострелковая бригада существует с 1 декабря 1997 года, она сформирована на базе 131-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. Сегодня бригада является крупнейшим мотострелковым подразделением ЗВО, дислоцированным в Заполярье вблизи границы с Норвегией.
Эрдоган подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые после недомогания вышел к общественности, и подключился онлайн к церемонии на АЭС «Аккую».
Эрдоган после болезни появился в прямом эфире, подключившись к церемонии на АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».
Он вместе с президентом России Владимиром Путиным принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на станцию по видеосвязи.
Ранее президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры.
До этого Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния Эрдогана.
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, сообщает телеканал ТРТ.
Темы, которые обсуждались лидерами, не уточняются, сообщает ТАСС.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую».
Путин: Россия полностью обеспечивает себя основными видами удобрений
Россия стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений и полностью обеспечивает себя их основными видами, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
«За последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40%, стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений», – приводит его слова ТАСС.
Президент отметил, что страна «полностью обеспечивает себя основными видами удобрений».
В ходе встречи Путин также отметил, что Россия является одним из лидеров, если не лидером, по поставкам удобрений на мировые рынки. Он также попросил Гурьева доложить, как ограничения на российский экспорт, сказываются на ситуации с удобрениями на мировом рынке.
Ранее глава государства заявлял, что российская сельскохозяйственная продукция по качеству выше, чем любая из стран Запада.
Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров пожелал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану скорейшего выздоровления, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее Эрдоган решил отменить планировавшееся на четверг интервью четырем телевизионным каналам страны. До этого сообщалось, что у Эрдогана якобы произошел инфаркт, но член совета безопасности и внешней политики при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что эта информация не соответствует действительности, и у главы государства желудочный грипп.
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