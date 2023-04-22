Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС

В результате атаки дронов ВСУ в субботу на Запорожскую АЭС были выбиты стекла в турбинном зале четвертого энергоблока, рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Окна были выбиты взрывной волной, это связано с использованием дронов, рассказал Карчаа, добавив, что ВСУ не прекращают боевую активность, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Ранее на сайте МАГАТЭ появилось заявление гендиректора организации Рафаэля Гросси, который со ссылкой на экспертов, находящихся на ЗАЭС, сообщил о постоянных обстрелах в районе объекта.

Сам же Гросси 29 марта видел «явные признаки приготовлений к ведению военных действий в районе», напомнил он.

В начале апреля возле атомной электростанции упал украинский беспилотник.