The Scotsman: Зеленскому дали еще шесть месяцев для успеха в конфликте

Страны Запада дали президенту Украины Владимиру Зеленскому еще полгода, чтобы достичь в военных действиях приемлемого результата, выразил мнение в газете The Scotsman британский экс-дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси.

По его мнению, в случае, если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад надавит на Зеленского, чтобы последний подготовился к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Уилласи-Уилси отметил, что Зеленский и сам понимает, что США и ЕС довольно сильно устали от военных действий и давно обеспокоены ее политическими и экономическими последствиями для своих стран.

Автор добавил, что больше всех в завершении конфликта заинтересован американский президент Джо Байден, который очень не хотел бы отстаивать тезис о необходимости дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах.

«В идеале Байден хотел бы, чтобы война закончилась к концу 2023-го, до того, как в начале 2024 года в США начнутся праймериз. В противном случае это будет означать переговоры о мире», – подчеркнул эксперт.

В заключение Уилласи-Уилси отметил, что у Зеленского осталось всего полгода, чтобы продемонстрировать какие-либо успехи на фронте, в противном случае Запад заставит Зеленского сесть за стол переговоров.

Тем временем спикер МИД Мария Захарова сообщила, что Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив по урегулированию кризиса.