В ДНР обсудили социально-экономическое развитие новых регионов

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин в ДНР подробно обсудил подготовку программы социально-экономического развития новых регионов, в которую войдут детализированные планы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Вице-премьер отметил, что программа должна быть отработана до деталей: с учетом оказания шефской помощи российскими регионами, всех направлений работы госкомпаний, развития дорожного строительства, реструктуризации угольной отрасли, реформирования жилищно-коммунального хозяйства с выравниванием тарифной составляющей, говорится в Telegram-канале врио главы ДНР Дениса Пушилина.

Хуснуллин подчеркнул, что на уровне президента России принято решение: тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет, другое поручение касается федеральных министров, которые вовлечены в работу с новыми регионами каждый по своему блоку.

Так, зампредседателя правительства России осмотрел перинатальный центр в Донецке, он отметил хороший темп строительства роддома: уже возведен монолитный каркас, прокладываются инженерные сети, готовы образцы палат. По словам вице-премьера, необходимо закончить до 1 декабря все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, найти главного врача и сформировать профессиональную команду медиков, чтобы до конца года объект начал полноценно действовать, говорится в Telegram-канале Хуснуллина.

Также Хуснуллин проверил строительство протезно-ортопедического центра, где работа идет ускоренным темпом, задача не сбавлять его и дальше.

Кроме того, вице-премьер посетил Харцызск, и прошел по одной из восстановленных улиц, где кроме ремонта жилых домов провели комплексное благоустройство внутридворовых территорий – обустроили дорожки, установили детские и спортивные площадки.

Он осмотрел ход строительства водовода. Это масштабный уникальный проект, который был построен за 5 месяцев, сейчас ведется пуско-наладка.

Также провел рабочее совещание, подробно обсудили подготовку программы социально-экономического развития новых регионов, в которую войдут детализированные подпрограммы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ содержит точные объекты и действия. В нем расписано все, что будет сделано в каждом населенном пункте в ближайшие три года, пять лет, и в срок до 2030 года.

Подробно были обсуждены региональные параметры и направления программы развития ДНР. Уже понятно, какие объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта туда войдут в первую очередь, какие дороги будут обновлены, какие объекты и системы коммунальной инфраструктуры и энергетики необходимо восстановить. Системных решений требует и работа общественного транспорта.