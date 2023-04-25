СМИ: В Польше может остановиться единственный ядерный реактор

RMF FM: Единственный ядерный реактор в Польше может остановиться из-за массовых увольнений

Единственный ядерный реактор в Польше может остановиться из-за массовых увольнений сотрудников, недовольных низкой заработной платой, сообщает радиостанция RMF FM.

Как говорится в сообщении, лечение тысяч людей может оказаться под угрозой, и единственный ядерный реактор в Польше может перестать работать из-за нехватки специалистов, передает РИА «Новости».

Реактор «Мария» – это единственный работающий исследовательский реактор в Польше, производящий медицинские радиоизотопы, которые используются в терапии и диагностике онкологических заболеваний, в том числе Молибден-99, Йод-131.

По данным радио, многие сотрудники реактора хотят уволиться из-за низких заработных плат. По информации RMF FM, согласно действующему коллективному договору старший специалист реактора, руководитель смены или отдела может заработать максимум 5,2 тыс. злотых брутто (около 1250 долларов). Подавляющее же большинство сотрудников зарабатывают максимум 4,8 тыс. злотых брутто (около 1150 долларов).

При этом сотрудники подчеркивают, что уже получают предложения о работе от других компаний с зарплатой от 16 до 25 тыс. злотых (от 3850 до шести тысяч долларов.

При этом отмечается, что в случае остановки реактора нехватка радиоизотопов произойдет практически сразу, а нанять новых сотрудников, готовых немедленно приступить к работе невозможно.

Ранее Росатом успешно провел реакторные испытания ядерного топлива на основе низкообогащенного урана (НОУ) на единственном работающем в Польше исследовательском реакторе «Мария».