СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию Минобороны: Атаковавшие Севастополь катера запустили из порта Одессы Минобороны: Пытавшиеся атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы 24 апреля 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Пытавшиеся 24 апреля ночью атаковать пункт базирования Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе беспилотные катера были запущены из акватории порта Одессы, из района гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации черноморской инициативы. В Минобороны подчеркнули, что развертывание катеров было осуществлено в районе гуманитарного коридора, задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, передает ТАСС. В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот «на внешнем рейде» отразил атаку надводных беспилотников. Стало известно о наведении ВСУ переправ через Северский Донец под Красным Лиманом Марочко: Киев наводит переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Ольга Никитина

Украинские силовики возводят новые понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко уточнил РИА «Новости», что работы ведутся вблизи населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка. Ссылаясь на собственные источники, Марочко отметил, что переправы разной вместительности предназначены как для техники, так и для пехоты, а в районе переправ выставлены посты с охраной. 19 апреля Минобороны сообщило, что в районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. СМИ: Киев получил от Вашингтона такое же предостережение, как Кабул перед сдачей талибам Politico сравнило предостережение США Зеленскому и экс-президенту Афганистана

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Ольга Никитина

Американское предостережение Киеву от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на позиции российских сил походит на то, что получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишут СМИ. В статье американского издания Politico говорится, что официальные лица США проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию. Отмечается, что аналогичное предупреждение президент США Джо Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы («Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году, передает РИА «Новости». При этом издание считает, что украинские военные вряд ли отступятся. В Киеве считают это «единственной и последней» возможностью Украины показать, что она «может победить», заявила газете генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова, добавив, что это, «конечно же, не соответствует действительности». Ранее в понедельник австралийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления. Новости СМИ2 Зеленский объяснил невозможность «отказаться от Бахмута» Зеленский объяснил отказ Украины отводить войска из Артемовска нежеланием давать России плацдарм для наступления

Фото: Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency /Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Если Россия вытеснит вооруженные силы Украины из Артемовска (Бахмута), российские войска получат плацдарм для наступления, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский сказал, что Украина «не может отказаться от Бахмута», так как подобный шаг позволит России «расширить фронт». Он назвал ситуацию в городе сложной, но заверил, что ВСУ не собираются отступать. По словам Зеленского, если ВСУ потеряют Артемовск, следующими могут стать Краматорск и Славянск. Зеленский заверил, что войска Украины сейчас готовят контрнаступление, передает РБК со ссылкой на Al Arabiya. Напомним, ВСУ в Артемовске находятся в оперативном окружении со стороны российских сил. Бои продолжаются в западных кварталах. Сообщалось, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат. СМИ: На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части На Украине задержали готовившего угон российских самолетов и. о. командира части

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские силовики задержали бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, который пытался устроить угон самолета ВКС России, после чего последовал удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, сообщают украинские СМИ. Ответственность за удар по аэродрому Канатово летом 2022 года лежит на действовавших самовольно военнослужащих, заявили в СБУ, передает РИА «Новости». По делу об обстреле аэродрома СБУ задержала бывшего и. о. командира одной из частей Романа Червинского, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. Его якобы задержали 24 апреля в Тернопольской области, суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля. СБУ сообщала, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком ВКС России в указанное время на аэродром прилетели ракеты, в ходе обстрела погиб командир части, 17 военных получили ранения, были уничтожены два истребителя. Взлетно-посадочная полоса также получила серьезные повреждения. ФСБ летом 2022 года сообщала, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины при кураторстве НАТО намеревалось угнать российские боевые самолеты, но контрразведка России получила данные, благодаря которым российские военные уничтожили несколько украинских военных объектов. Новости СМИ2 Китай пояснил позицию по Крыму и суверенитету республик бывшего СССР МИД КНР: Позиция Китая по Крыму не изменялась, Пекин уважает суверенитет всех стран

Фото: Andy Wong/AP/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Позиция Китая по Крыму не изменилась, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шайе о том, что Крым изначально принадлежал России, перейдя Украинской ССР лишь после решения Никиты Хрущева, а постсоветские государства не обладают ясным и эффективным статусом, Мао Нин отметила, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, передает ТАСС. Она напомнила, что после распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с республиками, входившими в состав Советского Союза. И с тех пор, по ее словам, Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равного обращения и развивал двусторонние отношения дружбы и сотрудничества. Спикер китайского внешнеполитического ведомства добавила, что Пекин уважает суверенный статус республик, образовавшихся после распада Советского Союза. Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отметили, что слова посла КНР про Крым и суверенитет стран СНГ не вписываются в привычные традиции китайской дипломатии и могут служить сигналом о начале их трансформации. Пригожин заявил об успешном «перемалывании» ВСУ в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские подразделения в Артемовске успешно «перемалываются» российскими силами, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Задачей российских сил является «перемалывание» украинской армии, лишение ее возможности собраться в контрнаступление, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу. Эта задача успешно воплощается, группы ВСУ, находящиеся в Артемовске, занимают площадь «километр на два» в городе. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский начнет контрнаступление сразу после взятия Артемовска – это может произойти в течение нескольких дней или недели после освобождения города. По его словам, ВСУ готовы выставить «огромное количество войск». Зеленский нуждается в «величайшей победе», потому и предпримет контрнаступление. Оно не началось до сих пор из-за дождей, поскольку на полях «вязнет абсолютно все», и пользоваться можно только дорогами. Также еще одним фактором для контрнаступления Пригожин указал 9 Мая. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что проблема противовоздушной обороны лишит киевский режим шансов на успешное контрнаступление. Новости СМИ2 Австралийский генерал описал три сценария украинского контрнаступления Австралийский генерал Райан: У Киева есть три варианта действий в рамках весеннего контрнаступления 24 апреля 2023, 08:45 Текст: Ольга Никитина

У вооруженных сил Украины есть три возможных варианта действий в рамках планируемого весеннего контрнаступления, заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан. Райан в интервью британской газете Daily Mail отметил, что, согласно первому сценарию, Киев может осуществить крупную атаку, бросив на нее все силы и ресурсы. Второй вариант, по словам генерала, предполагает разделение украинских сил для одновременной атаки на юге и востоке, передает РИА «Новости». Третий сценарий предусматривает несколько менее масштабных, не скоординированных между собой атак, считает Райан. Со своей стороны отставной генерал США Стивен Твитти предположил, что Киев отдаст предпочтение третьему варианту, придерживаясь «тактики малых шагов». Британские СМИ ранее писали, что если вооруженные силы Украины начнут «контрнаступление», они могут попасть в окружение, Киеву следует готовиться к худшему. Киркоров рассказал, как «прижимистый» Зеленский жил в его квартире 24 апреля 2023, 12:34 Текст: Ольга Никитина

Российский артист Филипп Киркоров рассказал, как познакомился с Владимиром Зеленским и как нынешний президент Украины жил у него дома. Киркоров в интервью aif.ru рассказал, что знакомство состоялось в начале нулевых, когда он приезжал в Киев на съемки «95-го квартала». По словам Киркорова, отношения с Зеленским у него были «замечательные». Зеленский, который в то время очень хотел попасть на российский телевизионный рынок, просил Киркорова «похлопотать» для него. Зеленский, по словам Киркорова, говорил, что на Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития. Певец рассказал, что сам предложил сделать Зеленского его соведущим в программе «Фактор А», хотя изначально планировалось участие другого артиста. В итоге взяли Зеленского, с которым Киркоров вел два сезона передачи на канале «Россия». Киркоров добавил, что тогда у Зеленского не было денег и он бесплатно полгода жил в его квартире в Филипповском переулке. При этом артист назвал нынешнего президента Украины «человеком, мягко говоря, прижимистым». Впоследствии, рассказал Киркоров, Зеленский поспособствовал тому, что он оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех. Артист рассказал, что в последний раз видел Зеленского в 2015 году в торговом молле в Майами, когда будущий президент Украины примерял ботинки. «Увидев меня, он отвел глаза», – вспоминает Киркоров. «То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», – добавил Киркоров. В январе Киркоров заявил, что Зеленский «слишком сильно вошел в роль» в сценарии, который ему «присылают из-за океана», он ведет Украину «к пепелищу». Новости СМИ2 Украинские беспилотники атаковали Севастополь Развожаев сообщил об атаке украинских надводных беспилотников на Севастополь 24 апреля 2023, 04:45 Текст: Антон Антонов

Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Развожаев сообщил в Telegram, что атаку отражали «на внешнем рейде». Он заверил, что «все службы города находятся в готовности». «Сохраняем спокойствие», – говорится в сообщении главы Севастополя. По словам главы города, «один дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам». Никакие городские объекты не повреждены. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», – сказано в сообщении. Напомним, первый раз Украина атаковала Севастопольскую гавань еще 29 октября 2022 года. Были использованы безэкипажные взрывающиеся надводные аппараты. В марте 2023 года на подступах к городу также были уничтожены украинские дроны. Лобода назвала перевод своих песен на украинский язык глупостью Лобода посчитала возможный перевод своих песен на украинский глупой и неправильной идеей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украинская певица Светлана Лобода заявила, что считает глупым и неправильным переводить свои песни на русском языке на украинский. Лобода сказала, что не может «предать» своих поклонников и «отказаться от всего, что делала ранее». Она заявила, что «не может перевести» свои песни на украинский язык, считает, что «это абсолютно глупо и неправильно», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Deutche Welle (внесено в список иноагентов). Как заявила исполнительница, она прославилась не только на Украине, но и в странах бывшего СССР, многие жители которых говорят на русском языке. Она отметила, что на Украине предпочитает разговаривать на украинском языке и интервью украинским СМИ дает на нем же. Напомним, после начала российской спецоперации на Украине Лобода уехала из России. В декабре ее раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за сообщение на русском языке в соцсетях. Новости СМИ2 Лавров напомнил о призывах Байдена бомбить Сербию Лавров напомнил о призывах президента США Байдена бомбить Сербию

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Вашингтон требует, чтобы сербы забыли старые обиды, хотя действующий президент США Джо Байден лично призывал к бомбардировкам Белграда в 1999 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом заявил глава российского МИД на заседании Совбеза ООН, где выступает в качестве председателя, передает ФАН. Лавров провел параллель между отношением стран Запада к ситуации вокруг Косово и Крыма. Отмечается, что независимость Приштины была признана даже без референдума. Но в ситуации с Крымом была другая реакция, напомнил глава МИД России. Также Лавров отметил, что никто не давал США право говорить от лица всех стран мира. Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в намерении раздавить Сербию. Российские войска за сутки уничтожили 480 украинских военных

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные на шести направлениях уничтожили свыше 480 бойцов Вооруженных сил Украины за сутки, сообщили в Минобороны России. На Купянском направлении группировка войск «Западная» поразила противника артиллерией и авиацией в районах поселков Стельмаховка (ЛНР), Синьковка, Артемовка, Ивановка и Фиголевка (Харьковская область), сообщило министерство в своем Telegram-канале. У поселков Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожены более 70 украинских военных, одна боевая бронированная машина и три пикапа. У Стельмаховки уничтожен склад боеприпасов 92-й механизированной бригады ВСУ. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесла поражение живой силе и технике ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР), Терны и Серебрянка (ДНР). У Терны пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Потери ВСУ на этом направлении составили более 60 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На Донецком направлении продолжаются боевые действия по освобождению Артемовска. Артиллерия и авиация «Южной» группировки войск и ВДВ оказали поддержку штурмовым отрядам и пресекли попытки контратаки с флангов. За сутки авиация в этом районе провела восемь самолетовылетов, артиллерия выполнила 76 огневых задач. У поселка Богдановка (ДНР) поражены резервы ВСУ, направлявшиеся к Артемовску. На этом направлении за сутки уничтожено свыше 280 бойцов ВСУ и наемников, одна БМП, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, машина РЗСО «Град» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ у города Угледар (ДНР), Каменское и Малая Токмачка (Запорожская область). У поселков Новоселка и Новомихайловка (ДНР) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этих направлениях украинские военные потеряли более 20 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20. У поселков Равнополье и Вольнянск (Запорожская область) поражены два склада боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении уничтожены до 40 бойцов ВСУ, одна боевая бронированная машина, два автомобиля, артиллерийская система М777. Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 92 украинских артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 126 районах. У поселка Торское (ДНР) поражен командный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. У города Орехов и поселка Каменское (Запорожская область) поражены два узла связи 65-й мехбригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Российские ПВО за сутки сбили 38 беспилотников у населенных пунктов Лиман Второй, Двуречное, Жовтневое (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Рубежное и Кременная (ЛНР), Опытное, Макеевка, Никольское, Новобахмутовка, Завитне Бажання, Кирилловка (ДНР), Шевченко, Ульяновка (Запорожская область), Песчаное, Голая Пристань и Каиры (Херсонская область). С начала СВО уничтожены 411 самолетов, 228 вертолетов, 3834 беспилотника, 415 ЗРК, 8821 танк и другие боевые бронированные машины, 1094 машины РСЗО, 4647 орудий полевой артиллерии и минометов. Новости СМИ2 Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Ольга Никитина

Польша «грезит идеей» возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления «недоделанной империи» – Речи Посполитой «от моря до моря», заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале опубликовал заметку о «создании Ляхоукраины». «Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», – написал он, отметив, что «имперские галлюцинации» толкают Варшаву «в пучину тяжелых исторических ломок». Польские элиты, отметил Медведев, спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. «В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован сейчас, или никогда», – написал зампред СБ РФ, отметив, что никто из «галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях. Польша, по словам Медведев, «не умеет быть империей», хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело. И все-таки, по его мнению, у Польши есть пять-семь лет на «колонизацию» частей бывшей УССР, «получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы». При этом в Германии и Франции, обратил внимание зампред Совета Безопасности России, «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». Автором же этого проекта, по словам Медведева, является Вашингтон, что «видно невооруженным взглядом». При этом парадоксальным Медведев назвал то, что «недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация» может оказаться выгодной России. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд», – пишет он. В пример Медведев привел репарационные претензии Польши в адрес Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, который Варшава оценила в 1,5 трлн долларов. И это, как считает зампред СБ РФ, только начало. Спустя время «Ляхоукраина», уверен Медведев, выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России». Кроме того, ожидаемыми он считает требования отторжения в свою пользу от Германии новых территорий, как это уже происходит с землями Чехии. Тогда-то, продолжает Медведев, европейские лидеры спохватятся. «Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idee fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил», – подчеркнул Медведев. Польша, продолжил он, «с кусками Украины или без нее», является бесконечно враждебным для России образованием. «Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет», – заключил Медведев. Отметим, согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, к 2100 году население Польши сократится с нынешних 37,6 млн человек до 29,5 миллионов. Польша признана одним из лидеров по сокращению численности населения среди стран Евросоюза, и решить эту проблему, по мнению экспертов, Варшава сможет за счет украинцев. СМИ: Запад склоняет Киев к перемирию Il Messaggero: Запад склоняет Киев к перемирию

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Текст: Ольга Иванова

Страны Запада, поддерживающие Украину, начинают подталкивать Киев к прекращению огня или к «продолжительному перемирию», считает обозреватель газеты «Мессаджеро» Кристиана Мангани. В своей статье она ссылается на оценки военных экспертов и пишет, что решение о перемирии поддержали бы многие в Европе, поскольку такой исход снизил бы риск ядерной напряженности между Россией и НАТО, смягчил бы экономический, энергетический и продовольственные кризисы, сообщает ТАСС. Мангани пишет в своей статье, что Россия примет прекращение огня, а Украине придется временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года, что позволит избежать ей новых потерь, даже сохраняя 85% территории. «Вступление Украины в ЕС будет снова приостановлено. Прием в НАТО еще более затруднен. И вероятность нового разжигания конфликта так и будет висеть дамокловым мечом над Украиной», – добавила она. При этом обозреватель подчеркнула, что такое решение не придется по душе украинцам, «но нравится или нет, привлекательность перемирия очевидна». Она указывает, что давление начать переговоры исходит от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который всегда говорил о диалоге как единственном способе урегулирования. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал переговоры «пророссийским миротворчеством». До этого глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу назвал «нечистоплотным приемом» заявления со стороны Запада о том, что прекращать боевые действия на Украине нельзя. Новости СМИ2 Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. бойцов убитыми Марочко: Киев потерял за неделю 4 тыс. человек убитыми, но 90% из них числятся пропавшими 24 апреля 2023, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

Украина потеряла за истекшую неделю 4 тыс. бойцов убитыми, но 90% этих потерь киевские власти записали в пропавшие без вести, скрывая информацию от близких родственников погибших, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за неделю безвозвратные потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тыс. человек, из которых лишь 10% признаны официально, остальные числятся без вести пропавшими, передает РИА «Новости». Марочко добавил, что киевские власти скрывают от родственников погибших информацию о военных потерях. Он рассказал также, что родственники ликвидированных украинских боевиков под страхом уголовного преследования обращаются за информацией об убитых к омбудсменам ДНР и ЛНР. Напомним, лишь за пятницу российские войска уничтожили более 520 украинских военных.