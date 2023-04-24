Европейский союз планирует изменить отношения с несколькими странами, чтобы склонить их на свою сторону, сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

В статье говорится о том, что Брюссель проявляет интерес к Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстану, но эти страны находятся в сфере влияния России и Китая.

Обозреватель указывает, что каждая из этих стран – это точка опоры ЕС в разных регионах, сообщает издание «Комсомольская правда».

Цель Брюсселя – усилить влияние, чтобы решить ресурсные проблемы и помочь ЕС стать самостоятельным игроком в мире.

Ранее сообщалось, что из-за отказа от российского газа в Финляндии компании перешли на сжигание мусора.