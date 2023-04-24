В Финляндии начали использовать для котельных мусор вместо российского топлива

В Финляндии начали использовать мусор для котельных вместо российского топлива

Из-за отказа от поставок российских энергоносителей в Финляндию, энергокомпании страны решили перейти на сжигание мусора, который теперь импортируют из стран Евросоюза, сообщили местные СМИ.

Общественная телерадиовещательная корпорация Yle пишет, что для многих ТЭЦ, которые использовали древесину, альтернативой было топливо из отходов, но сейчас собственного мусора недостаточно для работы объектов на полную мощность, передает РИА «Новости».

Ситуация на рынке мусора изменилась. Если до 2022 года Финляндия экспортировала мусор в другие страны ЕС, то сейчас она импортирует его, в том числе из Италии. Представитель компании Vantaa energia Калла Патомери подчеркнул, что в Италии, например, отходы хранятся годами, их там столько, что для нужд Финляндии хватило бы на несколько лет. По его словам, импорт будет продолжаться еще несколько лет.

Напомним, из опроса, предпринятого властями в сентябре, выяснилось, что более половины жителей Финляндии уже тогда были обеспокоены ростом цен на электричество и энергоносители.

В апреле СМИ сообщали, что Финляндия, отказавшаяся не только от российских нефти, газа и древесины, перестала покупать у России уголь и вынуждена приобретать топливо у США, Австралии и ЮАР, из-за чего транспортные издержки оказались значительно выше.