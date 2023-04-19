Цены на топливо в Финляндии выросли после отказа от поставок из России

Отказ Финляндии от российских ресурсов привел к резкому росту цен на топливо и электроэнергию в стране

Финляндия, отказавшаяся не только от российских нефти, газа и древесины, в сентябре перестала покупать у России уголь и вынуждена приобретать топливо у США, Австралии и ЮАР, из-за чего транспортные издержки оказались значительно выше, сообщают информационные агентства.

Отказ Финляндии от российского угля встретило бурное одобрение части ее граждан. Однако ей пришлось запустить собственные угольные станции, ранее выведенные из эксплуатации, использование «грязного топлива» в 2022 году выросло на 10%, передает РИА «Новости».

Поскольку Финляндия газифицирована только на 3%, для отопления используют древесину, мазут, уголь. Уголь также применяют в промышленности. С января по сентябрь 2022 года из 2,2 млн тонн импортированного Финляндией угля 26,7% пришлось на поставки из России. Освободившуюся нишу заняли поставщики из США, обеспечивающие около половины потребления, Австралии и ЮАР – 16% и 13%. Цены на топливо и электроэнергию резко выросли.

Сообщается, что многие финны начали собирать валежник в лесу. Также развивается ветроэнергетика – за год заработало почти 440 новых турбин. Но к 2025 году ветряки, как ожидается, покроют только 28% потребностей Финляндии.

Напомним, из опроса, предпринятого властями в сентябре, выяснилось, что более половины жителей Финляндии уже тогда были обеспокоены ростом цен на электричество и энергоносители.