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Лавров: Мир со времен холодной войны подошел к еще более опасной черте
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Мир подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны, а ситуация становится хуже после отказа от дипломатии США и их союзников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации, обратился к коллегам, отметив, что мир вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте, передает ТАСС.
По его словам, ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений «на поле боя».
Ранее Лавров заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) стал инструментом достижения целей США.
Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Лавров: Россия не забудет и не простит невыдачу виз США российским журналистам
США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим», – сказал Лавров в видео, которое опубликовала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».
По его мнению, он знал, что «американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе», но это ошибка.
Как указал Лавров, страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. Он отметил, что она сделала глупость, и «показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее».
Обращаясь к журналистам, Лавров добавил, что МИД России придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы, «больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества».
Глава российской дипломатии посоветовал им отслеживать то, что РФ там будет делать через свои каналы, и распространять правду. Он выразил убеждение, что «к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал издевательством невыдачу российским журналистам виз для освещения работы Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке и пообещал, что ответ Вашингтону обязательно будет дан.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
В Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации»
CCTV заявил о стартовавшей дедолларизации и способности России устоять под ударом «финансовой бомбы» США
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США сбросили на Россию «финансовую бомбу», но не заставили Россию «рухнуть», при этом «дедолларизация охватила планету», заявили китайские СМИ.
Как заявил CCTV, в результате глобальной рыночной конкуренции статус США в торговле упал, в ответ Вашингтон принялся использовать торговый протекционизм и «продвигать волну «антиглобализма», передает РИА «Новости».
CCTV указывает, что США не извлекли уроков из снижения мировых долларовых резервов, которое началось в 2017 году. Вашингтон превратил финансовую систему в «оружие» против России, объявив в феврале 2022 года, что «запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT».
Но «даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил рухнуть» Россию, которая «давно готовилась избавиться от доллара». Другие страны поняли, что «активы в долларах» являются «бомбой замедленного действия» и что «месть со стороны США можно пережить». Таким образом оказался пробит «последний слой бумаги», поддерживающий доллар.
Напомним, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится. Глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро.
WSJ: Иран возит боеприпасы в Россию кораблями по Каспийскому морю
Российские корабли перевозят иранские артиллерийские снаряды и другие боеприпасы через Каспийское море для пополнения запасов сил, принимающих участие в боевых действиях на Украине, утверждают американские СМИ.
Газета The Wall Street Journal пишет, что якобы имеющие место иранские поставки представляют для США и их союзников «растущую проблему», поскольку они пытаются сорвать сотрудничество Москвы и Тегерана.
WSJ со ссылкой на неназванных официальных лиц и документы утверждает, что за последние полгода грузовые суда якобы перевезли из Ирана в Россию более 300 тыс. артиллерийских снарядов и 1 млн патронов к ним. Сообщается, что США получили соответствующие разведданные.
Ранее американские СМИ сообщали, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые применяются в ходе СВО. Это стало поводом для введения новых санкций ЕС И США против Ирана. При этом США и Британия не смогли представить в ООН никаких доказательств закупок Россией иранского оружия.
Тем не менее Госдеп США утверждает, что военно-техническое сотрудничество России и Ирана перерастает в полномасштабное партнерство в сфере обороны.
В Кремле называли вбросами сообщения американских СМИ о якобы поставках иранских беспилотников России.
Дерипаска предсказал «мир без гегемона»
Дерипаска предсказал прекращение доминирования доллара и «мир без гегемона»
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Через пять лет доминирование доллара в мировых расчетах завершится, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
Дерипаска отметил в Telegram, что прежде «доминирование доллара в мировых расчетах, финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым», сейчас же «этому доминированию очень быстро начинает приходить конец». Как указал Дерипаска, ситуация изменилась после того, как доллар стал «оружием возмездия против всех несогласных».
По словам Дерипаски, снижение расчетов в долларах «впечатляет». Он полагает, что «уже через пять лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». По его прогнозу, сперва будут трудности, но позднее «мир откроет для себя новое качество». Дерипаска заявил, что «это уже будет мир без гегемона».
При этом Дерипаска заявил, что «наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике» России.
Напомним, глава Европейского центрального банка, экс-глава МВФ Кристин Лагард заявила об угрозе ведущим позициям доллара и евро. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нуриэль Рубини, который предсказал мировой экономический кризис 2008 года, допустил закат доллара как резервной валюты в течение десяти лет.
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Лавров прибыл в Нью-Йорк
Захарова сообщила о прибытии Лаврова в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что «под его председательством состоится заседание СБ ООН».
В понедельник состоится одно из центральных мероприятий председательства России в Совбезе – открытые дебаты по вопросу защиты принципов Устава ООН, передает РИА «Новости».
Во вторник Лаврову предстоит выступить в качестве председателя на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.
Напомним, Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Проблемы с визами возникли даже у членов делегации России, а российские журналисты визы так и не получили.
В МИД России высказались за перенос штаб-квартиры ООН
Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Отмечается, что некоторые государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк.
Он рассказал, что многие имеют в Нью-Йорке недвижимость, поэтому тяжело содержать два представительства, передает ТАСС.
Вопрос переноса штаб-квартиры требует больше финансово-экономических размышлений, добавил Ильичев.
Ранее сообщалось, что журналисты из России так и не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.
В ООН отказались комментировать невыдачу США виз российским журналистам
В ООН отказались комментировать отказ США выдать российским журналистам визы
В офисе официального представителя генсека ООН не стали комментировать отказ США выдать российским журналистам визы, которые должны были освещать работу министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке.
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что у него нет комментариев по этой теме, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Politico: В Белом доме испугались дефолта США из-за нежелания Байдена договориться с Маккарти
Politico: Риск дефолта в США очень велик из-за нежелания Джо Байдена договориться с Маккарти о госдолге
Представители Белого дома обеспокоены угрозой дефолта из-за отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти, сообщило Politico.
Издание пишет, что в администрации Байдена встревожены серьезной вероятностью дефолта американской экономики из-за прогнозов высокопоставленных представителей, занимающихся финансовыми и экономическими вопросами, пишет «Газета.Ru».
При этом, между Байденом и Маккарти нет никаких коммуникаций, они взаимодействуют лишь через высказывания в прессе.
Между тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что администрация США не может допустить дефолт в стране, так как это стало бы катастрофой и повлекло серьезные негативные последствия для всего мира.
Напомним, в конце марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил об уверенном движении США к дефолту и финансовому кризису.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие признаки говорят о новом кризисе в Штатах и почему их тщательно скрывают.
Bloomberg: Евросоюз планирует запретить транзит ряда товаров через Россию
Bloomberg: Новый пакет санкций Евросоюза против России включит запрет на транзит ряда товаров
Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров, в том числе на распространение многочисленных технологий, через территорию России в рамках нового, 11-го, пакета санкций, сообщает Bloomberg.
Агентство передает, что Польша, Эстония и Литва призывают ЕС ввести запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы российской военной, авиационной и космической промышленностью, пишет «Коммерсант».
Кроме того, под санкции могут попасть танкеры и суда, которые не включают навигационные системы.
По данным источников агентства, в новый пакет санкций вряд ли будет включена госкорпорация «Росатом», из-за того, что ряд стран выступают против введения ограничений против компании.
Ранее агентство Киодо сообщило, что страны-представительницы G7 допускают введение запрета на экспорт в Россию почти на все товары.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции против России будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа испугалась новых санкций против России.
В МИД назвали издевательством невыдачу виз российским журналистам
Замглавы МИД России Рябков назвал издевательством невыдачу виз российским журналистам
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Невыдача российским журналистам виз для освещения работы министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке является издевательством, ответ Вашингтону обязательно будет дан, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Как указал Рябков перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк, очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях завершающегося председательства России в СБ ООН, передает РИА «Новости».
По его словам, группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку, визы выданы не были, причем до последнего момента американцы делали вид, что они работают и «решение вот-вот будет найдено». Он назвал это игрой на нервах, издевательством и очередным отражением того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать.
Рябков уточнил, что РФ на протяжении последних дней неоднократно обращалась к ним по этому вопросу, тем не менее результат плачевный, и это вопреки тому, что России давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. «Все это вранье. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя, на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН», – подчеркнул он.
Рябков заявил, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке – «это крупные информационные поводы»: «И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне».
Замминистра добавил, что РФ найдет формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается, и они это запомнят.
Кроме того, он добавил, что планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на «полях» мероприятий по линии СБ ООН нет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
США уклонились от ответа о возможном полном запрете экспорта в Россию
Вашингтон не комментирует сообщения о возможном почти полном запрете экспорта в Россию, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател.
Уже примененные санкции США и их союзников оказали «очевидное влияние» на Россию и ее экономику, заявил Пател, передает ТАСС.
Он сказал, что «не будет забегать вперед» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы полном запрете экспорта в Россию.
Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что в G7 обсуждается возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию. Между тем высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе опроверг эту информацию.
Захарова указала на манипулирование темой свободы слова в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что невыдача виз США российским журналистам является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
В своем Telegram-канале она указала, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. Захарова написала, что ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка».
СМИ: Посольство США пока не вернуло паспорта российским журналистам
Представители СМИ: Посольство США пока не вернуло паспорта российским журналистам из пула Лаврова
Американское посольство в Москве еще не вернуло паспорта журналистам России из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщили представители СМИ.
По их словам, журналисты были приглашены в посольство в Москве для получения виз 22 апреля – последний день перед вылетом министра. До этого собеседование было назначено на 31 марта, но его отменили. Они подтвердили, что паспорта американцами не возвращены, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят их заявления о свободе слова, когда отказали в выдаче виз российским журналистам для участия в работе СБ ООН, этого Россия не забудет и не простит.
В воскресенье Мария Захарова сообщила, что за 40 минут до вылета в США российские журналисты так и не получили визы. По ее словам, ответ американского посольства о том, что оно «работает над этим», является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.