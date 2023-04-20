Зеленский предложил Столтенбергу расширить формат отношений Украины с НАТО

Украине нужен более широкий формат отношений с Североатлантическим альянсом, заявил президент Украины Владимир Зеленский генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, находящемуся с необъявленным визитом в Киеве.

Зеленский заявил, что Украине «нужно нечто большее», чем нынешний формат отношений с НАТО. При этом он сказал, что Киев высоко ценит поставки оружия со стороны стран НАТО. «Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО», – приводит его слова ТАСС.

По мнению Зеленского, объективных барьеров для принятия политических решений о приглашении Украины в НАТО нет. Президент Украины считает, что лидерам стран НАТО пора определить перспективу обретения Украиной членства в альянсе, определить алгоритм движения страны к этой цели и определить для Украины гарантии безопасности на период до присоединения к альянсу.

Также Зеленский сообщил, что обсуждал со Столтенбергом решения, которые ожидает украинская сторона от саммита на американской военной базе Рамштайн в Германии, который состоится 21 апреля.

Президент Украины попросил генсека НАТО помочь в преодолении «оборонных табу», уточнив, что Киев заинтересован в поставках дальнобойного оружия и современной авиации.

Столтенберг со своей стороны сообщил, что одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе в июле станут гарантии безопасности Украины.

