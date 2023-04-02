МИД дал «нравственную квалификацию» убийству военкора Татарского

Захарова указала на отсутствие реакции Запада на убийство военкора Татарского

Недавно Запад требовал безопасности для журналистов, но ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж не отреагировали на убийство военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Правоохранительные органы еще дадут юридическую квалификацию произошедшему. Мы же дадим нравственную», – приводятся слова Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что российские журналисты находятся под угрозой «расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей», журналистов «подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают «охоту на ведьм» в западных СМИ».

Как подчеркнули в МИДе, международные структуры, которые обязаны реагировать на подобные ситуации, закрывают глаза на происходящее. По мнению Захаровой, позицию этих структур следует считать «соглашательством, если не соучастием». Международные организации и зарубежные профессиональные сообщества не стали расследовать ни один из случаев насильственной гибели российского журналиста, «которые оценивались киевским режимом и его головорезами как «успех», указала она. Более того, международные организации и зарубежные профессиональные сообщества даже «не проявили элементарного человеческого сочувствия».

В МИДе напомнили, как недавно представители Запада, выступая против экстремизма и терроризма, прошлись «единым фронтом по Парижу в защиту журналистов». Однако сейчас реакции нет ни со стороны Белого дома, ни на Даунинг-стрит, ни в Елисейском дворце. Такое отсутствие реакции, «учитывая их мнимую озабоченность благополучием журналистов и свободой журналистики, говорит само за себя», заявила Захарова, указав, что в Киеве «получатели западных грантов демонстрируют нескрываемый восторг из-за произошедшего».

По словам Захаровой, российские военкоры демонстрируют миру, какова реальная ситуация на Украине, они защищают «истину, над которой мировой мейнстрим уже надругался». Работа Татарского «вызывала ненависть у киевского режима», заявила Захарова. «Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», – заявили в МИДе.

Напомним, в кафе «Стрит-бар» в Петербурге произошел взрыв. МВД России подтвердило гибель военкора Владлена Татарского. Восемь пострадавших находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, состояние шести оценивается как тяжелое