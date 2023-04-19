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Открытое горение на складе в Дзержинске ликвидировано
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В Дзержинске устранили открытое горение на складе химпродукции в промышленной зоне, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области.
Открытое горение ликвидировали в 17.05 мск, жертв и пострадавших нет, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее глава Дзержинска Иван Носков сообщал, что площадь пожара увеличилась до 4,5 тыс. квадратных метров, горит склад химической продукции.
Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию
Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию
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Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.
Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.
Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Турецкий министр заявил о ненависти всего мира к США
Турецкий министр Сойлу: Весь мир ненавидит Америку
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Весь мир ненавидит Соединенные Штаты, заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу в ходе встречи с молодежью в Стамбуле.
Сойлу заявил, что США продолжают терять репутацию. По его словам, весь мир «ненавидит Америку». Европа, заявил турецкий министр, стала пешкой США в Африке, в то время как африканские государства «ненавидят» страны, которые «их эксплуатируют», пишет газета Aydinlik.
Также глава МВД Турции считает, что не стоит преувеличивать роль Европы, потому что такого понятия, как Европа, вообще не существует. По его словам, есть Америка, а Европа – лишь «поезд в колонне» США, которая не отличается ничем особенным, передает РИА «Новости».
Высокопоставленный турецкий чиновник считает, что европейские лидеры постоянно дискредитируют себя, а население континента стареет, возникают трудности в производстве.
Запад, по словам турецкого министра, больше не обладает суверенитетом, он лишь пытается «сохранять свои привычки».
При этом Турция, уверен Сойлу, меняет историю. История «полностью изменится» после президентских выборов, которые пройдут в стране, подчеркнул он, пояснив, что это и является причиной давления на Анкару со стороны США и Европы.
«Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции», – заключил министр.
Ранее турецкие СМИ писали, что американские власти надеются поставить во главе Турции такого же президента, как Владимир Зеленский на Украине.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В Стамбуле прекратили инспекции судов в рамках зерновой сделки
ООН: Инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводятся
Уже два дня инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он также добавил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется «активное обсуждение» с участием представителей России, Украины и Турции. Отсутствие согласия сторон он назвал причиной того, почему не проводятся инспекции, передает ТАСС.
Ранее МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске
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Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.
По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.
После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.
Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Диетолог рассказала, как мужчине быстро похудеть к лету
Диетолог Соломатина объяснила особенности похудения мужчин
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Мужчинам легче, чем женщинам похудеть, поскольку этому способствует тестостерон, а также из-за большей развитости мышечной массы. Для быстрого и эффективного похудения следует ввести регулярные физические нагрузки, исключить алкоголь, обеспечить правильное питание, высыпаться, а также пить достаточное количество чистой питьевой воды, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Мужчинам проще худеть, нежели женщинам. Во-первых, потому что у них больше развита мышечная масса. Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше. Поэтому мужчине стоит только начать заниматься спортом, и он гораздо быстрее придет в форму, нежели женщина. К тому же у него мышечная масса быстрее набирается, а чем ее больше, тем скорее организм усваивает пищу и сжигает калории», – говорит Соломатина.
На более легкое похудение мужчины, продолжает врач, влияет и мужской половой гормон тестостерон. Он тоже способствует росту мышц при любом виде нагрузки. Однако с возрастом его уровень может снижаться, что способствует набору веса. Также специалист предупреждает, что пониженный тестостерон приводит к раздражительности, повышенному стрессу, а также может влиять на сон. К слову, для стремительного похудения как мужчинам, так и женщинам необходимо высыпаться, поскольку таким образом обеспечивается полноценный отдых для организма. А если человек не высыпается, то ему хочется сладкого и жирного.
«Одна из частых ошибок мужчин при похудении – нерегулярное питание. Они, как правило, встают с утра, выпивают кофе, бегут на работу и в течение дня абсолютно ничем не подпитывают организм. А вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать. К тому же, такое неправильное питание, когда организм недополучает достаточное количество еды вовремя, приводит к тому, что все перерабатывается не в энергию, а в жир, организм запасается», – объясняет собеседница.
Нередко мужчины пьют пиво, которое способно повышать уровень такого гормона, как кортизол, продолжает диетолог. Это приводит к усилению беспокойства, тревожности, тяге к сладкому и к плохому сну. Также у пива есть способность повышать уровень глюкозы в крови, а потом при инсулинорезистентности (нарушении метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин, которое происходит из-за регулярных перекусов сладким) снижать ее, потому что выделяется много инсулина. Этот инсулин, в свою очередь, перерабатывает глюкозу в жир. Из-за этого в кровотоке тут же резко снижается уровень глюкозы, из-за чего человек снова хочет есть.
При этом само пиво ошибочно считают калорийным продуктом, замечает врач. В действительности калорий в нем не больше, чем в томатном соке. Тем не менее, его употребление редко остается без соленых и жирных снеков в виде сухариков, чипсов, орешков и прочего, что также способствует набору веса. Что касается остального алкоголя, то он действительно достаточно калорийный, поэтому, при стремлении похудеть его употребление стоит значительно уменьшить, либо вовсе отказаться от него.
«Мужчины полнеют не так, как женщины. Обычно, основной жир у них содержится в животе. Но я рекомендую мужчине обратиться к врачу, если у него прослеживается ожирение. Звоночком должно стать состояние фигуры, когда обхват талии перевалил за 94 сантиметра. И еще – если мужчина начнет худеть, соблюдая комплексные правила (правильное питание, здоровый сон, уменьшение алкоголя до минимума, регулярные физические нагрузки, а также достаточное потребление чистой питьевой воды), но это ни к чему не приведет, то тоже следует обратиться к врачу», – рекомендует Соломатина.
Правильное питание, к слову, не подразумевает отказ от хлеба, шоколада и прочих продуктов, которые принято считать вредными, подчеркивает специалист. Оно заключается в регулярных приемах пищи в умеренном количестве с достаточным содержанием белка, жиров и углеводов. Не стоит забывать и о клетчатке (содержится в овощах и фруктах), которая поддерживает работу кишечника. Все это также способствует похудению.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что продукты на фруктозе, которые продаются под видом диетического питания, а также соки и мед могут мешать снижению массы тела. При этом он порекомендовал худеющим не отказываться от качественного хлеба, круп и макарон из твердых сортов пшеницы, поскольку это, как правило, приводит к срывам и человек набирает еще больший вес.
ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями
Украинские военные два дня назад при отступлении из поселка Цветмет близ Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома, в подвалах которых укрывались минимум 20 мирных жителей, сообщили в силовых структурах ДНР.
По данным ведомств, в подвалах девятиэтажных домах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей, все погибли, передает ТАСС.
Свидетелями стали находящиеся рядом в частном секторе, которым помогли эвакуироваться российские военные.
Ранее стало известно, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Напомним, в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
Испанские СМИ рассказали о жизни российских пленных в лагере возле Львова
Mundo рассказала о жизни российских пленных в лагере в районе Львова
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Испанское издание Mundo рассказало о жизни российских пленных в лагере в районе Львова, журналисты показали, как пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней».
По данным издания, в лагере есть два «социальных» класса. К первому относятся «этнические русские» из Санкт-Петербурга и Москвы, ко второму, большему, по данным издания, классу относятся те, кого в лагере называют «расходным материалом», передает РИА «Новости».
Так, по данным издания, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик «с более темной кожей и раскосыми глазами».
Охранники рассказали журналистам, что в лагере содержатся участники группы «Вагнер», но пообщаться с ними журналистам не разрешили.
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой. По данным издания, в столовой пленные «жадно поглощают еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней».
Напомним, около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Россия отказалась участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Спортивный чиновник пояснил, что есть организационные сложности, из-за которых пришлось отказаться от участия в чемпионате.
Он заявил, что есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что на футболистов ляжет большая нагрузка, «жарко, маленький перерыв между играми», передает ТАСС.
Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте, в котором будут участвовать сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ранее сборная России получила приглашение на участие в турнире.
В Финляндии арестовано здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), принадлежащие России, причиной стали санкции ЕС, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.
Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с «теми, кто находится под санкциями ЕС», при этом три квартиры находятся в непосредственной близости от РЦНК, передает РИА «Новости».
Как отмечается, арест является обеспечительной мерой, России не разрешается передавать, уничтожать или закладывать имущество.
Ранее банковские счета РЦНК в Хельсинки заморозили в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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Советник Пушилина раскрыл сценарий взятия Авдеевки
Советник Пушилина Гагин: В Авдеевке будет применяться сценарий взятия в окружение, как в Артемовске
В Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в окружение, как в Соледаре и Артемовске, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, в Авдеевке будет применяться такой же сценарий взятия в котел, взятия в окружение, как это было в Соледаре, Артемовске и во всех крупных городах, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, артиллерия работает с обеих сторон.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении.
Зеленский «удивил» приехавшего на Украину Гутерреша
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил об «удивлении» Гутерреша участием в награждении украинских военных в Киеве
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Генсек ООН Антониу Гутерреш оказался удивлен тем, что без согласования с ним Киев устроил церемонию награждения украинских женщин-военнослужащих во время визита генерального секретаря на Украину, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Как сообщала Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети «секретные документы» США, Гутерреш оказался «очень взбешен» неожиданным участием в церемонии, передает РИА «Новости».
Он посещал Украину 8 марта и украинский президент Владимир Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупредив Гутерреша. Позднее Украина опубликовала фотографии и видео, на которых Гутерреш оказался запечатлен в рамках церемонии.
Washington Post со ссылкой на документы утверждает, что в перехваченном разговорое Гутерреш заявил Дюжаррику о желании помочь Украине. Однако, по его словам, украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать».
Дюжаррик подтвердил, что Гутерреш «был удивлен» церемонией, но «категорически отрицает использование термина «ликвидация».
Напомним, в Киеве на встрече с украинским президентом Гутерреш призвал продлить зерновую сделку.