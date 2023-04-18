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Диетолог рассказала, как мужчине быстро похудеть к лету
Диетолог Соломатина объяснила особенности похудения мужчин
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Мужчинам легче, чем женщинам похудеть, поскольку этому способствует тестостерон, а также из-за большей развитости мышечной массы. Для быстрого и эффективного похудения следует ввести регулярные физические нагрузки, исключить алкоголь, обеспечить правильное питание, высыпаться, а также пить достаточное количество чистой питьевой воды, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Мужчинам проще худеть, нежели женщинам. Во-первых, потому что у них больше развита мышечная масса. Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше. Поэтому мужчине стоит только начать заниматься спортом, и он гораздо быстрее придет в форму, нежели женщина. К тому же у него мышечная масса быстрее набирается, а чем ее больше, тем скорее организм усваивает пищу и сжигает калории», – говорит Соломатина.
На более легкое похудение мужчины, продолжает врач, влияет и мужской половой гормон тестостерон. Он тоже способствует росту мышц при любом виде нагрузки. Однако с возрастом его уровень может снижаться, что способствует набору веса. Также специалист предупреждает, что пониженный тестостерон приводит к раздражительности, повышенному стрессу, а также может влиять на сон. К слову, для стремительного похудения как мужчинам, так и женщинам необходимо высыпаться, поскольку таким образом обеспечивается полноценный отдых для организма. А если человек не высыпается, то ему хочется сладкого и жирного.
«Одна из частых ошибок мужчин при похудении – нерегулярное питание. Они, как правило, встают с утра, выпивают кофе, бегут на работу и в течение дня абсолютно ничем не подпитывают организм. А вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать. К тому же, такое неправильное питание, когда организм недополучает достаточное количество еды вовремя, приводит к тому, что все перерабатывается не в энергию, а в жир, организм запасается», – объясняет собеседница.
Нередко мужчины пьют пиво, которое способно повышать уровень такого гормона, как кортизол, продолжает диетолог. Это приводит к усилению беспокойства, тревожности, тяге к сладкому и к плохому сну. Также у пива есть способность повышать уровень глюкозы в крови, а потом при инсулинорезистентности (нарушении метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин, которое происходит из-за регулярных перекусов сладким) снижать ее, потому что выделяется много инсулина. Этот инсулин, в свою очередь, перерабатывает глюкозу в жир. Из-за этого в кровотоке тут же резко снижается уровень глюкозы, из-за чего человек снова хочет есть.
При этом само пиво ошибочно считают калорийным продуктом, замечает врач. В действительности калорий в нем не больше, чем в томатном соке. Тем не менее, его употребление редко остается без соленых и жирных снеков в виде сухариков, чипсов, орешков и прочего, что также способствует набору веса. Что касается остального алкоголя, то он действительно достаточно калорийный, поэтому, при стремлении похудеть его употребление стоит значительно уменьшить, либо вовсе отказаться от него.
«Мужчины полнеют не так, как женщины. Обычно, основной жир у них содержится в животе. Но я рекомендую мужчине обратиться к врачу, если у него прослеживается ожирение. Звоночком должно стать состояние фигуры, когда обхват талии перевалил за 94 сантиметра. И еще – если мужчина начнет худеть, соблюдая комплексные правила (правильное питание, здоровый сон, уменьшение алкоголя до минимума, регулярные физические нагрузки, а также достаточное потребление чистой питьевой воды), но это ни к чему не приведет, то тоже следует обратиться к врачу», – рекомендует Соломатина.
Правильное питание, к слову, не подразумевает отказ от хлеба, шоколада и прочих продуктов, которые принято считать вредными, подчеркивает специалист. Оно заключается в регулярных приемах пищи в умеренном количестве с достаточным содержанием белка, жиров и углеводов. Не стоит забывать и о клетчатке (содержится в овощах и фруктах), которая поддерживает работу кишечника. Все это также способствует похудению.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что продукты на фруктозе, которые продаются под видом диетического питания, а также соки и мед могут мешать снижению массы тела. При этом он порекомендовал худеющим не отказываться от качественного хлеба, круп и макарон из твердых сортов пшеницы, поскольку это, как правило, приводит к срывам и человек набирает еще больший вес.
Медведев назвал позором заявления Блинкена о Хиросиме и Нагасаки
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Зампред Совбеза России назвал позором заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий».
Он напомнил, что главы МИД стран «Группы семи» призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. Блинкен в свою очередь вспомнил о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
«При этом не упомянув свою страну, которая преступление и совершила», – прокомментировал Медведев в своем Telegram.
«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются», – добавил он.
По словам Медведева, США «бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», но утверждают, что Россия распространяет «ложную информацию» по Украине.
Запад требует от России выдать какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт с НАТО.
При этом встреча министров иностранных дел G7 проходит в Японии. «Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чье руководство по сути плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!» – заключил Медведев.
Ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил об отсутствии оснований у России применять ядерное оружие.
Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию
Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию
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Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.
Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.
Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
НАТО начало подготовку к боевым действиям у границ России
NYT: НАТО готовится к боевым действиям в связи с конфликтом на Украине и направило войска в восемь стран у границы с РФ
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НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления, сообщает американское издание The New York Times.
Как утверждает американское издание, Североатлантический альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, которая подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также рост детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать, передает РИА «Новости».
Как утверждается в материале, сейчас цель НАТО заключается в том, чтобы не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы, в рамках этой стратегии Североатлантический альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Соединенных Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно США будут «защищать» Европу.
Напомним, в прошлый четверг Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
«Русская весна»: Украинские военные в Польше оторвали башню немецкому танку Leopard 2A4
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В Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Как сообщает «Русская Весна», ЧП произошло во время тренировки украинского экипажа на польском полигоне перед отъездом на линию боевого соприкосновения.
Фотографии с места аварии опубликовал офицер запаса армии Польши Петр Павелка, передает «Царьград».
По его словам, один из танков наехал на другой, проехал по корпусу военной машины, вырвав с корнем башню.
«Честно говоря, не могу вспомнить, чтобы видел такое неумелое управление бронемашиной», – прокомментировал польский офицер увиденное.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
На Западе предрекли Украине новый Майдан
Politico: После окончания российской спецоперации Украину ждет новый Майдан
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После окончания российской спецоперации Украину ждет новый госпереворот, пишет Politico.
Как отметил в комментарии изданию экс-министр Украины, имя которого не называется, после окончания российской спецоперации «люди с нетерпением будут ждать перемен. Будут хотеть денег и справедливости, а также завершения реформы, которую требовали еще в 2014 году», причем, по его мнению, захотят как можно быстрее. «Майдан может повториться», – заключил бывший украинский министр, передает канал 360.
Украинский чиновник добавил, что пока еще сохраняющийся рейтинг президента страны Владимира Зеленского в основном связан с текущим конфликтом, но сразу после его окончания упадет до показателей, наблюдавшихся до начала спецоперации. Зеленскому непременно припомнят пустые обещания бороться с коррупцией.
О том, что украинского лидера ждет расплата «за коррупционный режим и авторитарный стиль правления», заявил и оппозиционный львовский депутат Николай Княжицкий.
А депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун предупредила, что «приближается десятилетний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан».
Отметим, что 23 года назад Владимир Путин впервые посетил Украину, где провел переговоры с Леонидом Кучмой. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже тогда он предупреждал Украину об угрозе НАТО.
Алиев объявил ультиматум проживающим в Карабахе армянам
Алиев заявил о необходимости армянам в Карабахе принять гражданство Азербайджана
Проживающим в Карабахе армянам необходимо принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Внутренние дела Азербайджана власти страны не намерены ни с кем обсуждать, а Карабах является внутренним делом Азербайджана, заявил Алиев в интервью «АзТВ», передает ТАСС.
Армянам, живущим в Карабахе, нужно либо принять гражданство, либо «искать себе другое место жительства». По его словам, в этом вопросе в регионе есть «полная свобода» и предлагаются «все демократические свободы» для выбора.
Алиев добавил, что этот вопрос должен найти решение на основе прав человека.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
«Роснефть» потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ
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«Роснефть» требует от Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ компенсации за убытки, понесенные в результате внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт на востоке Германии, сообщил берлинский адвокат компании Бертран Мальмендье.
Он отметил, что «Роснефть» подала заявление в Минэкономики ФРГ с требованием возместить убытки после первых шести месяцев внешнего управления НПЗ в Шведте в Германии, передает ТАСС.
В то же время он подтвердил, что «Роснефть» подала иск против продления внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. В ноябре 2021 года сообщалось, что «Роснефть» выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала ее продажу. Завод связан с трубопроводной системой «Дружба», по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Германии фактически отняли актив «Роснефти» .
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Общавшегося с Гершковичем пиарщика задержали в Екатеринбурге
Общавшегося с журналистом WSJ Эваном Гершковичем пиарщика Ярослава Ширшикова задержали после обыска в Екатеринбурге, сообщают СМИ.
Как пишет РБК со ссылкой на ряд Telegram-каналов, обыск у пиарщика проводился из-за его постов об общении с Гершковичем и оправдании гибели военкора Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной.
Отмечается, что летом 2022 года Ширшикова задерживали за дискредитацию российских военных.
Во вторник Мосгорсуд признал законным решение Лефортовского суда об аресте Гершковича и отклонил апелляцию.
Напомним, американского журналиста подозревают в шпионаже, он отказывается признавать вину.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Телеведущий Дибров попал в аварию с микроавтобусом полиции в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров якобы попал в дорожную аварию с полицейским автомобилем в столице во вторник, сообщают СМИ.
Авария произошла на углу Звездного бульвара и Аргуновской улицы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидца происшествия.
Отмечается, что Mercedes знаменитости при повороте на Звездный бульвар задел микроавтобус полиции, двигавшийся по полосе общественного транспорта. Сам телеведущий не пострадал.