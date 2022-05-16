Эндокринолог назвал мешающие похудеть продукты

Продукты на фруктозе, которые продаются под видом диетического питания, а также соки и мед могут мешать снижению массы тела, но не стоит ограничивать хлеб, крупы и макароны, заявил кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин.

«Фруктоза очень быстро перерабатывается организмом: она легко перерабатывается в клетках в глюкозу, глюкоза возвращается в кровоток и далее, если запаса гликогена в печени достаточно, распределяется по депо, увеличивая жировую массу», – приводит Газета.Ru слова Потешкина.

По его словам, фруктовые соки, которые тоже часто ассоциируются с правильным питанием, на самом деле ничего общего с ним не имеют.

«ВОЗ во всех рекомендациях по питанию пишет, что если вы хотите сок, лучше выбрать цельный фрукт, потому что в нем есть пищевые волокна, которые, кстати, замедляют всасывание сахара в кишечнике», – пояснил эндокринолог.

Также врач посоветовал не употреблять в пищу мед тем, кто хочет похудеть.

«Полезные свойства в меде действительно есть, однако мед практически полностью состоит из сахара, поэтому тем, кто хочет снизить вес, его есть не стоит», – заявил Потешкин.

Еще одна группа продуктов, которую врач посоветовал ограничить при коррекции массы тела – это продукты со скрытыми жирами. К ним относятся не только жирные виды мяса (например, мраморная говядина), но и мясная продукция, особенно колбасы и сосиски. При этом строго ограничивать хлеб, крупы и макароны доктор не советует.

«Часто в стремлении похудеть люди полностью отказываются от длинных углеводов, которые содержатся в качественном хлебе, крупах, макаронах из твердых сортов пшеницы. Это чревато обратным эффектом: мозг в ситуации нехватки углеводов требует их через самый простой и быстрый способ – сладкое. В итоге происходят срывы», – объяснил доктор.

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