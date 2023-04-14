В России создали Ассоциацию профессионалов игровой индустрии

«Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр» (АПРИОРИ) позволит на качественном уровне взаимодействовать разработчикам игр с государством и даст возможность эффективнее отстаивать интересы представителей игровой индустрии в России, заявил директор АПРИОРИ Александр Михеев.

Замглавы Минцифры России Максим Паршин сообщил, что большой потенциал развития российского геймдева не вызывает сомнений: уже сейчас есть яркие примеры мирового успеха отечественных продуктов. По его словам, объединение крупнейших игроков рынка поможет в разработке и реализации стратегии развития игровой индустрии, в том числе мер государственной поддержки и инструментов нормативного регулирования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

CEO VK Play и руководитель ЦКР «Игровые сервисы» Василий Магурян отметил важность совместной поддержки со стороны участников рынка и государства. Он указал, что для анализа потребностей отрасли Минцифры создает центры компетенций, и экспертиза участников Ассоциации будет незаменима в ее совместной работе с министерством. В планах также обозначено множество активностей, направленных на то, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности россиян в игровом контенте и помочь участникам рынка реализовать себя в полном объеме, подчеркнул Магурян.

Деятельность новой Ассоциации будет направлена на всестороннюю поддержку и развитие игровой отрасли. Организация займется координацией общественных и государственных инициатив по поддержке индустрии компьютерных игр, а также выступит в качестве площадки для экспертных дискуссий.

Как указал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, создание Ассоциации – важный шаг в развитии игровой индустрии, фактически он знаменует собой новый этап развития игрового рынка России, когда все участники действуют сообща в интересах аудитории. Он выразил уверенность, что экспертиза Федерации не только поможет продвижению отечественных игр, но и будет способствовать росту влияния российской культуры, а с поддержкой новых партнеров еще больше поднимется привлекательность, доступность и популярность компьютерного спорта.

CEO Innova Илья Васильев рассказал, что игровая индустрия в России переживает очень важный период. «От того, как мы ответим на новые вызовы и используем открывшиеся перед нами возможности, зависит будущий ландшафт всего игрового рынка», – добавил он.

Как уточнил Васильев, Миссия Innova – все для игроков, лучшие сервисы и интересные проекты, поэтому для компании важно активное участие в Ассоциации. Он также выразил уверенность, что богатый издательский опыт Innova будет востребован в совместной работе, и в результате сотрудничества российские игроки получат яркие новые хиты, а разработчики – возможности для создания настоящих шедевров.