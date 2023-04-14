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Медведев перевел свой пост в Twitter об исчезновении Украины на немецкий
Зампред Собвеза Медведев перевел свой в Twitter об исчезновении Украины на немецкий
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в Twitter (запрещен в России) перевод своего поста на немецком для польской и немецкой аудитории об исчезновении Украины.
Свой переведенный на немецкий язык пост пост Медведев подписал «для всех, кто читает на немецком языке и кого пытались лишить возможности прочесть на английском, передает РИА «Новости».
«Вчера Twitter ограничил показ моей записи о том, почему Украина никому не нужна, которую прочитали 14 млн человек, для жителей ФРГ и Польши. Уважая свободу слова и права тех, кто читает на немецком языке, решил опубликовать текст еще раз в немецком переводе. Посмотрим, что сделают на этот раз», – написал Медведев на этот раз в российской соцсети «ВКонтакте».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
Американский предприниматель Илон Маск публично ответил хейтерам Медведева.
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
В Кремле отреагировали на призыв Киева сделать Черное море «морем НАТО»
Песков: Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Черное море никогда не будет «морем НАТО», оно должно быть морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных государств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Призыв Киева демилитаризировать Черное море и сделать его «морем НАТО» основан на двух противоречиях, подчеркнул Песков. Так как НАТО и демилитаризация – взаимоисключающие понятия, пояснил он, передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море необходимо демилитаризовать и превратить в «море НАТО».
В Кремле пообещали проанализировать решение Гааги обязать Россию заплатить ущерб «Нафтогазу»
Москва проанализирует решение трибунала в Гааге обязать Россию возместить ущерб «Нафтогазу» 5 млрд долларов от потери активов в Крыму, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разбирательство Песков назвал не новым, а вот решение – новым, которое нужно проанализировать. Он добавил, что российские специалисты займутся анализом постановления, а затем примут решение о том, что делать дальше, передает РИА «Новости».
До этого глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить компании 5 млрд долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине
Spiegel: Берлин разрешил Варшаве передать Киеву советские истребители
Немецкое руководство дало разрешение польской стороне отправить киевскому режиму советские истребители МиГ-29, полученные Варшавой из запасов ГДР, утверждает Spiegel.
Отмечается, что пока самолеты киевским властям еще не передали, но решение правительство Германии уже приняло, пишет Spiegel, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что о разрешении на передачу боевых самолетов Украине будет объявлено сегодня.
Напомним, СМИ сообщали, что Варшава запросила у Берлина разрешение на поставки Киеву МиГ-29.
ОНФ попросил СК завести дело против пытающего российских пленных украинского «хирурга»
Необходимо возбудить дело против мужчины, назвавшегося «хирургом» и признавшегося на видео в античеловеческих действиях против российских военных, соответствующее обращение в СК направил «Общероссийский народный фронт».
Дело нужно возбудить по статье «Геноцид», соответствующее обращение ОНФ направил в Следственный комитет России, сообщили в общественной организации РИА «Новости».
В ролике мужчина признался в античеловеческих действиях в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО, указали в ОНФ.
В ролике он представляется «Владимиром Васильевичем» и «хирургом полевой медицинской службы», а также заявляет, что проводит операции на внутренних органах, которые, вероятно, «продает за границу».
«Хирург» заявляет, что специально причиняет боль российским военным, не применяет обезболивающие, а также призывает к особой жестокости по отношению ко всем россиянам.
Такие высказывания – не единичный случай, в этом также замешано «нацистское влияние на жителей Украины» и подражание фашистам, заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем
США недовольны Гутерришем из-за его готовности пойти навстречу России в зерновой сделке
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Утечка секретных документов США выявила слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем, который якобы был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия из-за Украины, сообщает Би-би-си.
Американские секретные документы, которые попали в Сеть, касаются слежки Вашингтоном за генсеком ООН. Согласно слитым в Сеть данным, Гутерриш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Генсек ООН якобы прилагал усилия для возможности экспортировать попавшим под санкции российским компаниям и бизнесменам, передает РИА «Новости».
В США сочли, что действия генсека ООН «подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине».
В одном из слитых документах за февраль сообщается, что Гутерриш в разговоре с его заместителем Аминой Мохаммед негодовал из-за призыва главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. Также Мохаммед в этом разговоре при обсуждении африканского саммита заявила, что «не доверяет» президенту Кении.
Би-би-си сообщает, что США регулярно шпионят за ООН, но в данном случае слив информации может навредить Гутерришу.
Ранее сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Ветеран «Альфы»: Купить взрывчатку для убийства Татарского Денисову помогла агентурная сеть
Ветеран «Альфы» Гончаров: Денисов не мог провезти взрывчатку через границу, она была куплена уже в России
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Денисов мог купить взрывчатку либо в даркнете, либо ее предоставила некая диверсионная группа, работающая в России. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты Сергей Гончаров и Олег Иванников. Ранее ФСБ опубликовала новые данные о причастных к теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).
«Убийства Дугиной и Татарского были организованы по одному сценарию. Взрывчатка, подрыв и бегство из России. Думаю, это действия одной группы людей, поскольку схемы очень похожи. Причем речь может идти об агентурных группах, работающих на местах, поскольку провезти взрывчатку через границу у злоумышленников не получилось бы», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«Также очевидно, что бюст был сделан уже в Москве, взрывчатку заложили тоже на месте, а затем передали Треповой в готовом виде. Проблема в том, что в нынешних геополитических условиях рассчитывать на поимку сбежавшего Денисова за счет международного розыска не приходится. Вероятно, поиском должны заниматься наши разведчики», – полагает эксперт.
«Денисов, вероятно, заехал на территорию России под видом беженца. Взрывчатку мог приобрести в даркнете, либо у скрытой диверсионной группы, которая находится «в спящем режиме» на приграничных территориях и ожидает команды со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины и лично Кирилла Буданова», – в свою очередь добавил подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«Если Денисов в конечном счете сбежит на территорию США или Британии, поймать его будет крайне непросто. Надежда останется только на тех, кто поддерживал Владлена Татарского, а таковых в мире немало. Они смогут передать данные нашим силовикам, а дальше дело будет за разведкой», – заключил собеседник.
Ранее ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.
С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.
В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.
Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск. Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек. На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.
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ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?