|
|
Медведев объяснил, почему Украина исчезнет
Медведев: Украина никому не нужна, поэтому ее не будет на планете
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украина не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам, а потому эта страна исчезнет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал заметку под заголовком «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна».
Так, по его словам, Украина не нужна европейцам, у которых настал «настоящий финансовый и политический ад», вызванный «натужной поддержкой нацистского режима по велению американского ментора». Потоки «наглых попрошаек» (украинских беженцев), резкий рост инфляции, колоссальные счета за тепло и электричество, загнивание европейского бизнеса привели к взрывам недовольства в Европе, а все это – «ради бандеровской недоукраины», которую «даже чванливые наглые пшеки не воспринимают в качестве нормальной страны и периодически пробрасывают тему аншлюса западных областей», пишет Медведев.
Вскоре «младоукраинских кровососущих паразитов» могут окончательно пересадить «на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза», что станет «окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы», уверен зампред Совбеза РФ.
Кроме того, по его мнению, Украина не нужна Соединенным Штатам. Да, признает Медведев, «политические балаболы, которые давно расписались в собственной импотенции и слабоумии», пытаются сделать себе пиар на Украине. По его словам, это «реальные маразматики вроде Байдена». А между тем рядовые американцы совершенно не понимают, что «такое Украина и где «оно» находится», пишет Медведев.
«Почему ради какой-то малопонятной части России они должны терпеть такие неудобства? Почему в США истеблишмент занимается не вопросами инфляции и рабочих мест или чрезвычайными происшествиями в их родном штате, а неведомой им страной 404? Почему столько бабок отправляется за океан? И они рано или поздно спросят за это. И тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов», – отметил зампред Совбеза РФ.
Также Украина не нужна Африке и Латинской Америке, продолжает Медведев. Он отметил, что средств, которые США выделяют на военную поддержку Киева, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств.
Не нужна Украина и Азии, продолжает Медведев. По его словам, на российском примере азиатские страны наблюдают, как Запад отрабатывает цветные технологии по устранению крупнейших держав-конкурентов, и понимают, какой сценарий им готовят в случае неповиновения.
Между тем у гигантов вроде Индии и Китая «и без наркоклоунов с их нытьем о помощи» хватает проблем с восстановлением экономики после окончания пандемии, отмечает он.
Украина не нужна России, пишет Медведев, отмечая, что «недоукраина» вовсе не является страной, а «облаком в штанах».
«Кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия», – подчеркивает Медведев.
Наконец, Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам, уверен зампред Совета Безопасности России. Он напомнил, что из 45 млн человек населения там осталось чуть больше 20 млн. Едут они куда угодно, в том числе «ненавистную Польшу», и даже мечтают стать «52-м штатом Америки». «Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно», – отмечает Медведев. Вынуждены скитаться в поисках лучшей жизни по странам и континентам, констатировал он.
«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», – заключил он.
Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и компания за действия против Киево-Печерской лавры предстанут не только перед человеческим судом, но и перед Божиим.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
|
|
Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
|
|
Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
|
|
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
|
|
Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров пояснил фразу про «ждать осталось недолго»
Глава МИД России пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» про отношения Москвы и Вашингтона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго», которую он использовал, говоря о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном; он указал, что правда восторжествует.
Лавров в комментарии каналу «Россия-1» заявил о том, что Россия и США находятся «в горячей фазе войны», отметив, что отношения между странами все равно нужно поддерживать, есть надежда, что «у американцев проснется разум».
«Посмотрим, ждать осталось недолго», – резюмировал он, передает ТАСС.
В ответ на просьбу прояснить слова «об ожидании» глава МИД России заявил, что имел в виду, что все равно правда восторжествует. По его словам «недолго» может быть применимо к различным временным отрезкам, особенно в историческом плане.
Комментируя слова журналиста о том, что мир после этой фразы вздрогнул, министр сказал, что на это и было рассчитано.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
|
|
40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова разоблачила ложь Венедиктова о Гершковиче
Захарова опровергла слова Венедиктова о том, что Гершкович якобы предупреждал МИД о поездке в Екатеринбург
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла заявление журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иноагентом) о том, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович, задержанный в Екатеринбурге, якобы уведомлял российские власти о своей поездке.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова Венедиктова – это или «просто фантазии для красивости речи, или злонамеренные вбросы».
Так она прокомментировала публикацию фрагмента интервью Венедиктова в Telegram-канале МИД с надписью «Осторожно, фейк». Журналист утверждал, что Гершкович якобы отправился в Екатеринбург «в открытую поездку». По его словам, американский журналист будто бы уведомлял МИД РФ и Министерство обороны России о своих планах.
Механизма уведомления иностранными корреспондентами МИДа о своих командировках не существует, отмечает РИА «Новости».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности, по ходатайству ФСБ он арестован. По ст. 276 УК («Шпионаж») корреспонденту The Wall Street Journal грозит до 20 лет лишения свободы. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Российские снайперы уничтожили украинскую разведгруппу
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев сообщил об уничтожении снайперами разведгруппы ВСУ
|
|
Снайперской парой подразделения спецназа на южно-донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что «пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Кроме того, российские ЗРК «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины «Фурия» и «Валькирия», передает РИА «Новости».
На запорожском направлении автоматические звукометрические комплексы позволили установить местоположение украинской гаубицы в районе Гуляйполя, а также минометного расчета у Новоданиловки, которые после этого были уничтожены российскими артиллеристами.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на червонодибровском участке были выявлены командно-наблюдательные пункты ВСУ. Также удалось вскрыть перемещение личного состава полка Нацгвардии Украины. Оперативно-тактическая и армейская авиация России нанесла по ним удар, «противник понес потери в живой силе и технике», передает ТАСС.
На краснолиманском направлении российские беспилотники обнаружили огневые позиции сосредоточения техники и живой силы противника, после чего артиллерия «Центра» уничтожила цели. Кроме того, российская ПВО поразила беспилотники «Фурия» ВСУ.
Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 370 украинских военных.
Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
Назван кандидат на роль «второго Зеленского» в Турции
Востоковед Семенов: США попытаются сделать президентом Турции оппозиционера Кылычдароглу
|
|
Оппозиционный кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу открыто заявляет о своих прозападных взглядах. Скорее всего, именно ему готовят роль «второго Зеленского». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции заявили о планах США поменять Реджепа Тайипа Эрдогана на «второго Зеленского».
«Помимо действующего турецкого президента Эрдогана есть только единственный кандидат, который теоретически может выиграть выборы – это Кемаль Кылычдароглу. Соответственно, если говорить о «втором Зеленском», который будет проводить политику в интересах США, НАТО и Евросоюза, а также пытаться вернуть Турцию на путь европейской интеграции, то речь будет идти именно о нем», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.
«Оппозиционный кандидат уже сейчас заявляет о том, что хочет изменить вектор внешней политики Анкары с Востока на Запад и добиться более тесного сотрудничества с ЕС. Кылычдароглу именно тот политик, на которого делают ставку в Америке и Европе. Администрация Байдена практически прямо говорила о том, что хотела бы сменить власть в Турции, но не путем «цветных революций», а в ходе президентских выборов», – рассказал собеседник.
«Сегодня Штаты обещают Кылычдароглу инвестиции и экономическую помощь, чтобы обнадежить турецких граждан. У оппозиционера шансы на победу достаточно высоки, особенно после того, как прокурдская партия не стала выдвигать своего кандидата. Фактически это может означать, что ее избиратели будут голосовать за кандидата от оппозиции, но делать какие-то окончательные выводы пока рано», – полагает эксперт.
«Приход к власти Кылычдароглу может привести к ухудшению отношений с Россией. Большую роль здесь будут играть обозначенные им векторы развития в пользу США и ЕС. Однако насколько далеко он может зайти в этом – еще не ясно. Я полагаю, что окончательного разрыва отношений с Россией не будет, поскольку у Турции слишком много экономических проектов завязано на Москву», – заключил Семенов.
Ранее в Турции заявили о планах США поменять Эрдогана на «второго Зеленского». Обозреватель Озгюр Байрак в статье для издания Haber7 напоминает, что скоро в Турции пройдут выборы главы государства. По мнению автора статьи, США намерены сделать «своего человека» президентом республики, чтобы использовать страну против России в Сирии, Черном море и Центральной Азии.
«На роль Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции», – пишет Байрак. В случае успеха американская сторона рассчитывает на разногласия между Россией и Турцией, добавляет автор публикации. Напомним, президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил свои двери закрытыми для «посла Байдена». В свою очередь советник кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикез заявлял газете Yeni Safak, если на предстоящих выборах президента победит оппозиция, то Турция напомнит России о своем членстве в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что рейтинг президента Турции Реджепа Эрдогана низок, и пока он проигрывает единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, который в случае победы переориентирует Турцию на США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен выступил против перемирия между Россией и Украиной
Блинкен исключил возможность переговоров о перемирии между Россией и Украиной в настоящее время
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что целью переговоров между Москвой и Киевом должен быть «справедливый и прочный мир», а сейчас такой возможности нет.
Блинкен полагает, что Москва «должна дойти до того момента», когда окажется «готовой» начать «конструктивные переговоры». Он заявил, что с пониманием относится к людям, которым «идея прекращения огня» кажется «заманчивой». Однако, по его словам, мир «не будет справедливым и прочным», если приведет к «фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории». Блинкен опасается, что Россия в случае перемирия сможет «перегруппировать войска и снова атаковать», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление госсекретаря США о недопустимости немедленного перемирия на Украине. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.
Арестович посоветовал сменить президента Украины
Экс-советник офиса президента Украины Арестович посоветовал сменить президента Зеленского
|
|
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не смог остановить коррупцию в стране, чтобы эта задача была выполнена, необходим другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).
Так, журналистка спросила Арестовича, поможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут одним целым.
«Украине нужно всего лишь одно, <...> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», – передает РИА «Новости» ответ Арестовича на вопрос.
По его словам, конфликт на Украине позволил бы принять «экстраординарные меры», чтобы решить проблему с коррупцией, но Зеленский не смог с ней справиться. Так бывший глава офиса президента ответил на вопрос, почему Зеленский не может стать таким человеком.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил шанс победить в конфликте и стал оружием в руках Запада в борьбе с Россией.
Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
Песков заявил о росте вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине
Значительно выросла степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, но это не повлияет на результаты спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN, комментируя утечку секретных документов по Украине.
Он отметил, что у Москвы нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт, которая постоянно растет, передает РИА «Новости».
За расследованием Пентагона в Кремле следят, это усложняет всю историю, но не окажет влияния на результат СВО, добавил Песков.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пилота сбитого в Брянской области украинского самолета арестовали
Задержанного после крушения украинского самолета в Брянской области пилота арестовали
Советский районный суд Брянска отправил под стражу украинского пилота, самолет которого потерпел крушение в регионе, сообщили в пресс-службе суда.
Под стражу пилот отправлен до 4 мая, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным следствия, самолет типа А-22 незаконно пересек государственную границу Украины с Россией и в Клинцовском районе Брянской области зацепился за ЛЭП. Позже он совершил вынужденную посадку.
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При себе документов и разрешения на полет пилот не имел. Его подозревают в незаконном пересечении госграницы России и работе на украинские спецслужбы.