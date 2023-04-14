Российская авиация провела 14 боевых вылетов за сутки для поддержки штурма Артемовска

На Донецком направлении ВС России уничтожили более 300 украинских военных за сутки, также авиация «Южной» группировки войск для поддержки российских штурмовых отрядов в Артемовске провела 14 самолетовылетов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери ВСУ на этом направлении составили более 340 человек, уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, машина РСЗО «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Поддержку российским штурмовым отрядам оказывают подразделения ВДВ, они не дают противнику доставлять в Артемовск боеприпасы и вводить резервы.

На Купянском направлении поражены украинские подразделения у поселков Стельмаховка (ЛНР) Ивановка и Двуречная (Харьковская область). Также пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп у поселков Ольшана, Крахмальное и Тимовка (Харьковская область).

На этом направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Красно-Лиманском направлении противник поражен у поселков Серебрянка (ДНР), Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР). Уничтожено до 80 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ поражены у города Угледар (ДНР), поселков Марфополь, Зализничное, Новоандреевка и Каменское (Запорожская область). На этих направлениях уничтожено до 40 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и две гаубицы Д-30. У Червоной Криницы (Запорожская область) уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских бойцов, шесть автомобилей, машина РСЗО «Град» и самоходная гаубица «Акация».

За сутки также перехвачено шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, уничтожено шесть беспилотников.

С начала СВО уничтожено 407 самолетов, 228 вертолетов, 3753 беспилотника, 415 ЗРК, 8672 танка и других боевых бронированных машин, 1084 машины РСЗО, 4584 орудия полевой артиллерии и минометов.