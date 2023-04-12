Суд не стал рассматривать протокол в отношении хирурга Евича

|
12 апреля, среда | Последнее обновление — 17:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Франция заблокировала финансирование поставок боеприпасов Украине
Разделы
Может быть, через песенки Козлова и Макаревича, через стишки Быкова и Иртеньева, через снобистские пошлости Стругацких и вползал в наши дома смрадный повелитель мух?
Подробности...
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
Подробности...
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Суд не стал рассматривать протокол в отношении хирурга Евича
Калужский суд не стал рассматривать протокол о дискредитации ВС РФ в отношении хирурга Евича
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Козельский районный суд Калужской области вернул без рассмотрения протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении военного хирурга Юрия Евича.
По данным картотеки суда, протокол не принят. Ранее в картотеке значилось, что заседание по делу назначено на 18 апреля, передает РИА «Новости».
На Евича был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Российской армии) после выступления с лекцией на Сахалине.
Однако за него вступились вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Трутнев выразил готовность заплатить за военного хирурга штраф, если таковой ему будет назначен судом.
Губернатор в свою очередь заявил, что Евич проводил курсы тактической медицины, на базе Калужского госуниверситета рассказывал о патриотизме и любви к родине. Под его методическим руководством студентами-медиками было собрано несколько тысяч тактических аптечек для калужан, участвующих в спецоперации, отмечал Шапша.
В Госдуме объяснили новое правило получения повестки в военкомат
Депутат Картаполов: Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете на Госуслугах
В соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Об этом Картаполов сообщил в эфире канала «Россия 24».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник.
Картаполов также сообщил, что новой волны мобилизации в России не планируется.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Названы ограничения для неявившихся в военкомат по повестке
Реестр воинского учета будет содержать данные об ограничениях для не явившихся по повестке
|
|
Единый реестр сведений о военнообязанных будет содержать данные об ограничениях, которые могут быть введены в отношении граждан, не явившихся в военный комиссариат по повестке.
В реестре будет отображаться информация о мерах, «направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». В число ограничений входят запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, прав на транспорт и недвижимость, а также выдачу кредитов, передает ТАСС со ссылкой на поправки, касающиеся введения реестра военнообязанных.
Ограничения в возможности брать потребительский кредит, регистрировать недвижимость и транспортные средства будут прописаны в законах «О потребительском кредите (займе)», «О государственной регистрации недвижимости» и «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации».
Кроме того, тем, кто не явился в военкомат по повестке, планируется запретить выезд за пределы страны.
Как пояснили в Госдуме, в соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг. При этом в нижней палате парламента заверили, что новой волны мобилизации в России не планируется.
В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
Российский военный рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне СВО
Боец российских штурмовых формирований рассказал об особенностях танковых дуэлей в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военный рассказал, что прямые танковые столкновения сейчас маловероятны. По его словам, связано это с развитием технологий, теперь огромную роль играют беспилотные летательные аппараты, лазерное наведение, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».
Боец отметил, что вести прямой танковый бой глупо, сейчас в основном сражения ведутся из укрытий, либо накатом.
Он добавил также, что преимущества поставленных Украине западных танков сильно разрекламированы. Так, танк Leopard, как оказалось, не способен выдержать боевых попаданий, сказал военнослужащий, отметив, что у этих танков очень слабая как боковая, так и динамическая защита.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о создании групп борьбы с западными танками.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы.
Клинцевич: Уклонистов от военной службы привлекут к ответственности как алиментщиков
Экс-сенатор Клинцевич: Цифровизация воинского учета развеет миф о том, что «служат только дураки»
|
|
В России давно назрела необходимость цифровизации базы воинского учета. Это поможет призывникам отстаивать свои права, а военкоматам не ошибаться при рассылке повесток, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Франц Клинцевич. Ранее Госдума в третьем – окончательном – чтении приняла закон о совершенствовании воинского учета. Им также вводятся ограничения для людей, уклоняющихся от призыва.
«Создание единого реестра военнослужащих исправит не просто недостатки, а некоторые провалы системы воинского учета. Например, ранее бывали случаи, когда повестки присылались многодетным отцам или людям с ограниченными возможностями. Теперь таких ошибок удастся избежать», – считает Франц Клинцевич, лидер Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор.
«Поправки позволят гражданину почти сразу узнавать об ошибке и своевременно уточнять необходимые данные. Важно, что сделать это можно без ненужных разбирательств и штрафов. Впрочем, это также накладывает ответственность на призывника. В частности, за игнорирование повестки предусмотрены различные меры: запрет на выезд за границу, отказ в регистрации ИП, ограничение на управление авто. Примерно те же ограничения применяются к так называемым алиментщикам», – указал спикер.
«В целом эти изменения давно напрашивались. Необходимо было перевести в электронный вид и обобщить информационную базу воинского учета. Тем более у нас есть такой успешный кейс, как цифровизация госуслуг. Кроме того, у закона есть и сверхзадача: укоренить в российском обществе тезис о том, что воинская служба – это обязанность граждан, а также развеять миф о том, что «служат только дураки», – добавил Клинцевич.
Во вторник Госдума приняла закон о создании единого реестра военнослужащих, позволяющий военкоматам рассылать призывникам повестки в электронном виде – через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщает «Дума ТВ». Повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». При этом не ставятся жесткие сроки, когда человек должен прийти в военкомат. Главное, чтоб он это сделал в ходе призывной кампании.
Теперь многие операции можно будет проводить дистанционно – постановку и снятие с учета, внесение изменений в личные данные. При этом медкомиссия и профотбор будут проходить очно. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что новые правила касаются не только срочников, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе. На мобилизованных новые нормы не распространяются.
Также руководители госорганов и организаций должны будут оповещать своих сотрудников о повестках и направлениях для постановки на воинский учет. Стоит также отметить, что военнообязанный сможет дистанционно обжаловать действия военкомата через личный кабинет реестра или портал «Госуслуги» в течение пяти дней, сообщает РИА «Новости».
Северный флот начал учения в Баренцевом море по поиску подлодки «противника»
Корабли Северного флота на учениях в Баренцевом море начали поиск подлодки «противника»
Корабельная поисково-ударная группа Северного флота (СФ) вышла на учения, в ходе которых выполнит задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения.
Отмечается, что в учениях участвует корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил СФ, в составе которой действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест».
Противоминное обеспечение выхода кораблей в Баренцево море обеспечивали два базовых тральщика – «Ядрин» и «Соловецкий юнга» Кольской флотилии разнородных сил СФ, передает ТАСС.
Во время нескольких дней учений экипажи малых противолодочных кораблей выполнят задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой условного противника с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля. Им будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ, также моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее корабли СФ провели учебно-боевые стрельбы в арктических районах вблизи трассы Севморпути.
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
Глава оборонного комитета Госдумы: Никакой мобилизации нет и не планируется
Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов: Никакой мобилизации в России нет и не планируется
Новой волны мобилизации в России не планируется, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов в эфире «Соловьев.Live» подчеркнул, что новые поправки о системе воинского учета и электронных повестках никак не связаны с мобилизацией, которая регулируется другим законом.
«Никакой мобилизации нет, и она не планируется», – подчеркнул глава комитета.
Он разъяснил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, передает ТАСС.
На мобилизованных, добавил парламентарий, новые нормы не распространяются, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы России.
Ранее военный аналитик Игорь Коротченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что создание современной информационной системы воинского учета упростит общение призывника с военкоматами, туда будут вноситься все данные о нем, включая состояние здоровья и наличие каких-либо отсрочек.
Сербия опровергла сообщения о продаже оружия России или Украине
Вучевич: Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни России, ни Украине
Власти Сербии не продавали и не намерены продавать оружие ни России, ни Украине, заявил министр обороны республики Милош Вучевич.
Вучевич заявил, что эта ложь опровергалась Сербией уже более десяти раз, и выразил готовность сделать это вновь, передает ТАСС.
Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, заверил он. Кроме того, оружие из Сербии не будет поставляться государствам вблизи зоны этого конфликта, добавил министр.
В конце марта Сербия сообщила, что отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Премьер-министр республики Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
|
|
Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
Япония объявила о разработке ракет большой дальности для подлодок
Японское Минобороны подписало контракт с Mitsubishi Heavy Inductries о создании ракет большой дальности для подлодок, его предстоит исполнить к 2027 году, сообщили в военном ведомстве Японии.
Речь идет о разработке управляемых противокорабельных ракет большой дальности, которые могут быть запущены с подлодок, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Также с компанией заключено еще несколько соглашений, включая контракт о производстве модифицированной ракеты «Тип-12» наземного базирования с увеличенной дальностью.
Массовое производство таких ракет начнется в 2023 году, поставки планируются в 2026 и 2027 годах. Также ведется разработка модифицированного «Типа-12», предназначенного для базирования на воздушных судах и кораблях.
В утечке разведки США обнаружили данные о спецназе НАТО на Украине
BBC: В попавших в Сеть секретных документах разведки США есть сведения о спецназе НАТО на Украине
В секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине, пишут британские СМИ.
В документе разведки США от 23 марта с маркировкой «совершенно секретно» сказано, что Британия направила на Украину 50 спецназовцев, еще 17 спецназовцев отправились из Латвии, 15 – из Франции, 14 – из США и один из Нидерландов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Би-би-си.
Про тот же документ пишет газета The Guardian. По данным издания, названный численный состав – это, возможно, «командование сил специального назначения НАТО».
Документ, ставший достоянием общественности, не раскрывает местонахождения и задач сил спецназначения.
В минобороны Британии комментировать утечку отказались. Власти других названных стран на представленную информацию никак не отреагировали.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
В биолабораториях Украины обнаружили патогены холеры и сибирской язвы
Минобороны: Россия исследует обнаруженные в четырех биолабораториях Украины патогены холеры и сибирской язвы
Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Кириллов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что большая часть болезнетворных субстанций касается сибиреязвенной болезни и холеры, передает РИА «Новости».
У России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний, сообщил он, добавив, что Минобороны сотрудничает с Минздравом и Роспотребнадзором в этом направлении.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пришла к однозначному выводу, что биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях.
Си Цзиньпин поручил усилить подготовку к реальным боевым действиям
CCTV: Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Заявление прозвучало в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о важности углубления исследований в сфере военного дела, а также обновления тактики и методов обучения.
Также китайский лидер подчеркнул необходимость решительно защищать территориальный суверенитет, морские права и интересы страны, передает РИА «Новости».
Ранее в Китае заявили о необходимости преподать Западу урок уважения.
|
|