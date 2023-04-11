Трутнев решил оплатить штраф за хирурга Евича

Трутнев заявил о желании оплатить штраф за хирурга Евича, если в отношении того будут санкции

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что готов оплатить штраф вместо военного врача Юрия Евича, если того признают виновным в дискредитации ВС России.

Трутнев выразил мнение, что слова Евича основаны на сопереживании. Он подчеркнул, что не сможет повлиять на решение суда, но готов оплатить штраф, если его выпишут врачу, передает ТАСС.

Вице-премьер добавил, что узнал о ситуации вокруг Евича накануне и обсудил ее с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что Козельский районный суд по месту прописки ответчика рассмотрит дело о дискредитации использования ВС России. Согласно данным сайта Козельского районного суда, заседание назначено на 18 апреля.

По сведениям Шапши, медик якобы критиковал обеспечение спецоперации на Украине. Губернатор пояснил, что власти иногда критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы, но важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале также отметил, что врачу нужно было скорректировать смысл каждой фразы. При этом Лимаренко считает, что наказывать Евича или доводить дело до суда не стоило.