В Кремле оценили перспективы зерновой сделки

В фирменных поездах в Крым появились вагоны-столовые

ГСЭ: В фирменных поездах «Таврия» в Крым появятся вагоны-столовые с 1 июня

Вагоны-столовые решили включить в состав поездов «Таврия», которые следуют в Крым, пока такие вагоны курсируют на тестовых рейсах, сообщил оператор железнодорожных перевозок «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ).

В сообщении говорится, что с 1 июня планируется использовать вагон-столовую в одном из составов поезда 75/76 Омск – Симферополь. Отмечается, что вагон-столовая курсирует в поезде 166 Москва – Симферополь на тестовых рейсах до 23 мая – окончания курсирования поезда. По итогам «обкатки» будет решено, нужно ли что-то менять в технологии. В дальнейшем число таких вагонов будет увеличено, курсировать они будут в дальние рейсы, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В вагоне-столовой по сравнению с вагоном-рестораном изменена технология обслуживания пассажиров. Выбрать еду можно непосредственно с витрины, взять и быстро перекусить. В зале вагона-столовой расположены восемь столиков на четырех человек. По сравнению с вагоном-рестораном появились зона мини-раздачи с подогревом, бойлер и микроволновка, а также стеллаж для подносов с грязной посудой.

В компании уточнили, что в дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, так что у посетителей нет поводов задерживаться за столиками, а если все места будут заняты, еду можно упаковать в контейнер. Процесс обслуживания организован быстрее, чем в вагоне-ресторане, благодаря чему есть возможность накормить больше пассажиров за более короткое время. При этом цены в вагоне-столовой практически в два раза ниже, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, меню в вагоне-столовой на завтрак, обед и ужин будет отличаться. На завтрак – каши, сырники, а также блинчики с творогом и мясом. На обед – салаты, супы и вторые блюда. Поужинать можно будет по классическому меню вагона-ресторана.

Ранее в РЖД рассматривали возможность оснащения поездов местами капсульного типа, где пассажиры смогли бы располагаться в индивидуальном пространстве. Озвучивались предложения и по «пространству-трансформеру», которое позволит формировать свое место для поездки.