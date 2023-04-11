Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России Путин заявил о снижении инфляции в России Путин: В бюджет летом начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы 11 апреля 2023, 18:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин прогнозирует скорое поступление в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов, об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам. «Ожидается, что к концу второго квартала на фоне роста нефтяных цен ситуация изменится, в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы», – приводит его слова ТАСС. Также Путин предложил обсудить влияние на экономику России введенных ранее ограничений на вывоз капитала. «Это позволило снизить угрозы для нашей финансовой системы, обеспечить ее стабильность, а затем, исходя из объективной картины, некоторые ограничения были сняты или ослаблены. Я предлагаю сегодня вместе с коллегами из Центробанка оценить, как работают эти решения, какое влияние они оказывают на нашу экономику», – сказал он. Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек. Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш. Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС. Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он. По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия. Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО. Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена. Путин указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам указал на дисбалансы и «затоваривание» на рынке жилья. «В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», – приводит его слова ТАСС. Он также указал на то, что «нужно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора, прежде всего нужно поддержать спрос на жилье». Кроме того, Путин предложил обсудить дополнительные меры поддержки рынка недвижимости, которые возможно надо будет принять. «Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о ситуации на рынке недвижимости, в том числе о возможных дополнительных мерах поддержки», – сказал он. Ранее Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Новости СМИ2 Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО Депутат Занко разъяснила, как фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Евгений Поздняков

Когда фонд «Защитники Отечества» заработает в полную силу, это поможет ветеранам быстро и без лишних проволочек получать всю необходимую помощь, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. «Мы обсудили законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий тех ребят, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Кроме того, очень важной темой стало разъяснение функций и задач фонда «Защитники Отечества», цель которого – обеспечить быструю и качественную поддержку участников СВО», – сказала Ольга Занко, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы». «Решение президента о создании подобной структуры необходимо всячески поддерживать. Это правильная инициатива, которая позволит помочь не только тем, кто воевал, но и их семьям. На первом этапе работы фонда планируется сделать все, чтобы обеспечить поддержку по системе «одного окна», – отмечает собеседница. «Для этого сейчас идет набор персональных социальных помощников – их закрепят за каждым ветераном. Кроме того, налаживается процесс, в рамках которого участники СВО смогут обратиться к индивидуальному координатору, сообщить ему об имеющейся проблеме, а он в свою очередь в тесном контакте с различными ведомствами найдет решение вопроса», – акцентирует Занко. «Важно, что помощь будет оказываться разноплановая – это медицинская поддержка, социализация, переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, фонд обеспечит преемственность поколений и передачу опыта от участников СВО к молодежи России», – подчеркивает собеседница. «На сегодняшний день существует ряд вопросов, который требует некоторых изменений в законодательстве. Нам необходимо обеспечить тесное сотрудничество ведомств, чтобы все вопросы решались быстро и без лишних проволочек. И вся необходимая работа уже ведется», – резюмирует Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. Об этом сообщает издание Газета.ru. Ключевым вопросом обсуждения стали изменения в федеральный закон «О ветеранах». Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в конфликте на Украине в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР и ЛНР. Указ о создании фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов. Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству. Песков: Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви 9 апреля 2023, 14:53 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе по традиции встретит Пасху в церкви, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков также пообещал РИА «Новости», что о посещении Путиным церкви будет сообщено дополнительно. Традиционно президент посещает богослужение в храме Христа Спасителя. Путин лишь дважды пропускал пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В 2003 году глава государства не приезжал на Пасху в кафедральный собор РПЦ, так как находился в Таджикистане. Тогда он посетил пасхальное богослужение в храме Николая Святителя в Душанбе. В 2020 году Путин пропустил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя из-за угрозы распространения коронавируса. В прошлом году Путин на Пасху приехал в храм Христа Спасителя в Москве. Новости СМИ2 Взносы западных компаний при уходе из России направят на развитие туриндустрии Кремль: Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру 10 апреля 2023, 15:45 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранных компаний в бюджет от сумм сделок по уходу из России до июля. На сайте правительства опубликовано поручение, согласно которому российские власти обязаны обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами. Нововведение коснется части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму 10 апреля 2023, 15:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристическим фирмам Крыма и Севастополя. «Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова. Напомним, Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Новости СМИ2 Кремль раскрыл детали переговоров Путина с президентом Узбекистана Кремль: Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым 11 апреля 2023, 16:07 Текст: Ольга Никитина

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил Кремль. Главы государств обсуждали актуальную тематику отношений двух стран, в том числе меры по расширению взаимовыгодной кооперации в торгово-экономической области, говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества. Путин и Мирзиеев условились о продолжении контактов на различных уровнях, заключили в Кремле. Узбекистанская сторона по итогам переговоров ранее сообщила, что речь шла о первоочередных мерах по обеспечению динамики товарооборота и реализации совместных проектов кооперации России и Узбекистана. Кроме того, обсуждалась эффективность использования площадки выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте в апреле. Путин назвал создание новых рабочих мест эффективным способом поддержать демографию 10 апреля 2023, 14:37 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Кожемяко доложил о показателях по строительству жилья в регионе, а затем отметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости, передает ТАСС. «Самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», – ответил ему Путин. Президент также поинтересовался реализацией строительства завода «Звезда». «Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны», – заметил он. Ранее Путин заявлял, что главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране. Новости СМИ2 Путин и Жапаров обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество 10 апреля 2023, 12:24 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с киргизским коллегой Садыром Жапаровым обсудил ряд вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. На сайте правительства указано, что президенты России и Киргизии обсудили также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений. Кроме того, Путин и Жапаров обсудили дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях. Ранее сообщалось, что власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку. Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в период СВО Путин: Помощь людям является одной из главных задач регионов в период спецоперации 10 апреля 2023, 14:56 Текст: Александра Юдина

Поддержка военнослужащих и их семей должна быть на первом месте для представителей властей при решении связанных со спецоперацией задач, заявил российский лидер Владимир Путин. Как указал российский лидер после выступления с докладом губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас самая главная задача – поддержка людей, помощь людям, передает ТАСС. Кроме того, глава государства похвалил Приморье за развитие и подчеркнул, что доволен тем, как развивается экономика и социальная сфера в Приморском крае. «Сейчас регион живет, как и вся страна, в особых условиях… Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны и губернатора, и всех его сотрудников, и по линии федерального центра», – сказал он. Резюмируя, президент предложил обсудить все эти темы, пообещав не обойти стороной ни один значимый вопрос. Ранее Путин на встрече с Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране. Новости СМИ2 Пескова спросили о совещании Путина по беспилотникам Песков заявил, что о совещании Путина по беспилотникам оповестят дополнительно 11 апреля 2023, 13:30 Текст: Алексей Дегтярёв

Кремль оповестит о возможном совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития беспилотников в стране, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Эта работа (по развитию беспилотников в России – прим. ВЗГЛЯД) ведется. Что касается возможных совещаний на этот счет, мы своевременно будем вас информировать», – цитирует Пескова РИА «Новости». Во вторник у главы государства запланировано совещание по экономике, в ходе которого обсудят ситуацию на валютном рынке, это будет «объемное мероприятие», приводит слова Пескова ТАСС. На совещании обсудят прогнозы социально-экономического развития в 2023–2026 годах, развитие строительной отрасли и ситуацию с бюджетом. В открытой части будет вступительное слово Путина, доклады заслушают в закрытом режиме. Совещание планируется около 16.00 мск. В нем примут участие премьер Михаил Мишустин, глава администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, глава министерства экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также у президента планируется в первой половине вторника телефонный разговор с международным собеседником, после него о переговорах сообщат СМИ. До этого несколько СМИ указывали, что у главы государства в марте планируется совещание по развитию беспилотной авиации. Путин заявил об улучшении прогноза социально-экономического развития России Путин: Правительство России улучшило прогноз социально-экономического развития 11 апреля 2023, 17:48 Текст: Елизавета Шишкова

Правительство России на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике. Он напомнил, что правительство при подготовке бюджета на 2023 год исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% в этом, передает ТАСС. «На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», – отметил Путин. При этом «прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным», подчеркнул глава государства. Между тем по итогам первого квартала этого года в бюджет России поступило более 13 трлн рублей. «Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях», – пояснил он. Это соответствует показателям прошлого года, в целом динамика хорошая, заключил Путин. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%. Новости СМИ2 Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек Путин: Нельзя пускать ситуацию в экономике на самотек 11 апреля 2023, 17:59 Текст: Вера Басилая

Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», – цитирует РИА «Новости» Путина. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%. Путин заявил о минимальном уровне безработицы в России 11 апреля 2023, 18:06 Текст: Алексей Дегтярёв

Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, заявил президент Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам. «Один из ключевых вопросов сегодня – это преодоление дефицита кадров. Мы постоянно в последнее время об этом говорим. На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учетом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5% – по многим направлениям просто не хватает рабочих рук», – цитирует Путина ТАСС. Для решения этого вопроса президент призвал использовать кадровый потенциал регионов. Ранее МВФ повысил прогноз по российскому ВВП в 2023 году до 0,7%, но снизил его для 2024 года до 1,3%. По данным фонда, безработица в России в 2022 году составляла 3,9%. Новости СМИ2 Путин заявил о снижении инфляции в России Путин: Инфляция в России в конце апреля может опуститься ниже 3% 11 апреля 2023, 18:17 Текст: Валентина Григоренко

Инфляция в России впервые за долгое время стала ниже целевого ориентира Центробанка, а в конце апреля может опуститься ниже 3%, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3%. Впервые за долгое-долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центрального банка», – пояснил Путин, передает ТАСС. Как указал российский лидер, есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. По его мнению, «на это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности». Ранее Путин заявил, что основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса.