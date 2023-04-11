Путин призвал не пускать ситуацию в экономике на самотек

Путин: Нельзя пускать ситуацию в экономике на самотек

Внешние факторы риска для российской экономики никуда не делись, Россия не имеет права расслабляться и пускать ситуацию на самотек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%.