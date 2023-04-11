МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%, следует из доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.

В сообщении говорится, что МВФ ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%, а в 2024 году – на 1,3%. Как следует из доклада, представленного в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, фонд улучшил на 0,4 процентных пункта (п. п.) свой январский прогноз по росту указанного показателя в РФ на 2023 год. Прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году ухудшен на 0,8 п. п, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году инфляция в РФ в среднем составила 13,8%. В текущем году она, как прогнозируют в фонде, снизится до 7%, а в 2024 году – до 4,6%. В МВФ считают, что безработица в 2022 году составила в РФ 3,9%. Согласно оценкам организации, в 2023 году данный показатель снизится до 3,6%, а в 2024 году повысится до 4,3%.

Ранее сообщалось, что ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что некоторые отечественные и многие зарубежные эксперты предрекали падение ВВП от 10 до 20%, но эти прогнозы не сбылись.