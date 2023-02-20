Росстат: ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, следует из данных Росстата. Ранее на Западе уровень падения российской экономики прогнозировали в 10% и более.

В документе говорится, что объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 151 455,6 млрд рублей. Отмечается, что индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%, а индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3%, передает РИА «Новости». Оценка статистического ведомства оказалась лучше, чем у Минэкономразвития (в сентябре министерство прогнозировало снижение экономики в 2022 году на 2,9%) и у Банка России (ЦБ РФ оценил спад ВВП в прошлом году в 2,5%).

Как указал Росстат в комментарии, на снижение ВВП оказало влияние сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение.

«Вместе с тем часть отраслей показала рост индекса физического объема добавленной стоимости: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; строительство; гостиницы и рестораны; государственное управление; информация и связь; добыча полезных ископаемых», – отмечается в комментарии.

Российская экономика в прошлом году столкнулась с жесткими западными санкциями. Изначально российские финансовые власти ожидали худшего сценария: например, ЦБ в апреле прогнозировал спад экономики страны по итогам года на 8–10%, а Минэкономразвития – на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже ожиданий.



Еще большее падение российского ВВП прогнозировали на Западе. Так, агентство Bloomberg прогнозировало в марте 2022 года, что ВВП РФ сократится в годовом выражении на 10%. К лету это прогноз был улучшен до 4,7%. Всемирный банк прогнозировал в июне падение на 8,9%, но к октябрю изменил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5%.

Во вторник французская Monde сообщала, что Россия столкнулась с «девятью волнами санкций» в течение 2022 года, при этом в МВФ отмечали, что российский ВВП сократился на 2,2% вместо предсказанных на Западе 8,5%. В июльском докладе МВФ отмечалось, что организация ожидает падения экономики России в 2022 году на 6%. Согласно июльскому прогнозу Фонда, в 2023 году снижение ВВП может составить 3,5%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые отечественные и многие зарубежные эксперты предрекали падение ВВП от 10 до 20%, но эти прогнозы не сбылись.