|
|
МВФ улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году
МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2022 году до 3,4% против июльского прогноза в 6%
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ВВП России на следующий год, ожидается, что падение российской экономики составит 3,4%. В 2023 году снижение показателя прогнозируется на уровне 2,3%.
Из опубликованного доклада следует, что организация улучшила прогноз по падению ВВП России в текущем году по сравнению с июльскими оценками на 2,6 проц. пункта, а в 2023 году – на 1,2 проц. пункта, передает ТАСС.
Прогноз роста мировой экономики в текущем году МВФ оставил практически без изменений. В 2023 году рост мировой экономики составит 2,7%, что на 0,2 проц. пункта меньше по сравнению с прогнозом июля.
В июльском докладе МВФ отмечалось, что организация ожидает падения экономики России в 2022 году на 6%. Согласно июльскому прогнозу Фонда, в 2023 году снижение ВВП могло составить 3,5%.
Напомним, рецессия грозит мировой экономике в следующем году, сообщили директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас.
Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
Миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации
Входивший в топ-15 российского списка Forbes миллиардер Юрий Мильнер сообщил о завершении процесса выхода из гражданства Российской Федерации.
Мильнер сообщил в соцсети Twitter, что он и его семья летом официально завершили процесс выхода из российского гражданства. По его словам, они покинули Россию еще в 2014 году. Представитель Мильнера подтвердил эту информацию, сообщило сетевое издание forbes.ru.
Мильнер в этом году занял 15-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивалось в 7,3 млрд долларов. В сентябре 2017 года Forbes включил предпринимателя, сооснователя компании Mail.Ru Group и создателя международного инвестфонда DST Global Юрия Мильнера в топ-100 «величайших бизнес-умов современности».
Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным»
Euobserver: ЕС собирается договариваться с Россией по Украине, не упоминая Крым как «аннексированную территорию»
|
|
ЕС собирается договариваться с Россией по Украине и больше не упоминает Крым как «аннексированную территорию», сообщает издание Euobserver, изучившее последний проект резолюции Генассамблеи ООН по вопросу России.
Отмечается, что в резолюции делают упор на «диалог, переговоры, посредничество и другие мирные средства по урегулированию конфликта на Украине», сообщает «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале.
Кроме того, в новом варианте резолюции не идет речи о Крыме, в прежнем документе полуостров называли «аннексированным» Россией. Разработчиков проекта тревожит, что незападные страны не поддерживали предыдущие резолюции. Также они отмечают усталость многих западных стран от конфликта.
Голосование по новому проекту резолюции пройдет в среду.
Ранее резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил пранкерам Вовану и Лексусу условие переговоров с Россией
|
|
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
Между тем личная встреча Зеленского и Байдена может сделать поддержку США Украины стопроцентной.
Ермак также рассказал о ситуации на фронте. «Мы потихонечку продвигаемся (в Херсонской области), тяжело, не хватает оружия, но мы идем. Все зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие. Мы получаем много, но недостаточно», – сказал он. В числе необходимых вооружений он назвал пушки 155 калибра, артиллерия, снаряды 152, 122, системы ПВО.
При этом он подчеркнул, что у Киева нет никаких контактов с Москвой. «Мы не будем ни о чем разговаривать, пока русские войска не выйдут на линию 24 февраля. «Минска–3» не будет», – заявил Ермак.
Между тем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у ряда европейских стран заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании нарастить производство.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сенатор от Мордовии: В Эстонии обсуждают отделение от России нескольких регионов
Сенатор Тултаев: В Эстонии хотят создать «страну эрзян» для отделения от России нескольких регионов
В Эстонии прошел «национальный съезд эрзян», ставящий целью создание государства «эрзянь мастор» («страна эрзян») из нескольких регионов России, заявил сенатор от Мордовии, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев.
«Недавно в Эстонии прошёл так называемый «национальный съезд эрзян», собравший около двадцати делегатов – граждан Украины, США, Эстонии, давно забывших Родину и не знающие её. Было объявлено о необходимости создания государства «эрзянь мастор» («страна эрзян»), в состав которого должны войти территории Республики Мордовия, Пензенской, Ульяновской областей, части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей. Действующий же статус регионов признан нелигитимным», – написал Тултаев во «ВКонтакте».
По его словам, существует разработанный спецслужбами США и западных стран проект «Свободный Идель-Урал», в соответствии с которым должны быть созданы независимые национальные государства «Эрзяно-Мокшания», «Чувашия», «Марий Эл», «Татарстан», «Удмуртия», «Башкортостан».
Целью этих проектов, по мнению Тултаева, является уничтожение России как государств а и стравливания народов страны. «Как же надо ненавидеть страну, землю родную, которые вскормили, вспоили тебя? Каким же бесчестным, подлым надо быть, чтобы так неистово желать ей зла? С эстонцами, поляками, немцами, американцами – понятно, мы для них почти всегда были врагами; земли наши российские, как показывает опыт исторический, не единожды пытались разграбить, а народы истребить», – спрашивает сенатор.
Он отметил, что самопровозглашенный инязор (старейшина) эрзян Болькин – гражданин Украины, боец ВСУ. «Оружие его стреляет и в эрзян, выполняющих свой долг в ходе специальной военной операции на Украине. И это брат, родственник эрзян и мокшан, как впрочем, и эстонские, финские наёмники?» – пишет Тултаев.
«У страны нашей немало проблем. В сфере национальных языков, культуры в том числе. Но избави нас Бог от таких заступников. Предатели, фашисты и убийцы имя им. Россия – наш многонациональный дом, с многовековой историей каждого народа. У себя в доме мы без лжепатриотов из Эстонии, Финляндии, США справимся со своими проблемами», – сказал сенатор.
Эрзяяне, эрзя – этническая группа мордвы, говорящая на эрзянском языке – одном из двух мордовских языков волжско-финской подгруппы финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Эрзя проживают в основном на востоке Мордовии, в бассейне рек Мокша и Сура, а также Волги и Белой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Украинская эйфория после атаки на Крымский мост быстро закончилась
Политолог описал провал информационной атаки Киева после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту Украина запустила массированную атаку на информационное пространство России, Украины и Запада. Однако и взрыв не смог нанести большого ущерба мосту, провалом закончилась и попытка информационного воздействия Киева, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Россия никогда не бросает слов на ветер, особенно если вопрос касается безопасности ее граждан. Украинское руководство в очередной раз доказало не только свой вассальный характер, но и террористический. Переходя «красные линии» и раз за разом играя на нашем терпении, продажные политики не осознавали всей плачевности своего положения», – заявил эксперт.
По его словам, если рассматривать случай с Крымским мостом, можно заметить много очевидных факторов, которые расскажут о том, что это была детально проработанная политическая технология. Эксперт указал на то, что заранее была подготовлена массированная атака на информационное пространство, которая была направлена на три крупные аудитории: российскую, украинскую и западную. Было подготовлено большое количество коротких видео, мемов, комиксов.
Туманян отметил, что украинское руководство решило заработать на этом и заранее подготовило памятные выпуски почтовых марок и открыток, которые оказались в продаже, были открыты благотворительные сборы. А в городах Украины были открыты специальные фотозоны с баннерами, изображающими подрыв моста.
«В российском сегменте интернета отрабатывалась линия паники, внедрялись мысли о беспомощности руководства и неорганизованности силовых структур. Для украинской аудитории были подготовлены материалы, носящие в себе чувство возмездия и гордости, несмотря на террористических характер происшествия. Материалы для западной аудитории подавались с интенцией, что попытка подрыва моста является военной удачей Украины и не имеет никакой террористической направленности», – добавил эксперт.
Он отметил, что эйфория среди радикальной части украинского общества быстро закончилась, взрыв смог повредить только два пролета моста и несколько цистерн с топливом на железнодорожной ветке. Оперативные действия российских служб способствовали быстрому восстановлению транспортного сообщения. Также эксперт считает, что психологическая атака СБУ провалилась, крымчане и гости полуострова не поддались панике, не случилось ни топливной, ни продовольственной катастрофы.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины
Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб при обстреле в Киеве
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник отдела департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.
Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает «Страна.ua».
По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.
Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.
В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Разведка ЛНР заявила об упаднических настроениях в ВСУ после российских ракетных ударов
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: Разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ
Разведка ЛНР фиксирует массовые упаднические настроения среди украинских военнослужащих в зоне боевых действий после нанесенных в понедельник ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, разведчики фиксируют массовые упаднические настроения в рядах ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, связывают с ракетными ударами ВС России, передает ТАСС.
По его словам, у всех украинских военных есть родственники, живущие в западных и центральных областях Украины, и сейчас к ним пришло осознание отсутствия тыла.
Напомним, в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что 10 октября ВС России был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
Эксперт Анпилогов: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
|
|
Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.
«Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Россия уже нанесла чувствительные удары по энергосистеме Украины. Было выведено из строя несколько киевских ТЭЦ. Это небольшие станции, но крайне важные, поскольку отвечают в том числе за подачу отопления в жилые дома», – продолжил собеседник.
«Повреждена Криворожская ТЭС, которая снабжала энергией юго-восток Украины. Производимая ею энергия приблизительно равнялась работе трех энергоблоков Запорожской АЭС, которая, к слову, также выпала из энергобаланса Украины. Судя по всему, серьезно пострадала Харьковская ТЭЦ-5, Бурштынская ТЭС, которая работала на экспорт. Также, вероятно, пострадала Ладыжинская ТЭС», – перечислил Анпилогов.
«И это мы еще не знаем полный перечень разрушенных объектов. Но судя по кадрам в Сети, на Киевской ТЭЦ-5 ракета попала в машинный зал. Это значит, что повреждены турбины. Произвести новые за пару дней просто невозможно. На это требуется время», – рассуждает собеседник.
«Все это означает, что Украина подошла к очень неприятной черте, когда один из последних экспортных товаров – электроэнергия – тоже закончился. Это связано с тем, что теперь у страны просто нет запаса мощностей, который возник на фоне массового оттока населения и остановки промышленности», – замечает эксперт.
Анпилогов добавил, что «сейчас объем макроэкономической западной помощи Украине равен довоенному бюджету страны». «То есть государство сегодня не собирает налоги. Режим существует исключительно на потоке гуманитарной помощи», – пояснил он.
«В случае если основное направление удара будет перенесено на подстанции 750кВ, то вывод из строя пяти-шести таких объектов приведет к полному разрушению энергосистемы Украины. Суть в том, что это очень удобные цели – открытые площадки размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. В каждом из них содержится с десяток тонн трансформаторного масла, а оно легко воспламеняемое и очень горючее», – описывает собеседник.
«И самое неприятное в том, что после выгорания трансформатор более не пригоден для использования или ремонта. Его надо будет заменять, а Украина сейчас не производит данное оборудование. Конечно, они могли бы попросить Запад о подобных поставках, тем более что в последнее время поставщиком трансформаторов был немецкий Siemens. Но даже перевозка такой техники – задача нетривиальная», – заключил Анпилогов.
Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.
Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успехах союзных сил на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях
|
|
Союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ «Каскад» (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» – прим. ВЗГЛЯД), ребята действительно продвигаются в непростых условиях», – передает его слова ТАСС.
По словам Пушилина, на Угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Также есть продвижение на Марьинском направлении, где работает первый армейский корпус Народной милиции Донецкой народной республики и чеченские военнослужащие.
Кроме того, продолжаются наступательные бои в городе Артемовске (украинское название Бахмут), а также зачистка близлежащих населенных пунктов от подразделений украинских войск.
Пушилин отметил успехи союзных сил на Авдеевском направлении. «Двигаемся в направлении Первомайского, там работает 11-й полк, а также подразделение «Сомали», – отметил врио главы ДНР.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что началось активное продвижение в районе Артемовска, ожидается, что с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Рогов сообщил о стремящихся приехать в Запорожье добровольцах из КНДР
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов рассказал о добровольцах из КНДР, стремящихся приехать в область
В Запорожскую область выразили желание приехать добровольцы из Северной Кореи, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во время стрима «Антонимы с Антоном Красовским» в Rutube.
Рогов отметил, что будем КНДР больше поддерживать, потому что оттуда к нам рвутся добровольцы, чтобы поддерживать нас, передает ТАСС.
Он не уточнил, идет ли речь о людях, которые планируют принять участие в военных действиях или хотят помочь в восстановлении инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что Северная Корея поддержала возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, отметив, что уважает волю жителей, которые решили воссоединиться с РФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына
Немецкий депутат Тритчлер задал неудобные вопросы украинскому дипломату Мельнику про его учащегося в Берлине сына
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер спросил у бывшего посла Украины Андрея Мельника, почему сын дипломата находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.
«Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» – написал Тритчлер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Мельник ответил немецкому депутату, что это не его «чертово дело».
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это «как раз его дело», так как все это происходит за счет немцев. Он написал, что «немцы вынуждены платить уже не только за созданные проблемы, но и за вашего сына – бездельника и бандеровца, как вы».
Ранее Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.
Украина заявила о прекращении экспорта электроэнергии
Украинская сторона намерена приостановить поставки электроэнергии с 11 октября, заявили в министерстве энергетики Украины.
Ракетные обстрелы инфраструктуры страны поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, они вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электричества, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД