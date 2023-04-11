Путин заявил об улучшении прогноза социально-экономического развития России

Путин: Правительство России улучшило прогноз социально-экономического развития

Правительство России на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике.

Он напомнил, что правительство при подготовке бюджета на 2023 год исходило из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в прошлом году и на 0,8% в этом, передает ТАСС.

«На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», – отметил Путин.

При этом «прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным», подчеркнул глава государства.

Между тем, по итогам первого квартала этого года в бюджет России поступило более 13 трлн рублей.

«Экономическая динамика отражается на бюджетных показателях», – пояснил он. Это соответствует показателям прошлого года, в целом динамика хорошая, заключил Путин.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7%, а на 2024 год ухудшил до 1,3%.