Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
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    Депутат: Персональных социальных помощников закрепят за каждым ветераном СВО

    Депутат Занко разъяснила, как фонд «Защитники Отечества» будет оказывать поддержку ветеранам СВО
    		   
    10 апреля 2023, 19:55
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Евгений Поздняков

    Когда фонд «Защитники Отечества» заработает в полную силу, это поможет ветеранам быстро и без лишних проволочек получать всю необходимую помощь, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами.

    «Мы обсудили законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий тех ребят, которые воевали за Донбасс с 2014 года. Кроме того, очень важной темой стало разъяснение функций и задач фонда «Защитники Отечества», цель которого – обеспечить быструю и качественную поддержку участников СВО», – сказала Ольга Занко, зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы».

    «Решение президента о создании подобной структуры необходимо всячески поддерживать. Это правильная инициатива, которая позволит помочь не только тем, кто воевал, но и их семьям. На первом этапе работы фонда планируется сделать все, чтобы обеспечить поддержку по системе «одного окна», – отмечает собеседница.

    «Для этого сейчас идет набор персональных социальных помощников – их закрепят за каждым ветераном. Кроме того, налаживается процесс, в рамках которого участники СВО смогут обратиться к индивидуальному координатору, сообщить ему об имеющейся проблеме, а он в свою очередь в тесном контакте с различными ведомствами найдет решение вопроса», – акцентирует Занко.

    «Важно, что помощь будет оказываться разноплановая – это медицинская поддержка, социализация, переобучение и дальнейшее трудоустройство. Кроме того, фонд обеспечит преемственность поколений и передачу опыта от участников СВО к молодежи России», – подчеркивает собеседница.

    «На сегодняшний день существует ряд вопросов, который требует некоторых изменений в законодательстве. Нам необходимо обеспечить тесное сотрудничество ведомств, чтобы все вопросы решались быстро и без лишних проволочек. И вся необходимая работа уже ведется», – резюмирует Занко.

    Ранее в Российском союзе ветеранов состоялась встреча председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анны Цивилевой с депутатами и сенаторами. Об этом сообщает издание Газета.ru. Ключевым вопросом обсуждения стали изменения в федеральный закон «О ветеранах». Внесенные на рассмотрение поправки позволят получить статус ветерана и инвалида боевых действий людям, которые с мая 2014 года принимали участие в конфликте на Украине в соответствии с решениями органов исполнительной власти ДНР и ЛНР.

    Указ о создании  фонда «Защитники Отечества» подписал президент России Владимир Путин. Задача фонда состоит в обеспечении персонального социального сопровождения солдат и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, а также оказанием помощи семьям погибших бойцов. 

    Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

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    Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления
    		   
    9 апреля 2023, 21:33
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Украина подготовила около 200 тыс. человек для контрнаступления, такими данными на встрече «Кибер Фронт Z» поделился основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин.

    Он уточнил, что по некоторым источникам численность личного состава достигает и 400 тыс. Пригожин отметил, что это нельзя недооценивать, передает РИА «Новости».

    Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.

    Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале.

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    Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО
    Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты
    		   
    10 апреля 2023, 14:14
    Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.

    «Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.

    «Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.

    В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.

    Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.

    Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.

    В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.

    Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
    		   
    10 апреля 2023, 14:41
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.

    В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».

    Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.

    Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.

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    Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
    Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
    		   
    10 апреля 2023, 17:59
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.

    Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.

    В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.

    На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.

    Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.

    Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.

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    Командующий группировкой ВСУ рассказал о ситуации в Артемовске
    Командующий группировкой ВСУ Сырский: Ситуация в Артемовске сложная, бои идут ожесточенные

    10 апреля 2023, 10:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский ресурс Military Media Center, Сырский побывал на Артемовском направлении, «на наиболее горячих участках фронта», передает РИА «Новости». По словам Сырского, бои в районе Артемовска носят ожесточенный характер, «оборона города продолжается, ситуация сложная, но контролируемая».

    Ранее боец российских штурмовых формирований рассказал, что помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники.  

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    В Германии отметили растущее влияние украинской «фашистской первой леди»
    JW: Власти Германии превратили жену командира фашистского«Азова» Прокопенко во влиятельную фигуру

    10 апреля 2023, 14:12

    Текст: Вера Басилая

    Немецкие политики стали уделять много внимания Катерине Прокопенко, жене одного из командиров батальона «Азов» (запрещен в России), она стала самой обхаживаемой германскими властями проукраинской политической фигурой, сообщила газета Junge Welt.

    Журналисты пишут, что украинскую активистку приняли в МИД Германии, она встречалась с политиком от «зеленых» Марилуизой Бек, несколькими депутатами Бундестага, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что Катерине, жене командира «фашистской империи» «Азов» (запрещен в России) Дениса Прокопенко, пообещали помощь в министерстве Анналены Бербок. Журналисты газеты подчеркнули, что Прокопенко еще до службы в запрещенном в России батальоне был активным участником неонацистских сообществ, которые устраивали нападения расистского характера на фанатов во время Лиги чемпионов по футболу в 2015 году.

    Авторы статьи отметили, что «Прокопенко и его неонацистские орды» теперь могут обрабатывать своих врагов благодаря немецкому светофорному правительству высокотехнологичным оружием.

    Напомним, командиры украинского националистического батальона «Азов»(запрещен в России) Денис Прокопенко и Святослав Паламар сдались российским военным в Мариуполе.

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    Стало известно, что бойцов ВС России кормит повар из ресторана со звездами Michelin
    Проработавший в ресторане со звездами Michelin повар рассказал, чем кормит бойцов ВС России в Херсонской области

    10 апреля 2023, 09:38

    Текст: Александра Юдина

    Проработавший в ресторане – обладателе звезд Michelin повар с позывным «Шеф» рассказал, чем кормит российских военных на одной из передовых позиций в Херсонской области.

    По его словам, из любых продуктов можно приготовить что-то «эдакое», нужны только желание и капля фантазии – к примеру, в ближайшее время для российских бойцов «Шеф» планирует приготовить лазанью, передает РИА «Новости».

    Повар рассказал, что полтора года проработал в Дании в Копенгагене, в ресторане с тремя мишленовскими звездами, однако именно сейчас он чувствует себя на своем месте.

    «Здесь приходилось учиться заново готовить, потому что на гражданке у меня было оборудование Electrolux, а здесь у меня КП-130 (кухня полевая)», – резюмировал он, добавив, что в зоне спецоперации чувствует себя нужным.

    Ранее российское Минобороны показало быт артиллеристов, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.

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    Эксперт: Поддержка американской молодежью России – вотум недоверия Байдену
    Эксперты объяснили, почему американская молодежь уверена в победе России на Украине
    		   
    10 апреля 2023, 17:33
    Фото: Source Global/YouTube
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Уверенность американской молодежи в победе России на Украине показывает недовольство участием Вашингтона в конфликте, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее сообщалось, что американцы в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия одержит победу в спецоперации.

    «Сам по себе опрос завуалированно показывает уровень поддержки России или Украины в американском обществе. Это своего рода вотум недоверия украинской политике Вашингтона. Молодежь всегда отличалась более антивоенной позицией, чем старшее поколение», – сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

    «Сегодня американцы, кому до 44 лет, понимают, что деньги и военная техника не берутся из ниоткуда. И поддержку Украины они воспринимают как прямой вычет из их благосостояния. Они чувствуют опасения из-за снижения уровня социальных гарантий в США. Молодые более уязвимы с точки зрения безработицы, инфляции, стагнации уровня реальной зарплаты», – пояснил эксперт

    «Кроме того, молодые менее идеологизированы, чем старшее поколение. Они не понимают, почему США должны «защищать демократию» в чужой стране на другом континенте. И в целом недоумевают, по какой причине США кому-то что-то должны, если это – не граждане Америки. Молодежь не хочет, чтобы Байден и украинские власти вовлекали США в потенциальную третью мировую войну. Таким образом, в подобных опросах они высказывают недовольство нынешней политикой администрации Байдена», – подчеркнул собеседник.

    «Здесь, кстати, проявляется активность членов Республиканской партии, которые прямо говорят: миллиарды вливаний в Украину – это изымание денег из вариантов решения американских насущных проблем. К тому же они указывают, что конфликт России и Украины – локальный, и США не должны в нем принимать столь серьезное участие. Эти тезисы, как мы видим из опроса, доходят до все большего числа адресатов в американском обществе», – отметил Васильев.

    «Это изменение общественного мнения в США связано как с успехами России на фронте, так и с все более лучшим их освещением в СМИ. Например, в последнее время в американской прессе было очень много публикаций о том, как успешно Россия наступает в районе Артемовска, и какие колоссальные потери несут ВСУ», – добавил в свою очередь американист Малек Дудаков.

    Ранее стало известно, что большинство американцев в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия с большей вероятностью будет победителем в конфликте на Украине. Таковы результаты опроса агентства YouGov по заказу журнала The Economist, проведенного в начале апреля. При этом в категориях 45–64 и 65+ опрошенные уверены, что победит Украина.

    Кроме того, американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц. Документ получил название «Об усталости от Украины». Резолюция также содержит призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования. Документ поддержала и Либертарианская партия США.

    В феврале агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало: администрация Байдена уже довела до украинских властей понимание того, что ресурсы США для поддержки Киева не безграничны.

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    Взносы западных компаний при уходе из России направят на развитие туриндустрии
    Кремль: Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России пойдут на туристическую инфраструктуру

    10 апреля 2023, 15:45

    Текст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить направление на туристическую инфраструктуру взносов иностранных компаний в бюджет от сумм сделок по уходу из России до июля.

    На сайте правительства опубликовано поручение, согласно которому российские власти обязаны обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.

    Нововведение коснется части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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    Путин поручил дополнительно поддержать турбизнес в Крыму

    10 апреля 2023, 15:37

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристическим фирмам Крыма и Севастополя.

    «Оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и города Севастополя за счет средств национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

    Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии полуострова.

    Напомним, Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей.

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    В Раде решили законодательно оформить переход храмов УПЦ к раскольникам
    Депутат Верховной рады Батенко анонсировал принятие новых законов о переходе храмов УПЦ к раскольникам

    10 апреля 2023, 13:12

    Текст: Вера Басилая

    Переход храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не остановить, в Верховную раду в ближайшее время внесут соответствующие новые законопроекты, заявил депутат Тарас Батенко.

    По его словам, процесс перехода храмов УПЦ к ПЦУ нужно законодательно оформить, тех законов, что есть, недостаточно. Батенко рассказал, что на закрытом заседании согласительного совета парламента было решено подать «новые законодательные инициативы», передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний по случаю Вербного воскресенья провел Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, а на улице на территории обители начал службу митрополит канонической УПЦ Онуфрий.

    До этого депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем заставляет Зеленского делать то, что ему явно невыгодно – обострять религиозный конфликт.

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    Путин и Жапаров обсудили торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество

    10 апреля 2023, 12:24

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с киргизским коллегой Садыром Жапаровым обсудил ряд вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте правительства указано, что президенты России и Киргизии обсудили также взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, подтвердив обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений.

    Кроме того, Путин и Жапаров обсудили дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях.

    Ранее сообщалось, что власти Киргизии начинают шаги по развитию русского языка в республике, в 2023 году будут построены девять школ с обучением русскому языку.

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    Путин назвал создание новых рабочих мест эффективным способом поддержать демографию

    10 апреля 2023, 14:37

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.

    Кожемяко доложил о показателях по строительству жилья в регионе, а затем отметил, что это самый эффективный способ стимулирования рождаемости, передает ТАСС.

    «Самый основательный способ – это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты», – ответил ему Путин.

    Президент также поинтересовался реализацией строительства завода «Звезда». «Если такие высокотехнологичные производства создаются и развиваются, то это требует соответствующего уровня специалистов. Они приезжают же туда со всей страны», – заметил он.

    Ранее Путин заявлял, что главная цель действий властей России состоит в том, чтобы дети росли счастливыми в благополучной и суверенной стране.

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    Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
    Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
    		   
    10 апреля 2023, 20:04
    Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.

    Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.

    Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.

    По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.

    Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.

    Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.

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    Путин назвал помощь людям одной из главных задач регионов в период СВО
    Путин: Помощь людям является одной из главных задач регионов в период спецоперации

    10 апреля 2023, 14:56

    Текст: Александра Юдина

    Поддержка военнослужащих и их семей должна быть на первом месте для представителей властей при решении связанных со спецоперацией задач, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Как указал российский лидер после выступления с докладом губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас самая главная задача – поддержка людей, помощь людям, передает ТАСС.

    Кроме того, глава государства похвалил Приморье за развитие и подчеркнул, что доволен тем, как развивается экономика и социальная сфера в Приморском крае.

    «Сейчас регион живет, как и вся страна, в особых условиях… Есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны и губернатора, и всех его сотрудников, и по линии федерального центра», – сказал он.

    Резюмируя, президент предложил обсудить все эти темы, пообещав не обойти стороной ни один значимый вопрос.

    Ранее Путин на встрече с Кожемяко выразил мнение, что создание новых рабочих мест и развитие экономики является самым эффективным способом поддержать демографию в стране.

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