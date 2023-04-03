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Депутат Госдумы: Фонд «Защитники Отечества» упростит поддержку ветеранов СВО
Депутат Матвейчев: Фонд «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО незамедлительно получать необходимую помощь
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Раньше поддержка участников СВО осуществлялась по разным каналам, что тормозило процесс оказания помощи. Теперь за все берется единая структура, за которой осуществляется прямой правительственный надзор. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества».
«Фонд «Защитники Отечества» являлся одной из важнейших инициатив, озвученных президентом во время обращения к Федеральному собранию. Она была встречена с большим энтузиазмом. Основная цель – преодоление бюрократизма при оказании помощи участникам СВО и их семьям», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Сейчас поддержкой ветеранов и семей погибших занимаются различные ведомства, добровольческие проекты и региональные организации. Финансы идут по разным каналам, а это серьезно затормаживает процесс помощи. Но тот, кто готов рисковать своей жизнью в рамках СВО, должен получать поддержку, как сказал президент, в формате «одного окна». Задержки и проволочки неприемлемы. Собственно, создание единого фонда и призвано существенно упростить все процедуры», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, проект получает новую цель – координация работы добровольцев и волонтеров, чьи инициативы направлены на оказание помощи участникам СВО и их семьям. Фонд берет на себя задачи менеджмента социальных и психологических проектов, занимающихся реализацией мер по реабилитации ветеранов», – акцентирует Матвейчев.
«Не исключено, что в дальнейшем станут возможны проекты с привлечением крупного бизнеса, который мог бы выделить квоты на рабочие места для бывших солдат. Интеграция в гражданскую жизнь – также важная задача созданного фонда», – акцентирует депутат.
«Хорошо, что за каждым участником СВО закрепят своего персонального менеджера или социального работника. Это позволит оказывать помощь на индивидуальном уровне, с учетом особенностей конкретного ветерана и его семьи, что сделает работу проекта более эффективной», – подчеркивает Матвейчев.
«Помимо этого, важна работа наблюдательного совета, который сможет координировать общую работу фонда, а также обеспечивать прозрачность работы курируемых проектов. Это свидетельство того, что за распределением капитала будет вестись строжайший надзор», – отмечает депутат.
«Сам фонд возглавит Анна Цивилева, которая долгое время занималась благотворительной деятельностью в Кузбассе. Она – блестящий руководитель, обладающий прекрасным опытом в данной сфере. Назначение подобных людей позволяет нам говорить о том, что «Защитники Отечества» – это проект, в успехе которого государство заинтересовано напрямую», – резюмирует Матвейчев.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Текст документа был опубликован в понедельник.
Согласно указу, фонд будет поддерживать участников спецоперации, а также лиц, с 11 мая 2014 года воевавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР.
В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
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Блогеров потрясло видео молящейся женщины «посреди украинского бесовства»
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Блогеры сравнили с живой иконой прихожанку УПЦ, молившуюся среди устроивших «шабаш» возле Киево-Печерской лавры украинских раскольников.
Противники канонической Украинской православной веры (УПЦ) устроили рядом с Киево-Печерской лаврой концерт, пытаясь заглушить молитвы верующих. На видео, опубликованном УПЦ, сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) танцуют под громкую музыку и поют на улице перед лаврой. Одна прихожанка УПЦ, встав на колени, молится и пытается вразумить присутствующих, однако ее поднимают и уводят в сторону, передает ТАСС.
Блогеры отреагировали на видео с молящейся прихожанкой на фоне буйствующих раскольников.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что День дурака «прошел в Киеве с размахом, никого не приглашали, обошлись своими силами».
«Зеленский, суд и толпа – все беснуются в Великий пост. На наших глазах насилуют православие, издеваются и глумятся. Цивилизованные безмолвствуют. Не для этого же они декларации прав человека выписывали и доклады о религиозных свободах готовили. Будут случаи более подходящие, конференции какие-нибудь, симпозиумы. Там и поговорят о высоком», – написала официальный представитель МИД России.
«Святая Русь посреди украинского бесовства. Бесы, как им положено, скачут. Русь молится», – отметил в Telegram-канале Антон Красовский.
«По-моему, один из самых глубоких образов этой войны. Это натурально живая икона, сам собой возникший символ. Очень сильно», – считает Русский читатель.
Олег Царев в своем Telegram-канале был краток: «Шабаш. Они гордятся этим».
Политолог Владимир Скачко заявил газете ВЗГЛЯД, что те, кто преследует митрополита Павла, действуют большевистскими методами, перед ними стоит задача уничтожить УПЦ и очистить Киево-Печерскую лавру от Русского мира.
Военкор Сладков отреагировал на заявление Шойгу о боеприпасах
Военкор Сладков предрек слом обороны ВСУ после заявления Шойгу о боеприпасах
Увеличение расхода боеприпасов, сравнимое с первыми месяцами спецоперации, позволит российской армии сломить оборону ВСУ, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
Военкор отметил, что необходимые для нужд армии снаряды идут. По его словам, многие военные считают, что когда дойдет до расхода боеприпасов, сравнимых с первыми месяцами СВО, то российская армия сможет сломать любую оборону противника, передает ФАН.
Ранее глава Минобороны Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска обычных и высокоточных средств поражения для ВС России.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
МИД России поздравил Зеленского с «профессиональным праздником»
МИД: Украина отметила День дурака арестом наместника Киево-Печерской лавры
Киев в субботу отмечает День дурака гонениями на православных. Президента Украины Владимира Зеленского – с профессиональным праздником, написали в Министерстве иностранных дел России.
МИД напомнил в своем Telegram-канале, что «раньше на Украине День дурака отмечали Юмориной в Одессе, сегодня же – арестом наместника Киево-Печерской лавры». Также в МИД поздравили с «профессиональным праздником» Владимира Зеленского.
Ранее стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест без решения суда, его ожидает допрос. Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили подозрения в сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании.
В РПЦ назвали неадекватной событиям реакцию мирового сообщества на происходящее в Киево-Печерской лавре.
Генерал Болдырев оценил возвращение Лапина в зону СВО
Генерал Болдырев назвал закономерным возвращение командующего сухопутными войсками Лапина в зону СВО
Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников, заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев.
Генерал считает, что как раз уход Лапина из зоны СВО был «не естественным и не закономерным». Он назвал коллегу одним из самых способных, подготовленных и умелых генералов, «который нужен на фронте, где от него значительно больше пользы и толку», передает Ura.ru.
«За этим генералом будущее», – заявил Болдырев.
Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что начальник главного штаба сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский.
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума
Российские войска сорвали попытку атаки ВСУ под Купянском в Харьковской области при помощи минного шлагбаума, который уничтожил всю штурмовую группу противника.
Попытка атаки Вооруженных сил Украины под Купянском Харьковской области обернулась уничтожением штурмовой группы украинской армии, российские саперы подготовили минный шлагбаум для пытавшегося прорваться на позиции России противника. После взрыва лишь один боевик попытался убежать, но не смог, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Минный шлагбаум – это связанные тросом несколько противотанковых мин, которые закладывают на узких дорогах, где идет военная техника.
Ранее военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ДНР уничтожили украинского карателя по кличке Моджахед
Украинские источники сообщили о гибели карателя Данило «Моджахеда» Ляшука в Донбассе
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Известный исламский боевик из Белоруссии, каратель из запрещенного в России батальона «Торнадо» Данило «Моджахед» Ляшук ликвидирован в Донбассе, сообщили российские военкоры со ссылкой на украинские источники.
На Украине сообщили о ликвидации известного террориста Данило «Моджахеда» Ляшука, уточняется, что исламский боевик из Белоруссии погиб в Донбассе. При этом на его личной странице в соцсети размещено сообщение: «Ждите официальной информации», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русская весна».
Ляшук родился в Бресте и уже в подростковом возрасте увлекся экстремистскими и неонацистскими идеями. В 2014 году перебрался на Украину, вступив в нацбатальон «Торнадо» (запрещен в России), где он фигурировал под новым именем Даниял аль-Такбир – выбранным из-за симпатий к радикальному исламизму.
За доказанную причастность к пяткам и похищениям десяти человек «Моджахед» в 2017 году в Киеве был приговорен к десяти годам тюрьмы. На свободу он вышел летом 2021 года и снова отправился воевать в Донбасс.
Переодетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ пытались атаковать под Авдеевкой
Украинские военные на авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Переодетые боевики открыли огонь из миномета, но их засек расчет БЛА 87 полка 1-го Донецкого армейского корпуса. В итоге одетые в гражданскую одежду солдаты ВСУ были уничтожены, передает «Царьград».
Ранее житель Артемовска рассказал, что в город заходили переодетые в форму Вооруженных сил России украинские военные и изображали приход российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
В Крыму предрекли переломный момент украинского конфликта
Глава парламента Крыма Константинов: Переломный момент в украинском конфликте наступит в этом году
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Затянувшийся украинский конфликт закончится полной потерей «киевской хунтой» власти, переломный момент наступит уже в этом году, выразил мнение глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, победа России предопределена, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, который закончится не миром, а полной «потерей киевской хунтой власти над страной», передает РИА «Новости».
«Он не завершится быстро – посыплется их фронт, рухнет нацистское дерево, которое они так долго растили», – сказал Константинов.
Также глава крымского парламента предсказал России возвращение контроля над историческими территориями, которое произойдет, как он считает, ближе к осени.
«Многое совпадет: и наши усилия, работа армии, которая к этому времени подтянется под все формирующиеся задачи. Мое общение с ребятами на передовой убеждает в том, что события будут развиваться именно так», – заключил Константинов.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Американский полковник заявил о «практическом падении» Артемовска
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Группировка ВСУ в Артемовске скоро будет сдаваться
Группировке ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) придется сдаться в ближайшее время из-за отсутствия снабжения, город практически пал, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
В своем блоге на YouTube Макгрегор заявил, что ВСУ в Артемовске оказались предоставлены сами себе, поскольку до украинских подразделений невозможно добраться. По словам военного, скорее всего, украинские военные начнут сдаваться, если уже значительная часть войска не сложила оружие, потому что город «практически пал», передает РИА «Новости».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Рогов заявил о появлении молодых немцев в числе наемников на Запорожском участке фронта
Рогов: Молодые немецкие наемники появились на Запорожском участке фронта
Молодые немецкие наемники появились на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, молодым немцам всего «20 с небольшим» лет, передает ТАСС.
Также Рогов отметил, что на Запорожском направлении при радиоперехватах часто слышна польская речь.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
У ВСУ заметили американскую систему разминирования M58 MICLIC
ВСУ получили американскую систему разминирования M58 MICLIC
Вооруженные силы Украины начали применять американскую спецтехнику M58 MICLIC для проделывания проходов в минных полях, сообщили военкоры.
Появление у ВСУ установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Уточняется, что MICLIC является аналогом российской установки разминирования УР-77 «Метеорит» и действует по тому же принципу: твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг с взрывчатым веществом. В результате подрыва образуется свободная от мин полоса местности длиной 100 и шириной 8 метров.
Ранее на Украину из Франции прибыли первые колесные танки AMX-10RC, которым предсказали участь «гробов на колесах» для украинских экипажей.