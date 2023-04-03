Депутат Госдумы: Фонд «Защитники Отечества» упростит поддержку ветеранов СВО

Депутат Матвейчев: Фонд «Защитники Отечества» поможет ветеранам СВО незамедлительно получать необходимую помощь

Раньше поддержка участников СВО осуществлялась по разным каналам, что тормозило процесс оказания помощи. Теперь за все берется единая структура, за которой осуществляется прямой правительственный надзор. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества».

«Фонд «Защитники Отечества» являлся одной из важнейших инициатив, озвученных президентом во время обращения к Федеральному собранию. Она была встречена с большим энтузиазмом. Основная цель – преодоление бюрократизма при оказании помощи участникам СВО и их семьям», – сказал Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Сейчас поддержкой ветеранов и семей погибших занимаются различные ведомства, добровольческие проекты и региональные организации. Финансы идут по разным каналам, а это серьезно затормаживает процесс помощи. Но тот, кто готов рисковать своей жизнью в рамках СВО, должен получать поддержку, как сказал президент, в формате «одного окна». Задержки и проволочки неприемлемы. Собственно, создание единого фонда и призвано существенно упростить все процедуры», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, проект получает новую цель – координация работы добровольцев и волонтеров, чьи инициативы направлены на оказание помощи участникам СВО и их семьям. Фонд берет на себя задачи менеджмента социальных и психологических проектов, занимающихся реализацией мер по реабилитации ветеранов», – акцентирует Матвейчев.

«Не исключено, что в дальнейшем станут возможны проекты с привлечением крупного бизнеса, который мог бы выделить квоты на рабочие места для бывших солдат. Интеграция в гражданскую жизнь – также важная задача созданного фонда», – акцентирует депутат.

«Хорошо, что за каждым участником СВО закрепят своего персонального менеджера или социального работника. Это позволит оказывать помощь на индивидуальном уровне, с учетом особенностей конкретного ветерана и его семьи, что сделает работу проекта более эффективной», – подчеркивает Матвейчев.

«Помимо этого, важна работа наблюдательного совета, который сможет координировать общую работу фонда, а также обеспечивать прозрачность работы курируемых проектов. Это свидетельство того, что за распределением капитала будет вестись строжайший надзор», – отмечает депутат.

«Сам фонд возглавит Анна Цивилева, которая долгое время занималась благотворительной деятельностью в Кузбассе. Она – блестящий руководитель, обладающий прекрасным опытом в данной сфере. Назначение подобных людей позволяет нам говорить о том, что «Защитники Отечества» – это проект, в успехе которого государство заинтересовано напрямую», – резюмирует Матвейчев.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО. Текст документа был опубликован в понедельник.

Согласно указу, фонд будет поддерживать участников спецоперации, а также лиц, с 11 мая 2014 года воевавших в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР.

В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Напомним, глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.

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