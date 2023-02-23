Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой

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23 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:57  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны, или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...

Как Красная армия освободила Кривой Рог

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
22 февраля 1944 года наши освободили Кривой Рог. Это было не просто установление контроля над точкой на карте. Успех Никопольско-Криворожской операции оказал влияние на ход войны на всем Восточном фронте. Подробности...

Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если такой человек, причем никем не принуждаемый, сделал откровенную ставку на Херша, это либо безумство храбрых (что на него мало похоже), либо дедушка старый, ему все равно, либо в США пробудились силы, которые считают, что это уже слишком и пора унять вашингтонских молодцов. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
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Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой
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    В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине Журналист: Трансляцию из «Лужников» посмотрели более трети украинцев Во Франции назвали последствия президентства «шмякающегося» Байдена Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев

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    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

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    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


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    Дело труба


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    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

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    Путин пообещал сделать Фонд поддержки участников СВО мощной структурой

    Путин: Фонд поддержки участников СВО будет вписан в государственную структуру

    23 февраля 2023, 13:51

    Текст: Антон Никитин

    Фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству, сообщил президент Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

    Путин пообещал, что это будет «мощная, хорошая структура», передает ТАСС.

    Решение о создании Фонда глава государства назвал естественным. По его словам, главное в том, что «за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать». Путин сказал, что очень рассчитывает на это, и заверил, что обязательно добьется того, чтобы механизм функционировал и помогал людям.

    «Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается», – добавил российский лидер.

    Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.

    Также Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на ополченцев Донбасса. По его словам, эти люди «чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю», а сейчас стали российскими гражданами.

    С такой инициативой к президенту обратился Герой России, участник специальной военной операции Роман Черемухин. Он отметил, что знает множество ребят, которые начиная с 2014 года воевали в рядах ополчения, добровольцами, были советниками, военнослужащими милиции Луганской и Донецкой народных республик и в итоге уволились из вооруженных сил по ранению, как правило, до вхождения этих республик в состав РФ. Таким образом, сейчас они не попадают под действие закона о ветеранах.

    Путин поблагодарил Черемухина за заботу о том, чтобы «эта категория ребят не выпала из системы поддержки». Глава государства пообещал, что это обязательно поправят. Путин подчеркнул, что неважно, в каком статусе были воины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».

    Также Путин считает, что при участии в боевых действиях священники не отличаются от других воинов в плане риска для жизни, для них тоже должны быть предусмотрены гарантии. Глава государства сказал, что совсем недавно обсуждал эти вопросы с патриархом Кириллом.

    Ранее в четверг Путин поздравил действующих военных, ветеранов, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества, а также отметил героизм участников специальной военной операции на Украине. Президент приехал в Александровский сад и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

    В Кишиневе назвали вероятную цель вторжения ВСУ в Приднестровье
    Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах
    		    22 февраля 2023, 21:05
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Евгений Поздняков

    Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил молдавский политолог Виталий Андриевский. Ранее стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией.

    «Местные СМИ действительно активно тиражируют новости о том, что ВСУ собирают войска на границе с Приднестровьем. Многие писали , что целью Украины могут быть склады с боеприпасами, расположенные в районе населенного пункта Колбасна. Однако к вечеру пока все спокойно», – считает молдавский политолог Виталий Андриевский.

    «С чем мы имели дело – не совсем понятно. Я не исключаю и целенаправленную информационную атаку со стороны заинтересованных акторов. Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что он не планирует давать указание армии по захвату каких-либо регионов нашего государства», – отмечает эксперт.

    «Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – подчеркивает собеседник.

    «Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.

    «Другое дело, что сейчас Молдавия в большей степени занята внутренними проблемами. Существует риск начала государственного переворота. Общество требует, чтобы государство оплатило все их зимние счета за ЖКХ. Было собрано около 400 тыс. подписей за подобные действия, и оппозиция активно использует эту тему для раскачки ситуации в государстве», – пояснил политолог.

    Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат Одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.

    Предположительно, целью атаки ВСУ могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами. Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорина Речан заявлял, что планирует добиться «демилитаризации Приднестровья» и выхода военных России с территории непризнанной ПМР.

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    Коментарии (39)
    Москва предложила Западу и Киеву «сложить оружие»
    Замглавы МИДа Галузин заявил о готовности России к переговорам в случае согласия Запада и Киева «сложить оружие»
    		    23 февраля 2023, 02:36
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если Украина и страны Запада хотят провести переговоры, они должны сложить оружие и прекратить обстрелы российских городов, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин сказал, что после этого можно начать «обсуждение на базе новых геополитических реалий». Он заявил, что Москва готова к достижению целей специальной военной операции на Украине политико-дипломатическим путем. Галузин напомнил, что цели СВО включают «защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз для безопасности России».

    Однако, по его словам, Украина заняла «абсолютно неконструктивную позицию». Как подчеркнул Галузин, Киев «с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России», передает ТАСС.

    Он считает, что «англосаксы» пытаются сделать конфликт «максимально кровопролитным» и помешать любым «субстантивным переговорам по мирному урегулированию». Поставки странами Запада вооружения киевскому режиму будут неминуемо приводить к эскалации конфликта, заявил дипломат.

    Требования президента Украины Владимира Зеленского (в частности, вывод российских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма) доказывают, что власти Украины оторваны от реальности, сказал Галузин. Он также отметил украинский законодательный запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Галузин подчеркнул, что Зеленский «абсолютно несамостоятелен в принятии решений».

    Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

    Коментарии (48)
    Журналист: Трансляцию концерта из «Лужников» посмотрели более трети населения Украины
    Журналист Витязева назвала рейтинги трансляции концерта из «Лужников» на Украине
    		    22 февраля 2023, 21:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Трансляцию митинг-концерта в московских «Лужниках», который состоялся в преддверии Дня защитника Отечества, посмотрели 34% населения Украины.

    Об этом рассказала российская журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале.

    Согласно сообщению, эти данные о просмотрах на 1,3% больше, чем итоги новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. Также эти показатели оказались на 1,6% больше, чем трансляция матча Уэльс – Украина.

    Напомним, концерт-митинг посетили более 200 тыс. человек, на территории самой арены уместилось 90 тыс. зрителей. Перед присутствующими выступил президент России Владимир Путин. 

    Коментарии (19)
    Украина собралась устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
    Минобороны узнало о планах Украины устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
    		    23 февраля 2023, 06:58
    Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), сообщило российское Минобороны.

    Провокацию осуществят подразделения Вооруженных сил Украины. Киев хочет инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить повод для вторжения. Для этого украинских диверсантов собираются переодеть в форму военнослужащих Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

    Министерство заверило, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой. Военное ведомство «готово к реагированию на любые изменения обстановки».

    Напомним, после того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.

    Коментарии (33)
    Маск обвинил Нуланд в продолжении конфликта на Украине
    Маск заявил, что больше всех усилий для продолжения конфликта на Украине прикладывает Нуланд

    22 февраля 2023, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Никто не способствует продолжению конфликта на Украине сильнее, чем заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщил американский предприниматель Илон Маск.

    Об этом он заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    Напомним, Нуланд сказала, что США согласны с нанесением Украиной ударов по военным объектам в Крыму, которые, по ее словам, являются «законными целями». Москва отметила, что подобные заявления подчеркивают роль Штатов как главного провокатора международной напряженности.

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    Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
    Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад

    23 февраля 2023, 08:18

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.

    Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».

    Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.

    Коментарии (0)
    Над Херсоном сбили летевший обстреливать Новую Каховку украинский Су-25
    		    22 февраля 2023, 21:37
    Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    В среду удалось сбить украинский самолет Су-25, летевший обстреливать Новую Каховку в Херсонской области.

    Штурмовик был сбит в небе над самим Херсоном в среду около 12.00 расчетом ПЗРК «Верба», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    По его словам, члены экипажа сбитого самолета погибли, а украинские военные даже не предпринимают попыток по их поиску.

    Ранее сообщалось, что ВСУ во время обстрела в начале февраля нанесли удар по электроподстанции в Новой Каховке, оставив город без воды и света. 

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    Путин на встрече с Ван И оценил развитие отношений России и Китая
    		    22 февраля 2023, 14:10
    Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российско-китайские отношения развиваются так, как и было запланировано, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И в Москве.

    «Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», – передает его слова ТАСС.

    Путин напомнил, что есть цель достичь в 2024 году уровня товарооборота в 200 млрд долларов. В прошлом году товарооборот достиг уже 185 млрд долларов, поэтому есть все основания полагать, что эта цель может быть достигнута раньше, передает РИА «Новости».

    Также на встрече с Ван И глава российского государства передал наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

    С российской стороны во встрече принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

    В МИД Китая сообщали, что Ван И в Москве обсудит с президентом России актуальные международные и региональные вопросы.

    Пекин намерен использовать этот визит для обеспечения стабильного развития отношений России и Китая.

    Коментарии (41)
    Лепс исполнил новую песню на концерте в «Лужниках»
    Лепс исполнил песню «Родина-мать зовет» в «Лужниках»
    		    22 февраля 2023, 16:28
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российский певец Григорий Лепс на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в «Лужниках» исполнил новую песню «Родина-мать зовет, не подведи ее!»

    «Родина-мать зовет, не подведи ее. За тебя встану, Россия-мама», – спел артист.

    Президент Владимир Путин выступил на митинг-концерте в «Лужниках». Он заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества.

    Коментарии (6)
    В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
    Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
    		    23 февраля 2023, 10:40
    Фото: Artur Widak/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.

    В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».

    По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.

    Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.

    Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.

    20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.

    Коментарии (8)
    Путин: Сегодня весь российский народ является защитником Отечества
    Владимир Путин обратился к россиянам в канун Дня защитника Отечества
    		    22 февраля 2023, 16:19
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Весь наш народ сейчас является защитником Отечества, заявил президент России Владимир Путин в «Лужниках», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества».

    Президент подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. «Все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон», – сказал глава государства в своей речи.

    Путин отметил мощное, мистическое и святое значение слов «защитник Отечества». «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этом словосочетании, в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал – мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: отче – отец», – обратился президент с трибуны к зрителям.

    «В этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. Это и Родина, это и семья. А по большому счету Родина – это семья, в нашем сердце это одно и то же», – добавил Путин.

    Президент отметил, что битва на исторических рубежах России идет прямо сейчас. «Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничном мероприятии, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», – сказал глава государства.

    Он добавил, что этот бой «ведут такие же мужественные бойцы», как и те военные, которые находятся на мероприятии в «Лужниках».

    Концерт посвящен участникам специальной военной операции. Участие в мероприятии принимают активисты молодежных и патриотических организаций. Общее число участников составляет до 200 тыс. человек, сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о том, планирует ли президент Владимир Путин посетить митинг-концерт в «Лужниках».

    Коментарии (39)
    Западу пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН против России
    Небензя назвал выхолощенным проект западной резолюции ГА ООН против России
    		    23 февраля 2023, 01:58
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции Генассамблеи ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на спецсессии ГА по Украине.

    Однако, как подчеркнул Небензя, выносимый на голосование проект «остается антироссийским и вредоносным». По его мнению, Западу было бы сложнее добиться поддержки чего-то «более субстантивного», передает ТАСС.

    По словам постпреда, Запад хотел бы представить специальную военную операцию на Украине как «неспровоцированную агрессию», вызванную якобы «имперскими амбициями, стремлениями захватить чужую территорию и уничтожить Украину как таковую». Но чтобы в это поверить, придется «забыть про восемь предшествовавших» СВО лет, сказал Небензя.

    Согласно тексту, Генассамблея подтверждает приверженность территориальной целостности Украины, требует от России вывести войска, призывает Москву прекратить удары по гражданской инфраструктуре. Призывов к Киеву прекратить обстрелы Донбасса нет. Проект призывает страны ООН и международные организации «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН», передает РИА «Новости».

    Белоруссия предложила поправки к проекту резолюции. Минск считает, что следует избавиться от пунктов, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Белоруссия предлагает убрать призыв к России немедленно вывести войска. При этом Минск считает нужным включить в текст призыв «к началу мирных переговоров». Кроме того, Белоруссия считает необходимым включить в документ запрет на поставки оружия Киеву.

    Небензя предложил «поддержать балансирующие поправки, которые представил белорусский коллега». Однако постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что следует «голосовать против любых вредоносных поправок». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС отвергнут поправки, предлагаемые Белоруссией.

    Напомним, Китай опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности. Кроме того, член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И объяснил Кулебе ключевые детали плана по мирному урегулированию ситуации на Украине. Европейские источники заявили, что китайский план урегулирования будет включать призыв к прекращению огня и поставок оружия Киеву.

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    Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев
    Источник: Украинцев, пытающихся выехать в Россию, принудительно мобилизуют

    23 февраля 2023, 08:47

    Текст: Антон Никитин

    Украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах стран Прибалтики и Польши, откуда их отправляют обратно на Украину, а там их мобилизуют.

    Кроме того, на пограничных пунктах задерживают украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в европейские страны. Их отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину, а выехать обратно в Россию они уже не могут.

    Ранее появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.

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    Россияне назвали послание Путина важным и интересным
    ВЦИОМ: Большинство россиян назвали послание Путина интересным, искренним и честным

    23 февраля 2023, 09:18

    Текст: Антон Никитин

    Россияне считают послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию честным и искренним, позицию российского лидера – четкой и понятной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Владимиром Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, сказано в сообщении.

    Так, 78% россиян, смотревших послание, считают, что послание главы государства было искренним и честным. Кроме того, 88% считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию, передает РИА «Новости».

    Для 82% зрителей послание оказалось интересным. Из них 52% считают, что все выступление полностью было интересным, 30% – что интересной была большая его часть. В том, что все поднятые президентом вопросы были важными и значимыми, уверены 41% опрошенных, 33% сказали, что таковыми были большинство вопросов, еще 23% сказали, что только часть вопросов оказались важными, 3% считают затронутые в послании вопросы «малозначимыми».

    На 81% зрителей послание оказало положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый (10%) заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление, 1% – что оно оставило полностью отрицательное впечатление.

    Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов старше 18 лет в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми. Метод исследования – просмотр видеоматериала с тестированием реакций.

    Ранее эксперты проанализировали основные тезисы послания президента Путина Федеральному Собранию.

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    В Британии назвали определяющее десятилетие решение Путина
    Британский журналист Марр: Решение Путина по ДСНВ изменит баланс сил в мире в ближайшее десятилетие
    		    23 февраля 2023, 10:04
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Решение президента Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) уже в ближайшее десятилетие изменит баланс сил в мире, заявил британский журналист Эндрю Марр.

    Марр в эфире британской радиостанции LBC заявил, что Россия может вернуться к договоренностям о ядерном вооружении и не будет увеличивать свой ядерный арсенал, однако мир, по его словам, находится только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире, передает РИА «Новости».

    Британский журналист добавил, что посол России в Лондоне Андрей Келин заявил ему, что Москва «ни при каких обстоятельствах» не применит ядерное оружие на Украине.

    Кроме того, Марр назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.

    В октябре президент России Владимир Путин заявил, что впереди нас ждет самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ, а также писала, что ответ на это со стороны США состоит из бравады и лжи.

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