Путин учредил фонд «Защитники Отечества»

Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»

Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.

Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» опубликован в понедельник, передает ТАСС.

Согласно указу, фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР.

Также фонд будет оказывать помощь членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.

В пресс-релизе фонда, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Сообщается, что с целью обеспечения персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Одна из ключевых задач фонда – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом российском регионе.

Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Председателем фонда стала Анна Цивилева – глава совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.

Председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Ранее глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.