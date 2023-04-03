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Путин учредил фонд «Защитники Отечества»
Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании в России специального фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов, принимавших участие в специальной военной операции, и ветеранам СВО.
Указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» опубликован в понедельник, передает ТАСС.
Согласно указу, фонд будет поддерживать ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО, а также лиц, с 11 мая 2014 года принимавших участие в боях в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР.
Также фонд будет оказывать помощь членам семей таких граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.
В пресс-релизе фонда, поступившем в газету ВЗГЛЯД, говорится, что основной его задачей является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
Сообщается, что с целью обеспечения персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.
Одна из ключевых задач фонда – вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом российском регионе.
Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, его заместителем стала вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. В состав наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.
Председателем фонда стала Анна Цивилева – глава совета директоров «Колмар Груп», специализирующейся на угледобыче. С 2019 года она также входит в совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, в совет Евразийского женского форума при верхней палате парламента.
Председателем попечительского совета стал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Ранее глава государства сообщал, что фонд поддержки семей погибших участников СВО и ветеранов спецоперации будет вписан в государственную структуру и напрямую подчинен правительству.
Лавров объяснил новые возможности использования ВС России в обновленной концепции внешней политики
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Российские Вооруженные силы могут быть использованы для отражения или предотвращения нападения на страну или ее союзников, это предполагает обновленная концепция внешней политики, заявил глава МИД Сергей Лавров на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Во внешней политике России вводится тезис об использовании ВС для отражения или предотвращения вооруженного нападения на страну или ее союзников, заявил Лавров, передает ТАСС.
Так Москва недвусмысленно дает понять, что будет отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие, указал министр.
Глава ведомства добавил, что готовность России соблюдать принцип неделимости безопасности только в отношении тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе.
Ранее в пятницу президент Путин утвердил новую концепцию внешней политики страны. Он пояснил, что это – добротная доктринальная основа для работы по международным делам.
Российские войска за сутки уничтожили под Купянском пять ДРГ ВСУ
Минобороны: Войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять ДРГ ВСУ
Войска группировки «Запад» в ходе специальной военной операции на Украине на Купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны. Кроме того, по его словам, огнем орудий «Гиацинт» удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенного пункта Двуречное, передает ТАСС.
Помимо этого, в районе населенного пункта Гатище разведывательная группа бригады специального назначения обнаружила минометный взвод противника. В результате нанесения удара российской реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожен один миномет. Расчет РСЗО «Ураган» на дальности 25 км уничтожил гаубицу Д-20 ВСУ.
Накануне российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума. Ранее в тот же день ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ.
Мишустин сообщил о кратном росте производства вооружений для ВС России
Приняты меры для значительного увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для российской армии, максимально задействованы заводские мощности организаций ОПК, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.
По словам Мишустина, для обеспечения возросших потребностей ВС России максимально работают мощности ОПК, в ускоренном режиме реализуются инвестпроекты по развитию производства, что позволяет в разы увеличивать изготовление наиболее востребованных типов вооружения, сообщается в Telegram-канале правительства России.
Мишустин указал на важность строительства фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России, подчеркнул глава кабмина.
Также глава правительства отметил расширение ремонтной базы и привлечение к восстановлению техники специалистов. Он подчеркнул, что для быстрого возвращения артиллерийской техники в строй будет сформирован специальный завод в Минобороны.
Михаил Мишустин напомнил, что необходимое финансирование, за счет которого бойцы получают денежное довольствие и иные выплаты, в бюджете предусмотрено, и призвал направлять средства тем, кому они полагаются, своевременно и в полном объеме.
Ранее Мишустин поручил направить в ВС России недостающие технические средства.
Путин утвердил концепцию внешней политики России
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Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу.
Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.
«Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим концепцию внешней политики Российской Федерации. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – сказал он, передает РИА «Новости».
Путин добавил, что в перспективном планировании действий российских властей важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, «работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка».
Путин добавил, что МИД России вместе другими ведомствами провел кропотливую работу по приведению концепции внешней политики в соответствие с современными реалиями.
Глава государства поблагодарил всех, кто непосредственно занимался разработкой документа. Он назвал концепцию взвешенной, которая ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу.
Политолог: Новая Концепция внешней политики России отразила ключевые изменения в мире
Политолог Тимофеев назвал ключевые аспекты новой Концепции внешней политики России
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В новой Концепции внешней политики России есть ключевые тезисы, которые в полной мере отражают сегодняшние геополитические реалии. Это комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее президент Владимир Путин подписал новую Концепцию внешней политики.
«В подписанной президентом Концепции появились новые понятия, например, такие как «евро-тихоокеанская держава». Полагаю, вскоре мы увидим пояснение этих терминов от профильных ведомств», – сказал Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Разумеется, в рамках концепции трудно ожидать подробного разъяснения каждого тезиса. Но появление таких понятий в столь важном документе говорит о том, что концептуальная работа не стоит на месте. Идет непрерывный процесс переосмысления и самой России, и ее места в мире, и нашей внешнеполитической идентичности», – заметил собеседник.
«Также в Концепции стоит обратить внимание на деление мира на макрорегионы и структурировании представления о нашем окружении. Это новая, более широкая рамка, которая учитывает всякого рода цивилизационные, экономические и прочие аспекты. На мой взгляд, мы видим комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира», – полагает политолог.
«Важен и тезис о том, что Россия не является врагом Запада. Президент Владимир Путин ранее говорил, что сдерживание западных стран не является для нашего государства самоцелью. Мы реагируем на угрозы, которые возникают. Да, Россия может идти на достаточно жесткие меры. Но, опять же, глава государства акцентировал: не надо путать западное общество и западные элиты. И эта позиция нашла отражение в опубликованном документе», – продолжил политолог.
«Также стоит обратить внимание на пункт о том, что в случае опасности для страны или ее союзников Россия готова применить силу. Использование силы – один из инструментов внешней политики. Наши конкуренты применяют ее тогда, когда считают нужным. Мы же долгие годы выступаем за использование подобных механизмов в рамках международного права, в соответствии с 51-й статьей устава ООН. Вместе с тем мы четко посылаем сигнал о намерении в полной мере защищать национальные интересы», – объяснил он.
«Новая Концепция, на мой взгляд, не потребует экстренного изменения принципов работы профильных ведомств или диппредставительств. Ведь подобная работа уже идет, концептуально документ зафиксировал изменения международной среды, которые начались задолго до написания текста. Концепция внешней политики – своего рода резюме уже произошедших событий и взгляд в будущее», – заключил Тимофеев
В пятницу президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы РФ во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.
Из текста Концепции следует, что Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.
При этом Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий. Кроме того, Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.
Также Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации.
Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией. Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.
Помимо этого, Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Также Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития. Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.
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Путин назвал основные принципы новой концепции внешней политики России
Новая концепция внешней политики России является добротной доктринальной основой для дальнейшей работы по международным делам, заявил президент Владимир Путин.
Властям важно работать на укрепление суверенитета страны и повышение ее роли в решении мировых проблем, передает РИА «Новости».
В частности, необходимо уделить особое внимание формированию условий для отказа недружественных стран от враждебной политики по отношению к России.
«В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами», – цитирует документ ТАСС.
Министерство иностранных дел будет выполнять координирующую роль в реализации концепции России по внешней политике, опираясь на поддержку других ведомств.
Ранее Путин утвердил новую концепцию внешней политики России.
Путин освободил от должностей послов в Латвии и Эстонии
Президент Владимир Путин подписал указы, которыми освободил от должностей посла России в Латвии Михаила Ванина и посла России в Эстонии Владимира Липаева.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации (Ванин, Липаев).
Липаев уехал из Эстонии в начале февраля после того, как Москва в ответ на действия эстонской стороны понизила уровень дипломатических отношений с этой республикой. Тогда же Латвия из солидарности с Эстонией понизила уровень дипотношений с Россией.
ВС России отразили ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Расчеты ЗРК С-300 и «Бук» ВС РФ отразили комбинированные ракетные удары ВСУ на Южно-Донецком направлении
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Российские расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» на Южно-донецком направлении отразили комбинированные ракетные удары противника из РСЗО HIMARS и «Смерч», сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев рассказал РИА «Новости», что на южно-донецком направлении расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук» отражены комбинированные ракетные удары, нанесенные противником из РСЗО HIMARS и «Смерч», все цели уничтожены. Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток», расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два беспилотника «Валькирия» и две «Фурии».
Помимо этого, подразделения группировки «Восток» сорвали две попытки противника провести разведку боем передовых позиций российских войск, разведгруппа уничтожена, ликвидировано до 20 боевиков, информировал Гордеев.
Он также добавил, что на Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков, на этом же направлении огнем из стрелкового оружия сбили беспилотник «Лелека».
В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса в районе населенного пункта Зализничное обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожена гаубица противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска группировки «Запад» за сутки уничтожили на Купянском направлении пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.
Кремль отреагировал на предложенный Лукашенко план перемирия на Украине
Песков: Путин и Лукашенко на ВГС наверняка обсудят идею главы Белоруссии объявить перемирие на Украине
Кремль слышал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля допустил возможность, что эта тема будет обсуждаться на следующей неделе на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, в котором будут участвовать лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, это мероприятие даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, «наверняка будут и эту тему (перемирия на Украине – прим. ВЗГЛЯД) обсуждать».
Песков добавил, что в контексте СВО, тем не менее, пока ничего не меняется, спецоперация продолжается, «поскольку это является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной».
Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск. По словам главы Белоруссии, если Запад обманом попытается снова использовать паузу для усиления своих позиций, то Россия сможет задействовать всю мощь своего ВПК – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран.
Кремль анонсировал большое заседание Путина с Совбезом
Песков: Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большой Совет безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подтвердил планы о Совбезе. По его словам, тема будет озвучена дополнительно, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности страны до 2030 года.
Путин отчитался о доходах за 2022 год
Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год
Президент Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за прошлый год, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил ТАСС, что отчитаться о доходах уже успело большинство сотрудников Кремля. Он отметил, что отведенный на это срок еще не истек, последний день для подачи документов – 31 марта.
В феврале президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Теперь в Сети будет публиковаться только обобщенная, статистическая информация.
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии
Президент России Владимир Путин направил участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии поздравление, он отметил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что к настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Белоруссии в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. По его словам, планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов.
«Важно, что в нынешних непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене. Уверен, что вместе мы преодолеем все трудности и преграды и продолжим работу по наращиванию союзнических связей между Россией и Беларусью», – говорится в его телеграмме.
Также президент пожелал участникам торжественных собраний успехов и всего самого доброго.
Ранее Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене.
Лукашенко рассказал о намерении встретиться с Путиным
Лукашенко запланировал встречу с Путиным перед заседанием совета Союзного государства
Белорусский лидер Александр Лукашенко намеревается провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и парламенту пояснил, что договорился с Путиным встретиться за сутки до ВГС, передает ТАСС.
В ходе встречи, по его словам, будут затронуты вопросы, которые не подлежат обсуждению на совете.
До этого президент Белоруссии отмечал, что на фоне геополитической обстановки активизировал контакты с президентом России Владимиром Путиным по поводу возвращения ядерного оружия в Белоруссию.
Путин поздравил геологов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, отметив, что от их ответственного подхода к делу зависят укрепление промышленного и энергетического потенциала, рост экономических показателей и качество жизни людей, сообщили в пресс-службе Кремля.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что они посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи, передает РИА «Новости».
В поздравлении указывается, что их работа способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на развитие минерально-сырьевой базы страны, прогнозирование геологических процессов и явлений.
Путин отметил, что сегодня перед геологами стоят серьезные, масштабные задачи, приоритетными из них являются реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, обеспечение энергетической и сырьевой независимости России.
Также российский лидер выразил уверенность в том, что российские геологи будут и в дальнейшем добросовестно работать, внедряя в практику современные технологии, а также используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества.
Путин пожелал российским геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин направил Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, отметив, что несмотря на санкционное давление Россия и Белоруссия эффективно координируют усилия на международной арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – передает РИА «Новости» текст поздравления.
Также российский лидер отметил, что Россия и Белоруссия планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество, энергично совершенствуя механизмы Союзного государства. Путин заявил, что уверен в дальнейшем наращивании союзнических связей братских народов.
Также президент пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а гражданам Белоруссии – счастья и процветания.