|
|
Россия заявила в ООН о вербовке Западом хакеров-наемников
Дипломат Тяжлова: Запад активно вербует хакеров-наемников для атак против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Западные страны ведут активную вербовку хакеров-наемников для проведения операций, направленных против России, заявила представитель РФ Ирина Тяжлова на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
Тяжлова отметила, что против России развязана полномасштабная кампания: проверяется на прочность экономика нашей страны, ее финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности, передает ТАСС.
Массированным компьютерным атакам подвергаются российские информационные структуры, их интенсивность с начала СВО возросла в десятки раз, подчеркнула она.
Западный блок, продолжила Тяжлова, активно вербует хакеров-наемников. Задействуются потенциалы союзных стран и подконтрольных частных компаний, отметила она. В преступную деятельность целенаправленно вовлекаются рядовые пользователи, указала представитель России.
Также Тяжлова заявила, что Украину включили в состав «киберНАТО», когда привлекли Киев к работе таллинского центра по кибербезопасности. По ее словам, Украине отвели роль испытательного полигона, передает РИА «Новости».
Ранее ИТ-эксперт Игорь Ашманов сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что против России сейчас действуют десятки тысяч американских хакеров, которые руками Украины пытаются нанести нам максимальный ущерб. Для противостояния необходимо переходить на отечественное ПО, предложил он.
Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
Врио губернатора Запорожской области Балицкий предсказал мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
|
|
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24» рассказал, что считает, что весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская, Одесская области и Запорожье мирно перейдут к России.
Он рассказал, что власти Запорожской области разговаривают с людьми, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом, они говорят, что на подконтрольных Киеву территориях очень высокая степень уныния, передает РИА «Новости».
«Они понимают бессмысленность этой войны, к людям приходит это наконец-то, так же, как и немцы, находясь в Германии, понимали бесполезность и бессмысленность войны с СССР. Надо менять режим, надо менять Гитлера», – считает Балицкий.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Российские военные захватили около Артемовска бронемашину Pantera
У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
Украинское командование отправило к городу Артемовску бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о потерях ВСУ в Артемовске
Pais: Киев понес огромные потери в Артемовске, где разместил лучшие подразделения
|
|
ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, сообщили СМИ.
Как пишет испанская газета Pais, Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. По сообщению издания, ВСУ взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу. На месте мостов возвели понтонную переправу, по которой из Артемовска пытались выехать местные жители, передает РИА «Новости».
Издание рассказало также о прибытии в Артемовск подкрепления, которому удалось зайти в город только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Также Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение подчеркивает, что ситуация в городе «тяжелая».
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские войска потеряли у Артемовска ряд наиболее подготовленных подразделений. О приказе покинуть Артемовск заявили экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, а также командир украинских войск с позывным «Мадьяр».
Напомним, в ЧВК «Вагнер» рассказали, что российские войска контролируют 40% Артемовска, город находится в оперативном окружении, а ВСУ выводят боеспособные подразделения на второй рубеж обороны по линии Константиновка – Краматорск – Славянск.
Названы причины спора Зеленского и Залужного по поводу Артемовска
Политолог Шеслер: Зеленский и Залужный преследуют разные цели в Артемовске
|
|
Противостояние Валерия Залужного и Владимира Зеленского может оказаться ширмой в очередной западной игре. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политолог Лариса Шеслер и экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее немецкие СМИ сообщили о разногласиях главнокомандующего ВСУ Залужного и президента Украины по поводу судьбы Артемовска.
«Де-факто Зеленского нельзя назвать верховным главнокомандующим, равно как и Залужного – главкомом. Они просто представляют разные интересы внешнего управления Украиной. Но так или иначе их действия направлены на то, чтобы выкачать как можно больше денег и вооружения из стран НАТО», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Даже сейчас в Артемовск поставляется вооружение. И несмотря на то, что ВСУ несут колоссальные потери, они будут удерживать позиции для создания благоприятного политического фона в формате «Бахмут – крепость». При этом сколько людей будет потеряно для достижения цели – не имеет значения», – продолжил дипломат.
«В ближайшее время история с Артемовском будет окончена. Сегодня все дороги из города простреливаются. Пока еще ночью противнику удается подвозить технику, проводить минимальную ротацию. Но это вопрос времени», – уверен собеседник.
Возможным следующим направлением сопротивления станет район Северска и Красного Лимана, где Украина уже формирует новую линию обороны, предполагает Мирошник. «Северск находится севернее Артемовска. И нашим военным, скорее всего, придется атаковать позиции ВСУ в более усиленном режиме. Это поможет разрушить укрепления противника, не теряя бойцов», – поясняет эксперт.
По его словам, есть разные данные о точном количестве гарнизона ВСУ в Артемовске. «Ранее сообщалось, что в городе находится порядка 9 тыс. боевиков. Сейчас мы видим цифры в 12 тысяч. Известно, что они несут серьезные потери. Точное число ВСУ мы узнаем, когда крышка котла наконец захлопнется», – подчеркнул Мирошник.
«Противостояние политического и военного руководства во время военных конфликтов – практика распространенная. Цели президента зачастую расходятся с тем, как обстоят дела на фронте. Поэтому Зеленский и Залужный спорят по поводу Артемовска», – добавляет политолог Лариса Шеслер.
«Но не стоит всерьез воспринимать это противостояние, поскольку аналогичная ситуация была и вокруг Лисичанска. Залужный – запасная фигура Запада на случай, если Зеленский станет неподконтрольным», – считает собеседница.
«И даже несмотря на то, что Зеленский полностью зависим от Вашингтона, в то время как Залужный больше склоняется в сторону Лондона, он будет приемлемым вариантом для всего Запада», – заключила Шеслер.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Отмечается, что его решение, скорее всего, было поддержано ВСУ. Однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
О том, что Артемовск пора сдавать, сообщала и The New York Times. По сведениям обозревателей издания, украинские чиновники начали готовить общественность к возможной сдаче Артемовска, потому что вокруг него «сжимается кольцо».
Источники издания The Wall Street Journal также указывали, что Киев рассматривает возможность отхода на лучшую оборонительную позицию, в то время как Москва продолжает попытки окружить Артемовск.
В понедельник испанская газета Pais сообщила, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад. Ситуация для ВСУ в городе тяжелая, пишет издание, в Артемовск прибыло подкрепление, которому удалось зайти в город только со второй попытки из-за выхода из строя транспорта.
Напомним, в ЧВК «Вагнер» заявляли, что Артемовск находится в оперативном окружении, при этом в городе остаются подразделения теробороны, общая численность которых до 12 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заявили о разногласиях между Зеленским и Залужным по Артемовску
Bild: Между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным возникли разногласия по ситуации вокруг Артемовска
|
|
У президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принципиально разные взгляды на ситуацию вокруг Артемовска (украинское название Бахмут) и дальнейший план действий, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой источники.
По данным издания, Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об оставлении города, передает РИА «Новости».
Между тем украинское руководство считает правильным решение продолжать удерживать Артемовск. Неназванный украинский военный аналитик заявил Bild, что в ВСУ, скорее всего, разделяют позицию Залужного.
Аналитик отметил, что большинство военных ВСУ в Артемовске не понимают, почему город продолжают удерживать и какова стратегия.
Солдаты ВСУ считают, что отступить надо было еще давно. «Если мы будем полностью окружены здесь, это будет катастрофа», – сообщили изданию в украинской армии.
Ранее обозреватели The New York Times сообщили, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
В России оценили тайные поставки оружия из Болгарии на Украину
Сенатор Долгов: Власти Болгарии побоялись рассказать своему народу о поставках оружия на Украину
|
|
София передавала оружие Киеву через третьи страны, чтобы скрыть это от дружественно настроенного к России болгарского народа и избежать внутренних конфликтов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее издание Еuractiv раскрыло тайную схему военных поставок Болгарии на Украину за последние два года.
«Власти Болгарии, изначально занимающие прозападные и проамериканские позиции, намеренно выбрали опосредованную схему поставки оружия на Украину. Тем самым они утаили этот факт от собственного народа, чтобы не нагнетать давление внутри страны. Ведь значительная часть болгар с теплом относится к России», – заявил сенатор Константин Долгов.
«Руководство Болгарии еще с начала СВО заявило о своих прозападных ценностных ориентациях в противовес своему народу, который в большинстве своем выступает за нормальные и добрые отношения между нашими странами», – добавил сенатор.
При этом для России здесь важны не столько объемы поставок техники и боеприпасов на Украину, сколько сам факт таких поставок. «Тем самым политики в Софии пытаются выслуживаться перед Вашингтоном», – добавляет сенатор.
В понедельник издание Euractiv Bulgaria опубликовало собственное расследование о том, что руководство страны последние два года отправило оружие на Украину на миллиарды долларов в рамках иностранных программ через Великобританию, США и Польшу.
Обозреватели издания выяснили, что непрямая продажа оружия началась еще до начала военной спецоперации России. «Только в прошлом году Болгария косвенно экспортировала на Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов», – говорится в материале издания.
Рекордный болгарский экспорт оружия подтвердили работники крупных государственных оружейных заводов в Сопоте, Карлово и Казанлыке, экс-директор госкомпании «Кинтекс», через которую проходит экспорт оружия из страны и другие источники.
В воскресенье спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил Болгарию в списке стран, которым по указке США приходится содержать киевский режим. Напомним, что президент Болгарии Румен Радев в интервью Darik Radio выступил против поставок оружия Украине, заявив, что это то же самое, что гасить огонь бензином.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Болгария тайно поставляла Украине боеприпасы весной 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
|
|
Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты объяснили логику украинского террора на территории России
Историк Гаспарян: Корни украинского терроризма уходят в 1920-е годы
|
|
Подрыв автомобилей укладывается в террористическую традицию украинских националистов. Точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали историк Армен Гаспарян и ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.
«Истоки радикального терроризма следует искать в «Организации украинских националистов», которая запрещена в России. ОУН* возникает в 1920-х годах прошлого века как союз наиболее рьяных эмигрантов, а возглавлял ее полковник Евгений Коновалец. Под его руководством находилось много молодых людей, которым хотелось перейти от политических дискуссий к жестким действиям», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
«Тогда же оформился преступный почерк ОУН. Речь идет о точечных операциях, направленных против конкретных чиновников или представителей правоохранительных органов», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что в период зарождения украинский терроризм ставил своей целью вовсе не борьбу с Петербургом или Москвой. Тогда главным врагом ОУН выступали поляки. Например, тюремный срок Степана Бандеры был связан именно с деятельностью его организации против Варшавы», – акцентирует собеседник.
«Однако постепенно акценты менялись. Уже в конце 1940-х годов украинский национализм переориентировался на устрашение жителей западной части УССР. Объектами операций становились граждане, которые наиболее активно сотрудничали с советской властью в период Великой Отечественной войны», – рассказывает Гаспарян.
«Таким образом, украинские националисты никогда не чурались использовать террористические методы. Сегодня данная идеология стала главенствующей на уровне правительства страны. Фраза: «Наша власть должна быть страшной» воплотилась в реальность», – уточняет эксперт.
«Мы помним о смерти Дарьи Дугиной, видим попытку покушения на Константина Малофеева. Это точечные террористические приемы, так называемые аттентаты, которые были характерны для ОУН еще в начале 1920-х годов прошлого столетия. В этом чувствуется преступная преемственность режима. Однако сегодня влияние националистов расширилось», – считает собеседник.
«Они получили доступ к инструментам пропаганды и государственной власти. Это позволило им вывести террор на совершенно новый уровень и сделать государствообразующим элементом Украины. Аналогов этому во всемирной истории нет», – резюмирует Гаспарян.
«Кроме того, подрывы автомобилей – достаточно распространенная практика криминальных разборок 1990-х годов на постсоветском пространстве. Это топорный, но эффективный метод реализации диверсионных задач. Советская школа спецслужб изучала подобные террористические акты, но лишь с целью их предотвращения. К реализации столь подлых приемов мы никогда не прибегали», – рассказывает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Известно, что организатором покушения на Константина Малофеева выступил один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин. Эта организация существует с 2015 года. Мы живем в трудное время, и опасность проникновения противника под «крышу нашего дома» важно осознавать», – подчеркивает эксперт.
«Мы должны вести активную работу по противодействию злодеяниям врага. Необходима оперативная сеть добровольцев, которые могли бы докладывать о странностях в поведении незнакомцев или подозрительных случаях в пограничных с Украиной регионах нашей страны. Важно общественное участие, потому что полицейского на каждый километр не поставишь. Использование украинской властью подобных мер также наглядно демонстрирует полное отсутствие моральных принципов у данного режима», – акцентирует собеседник.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
В ведомстве уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева. Ранее данный метод использовался во время убийства Дарьи Дугиной.
По данным ФСБ, организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, являющийся одним из руководителей Русского добровольческого корпуса (РДК). Сообщается, что он является непосредственным участником нападения 2 марта членов организации на села в Брянской области.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они получали с дочерью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородской областью
Гладков: ПВО сбила три ракеты ВСУ в Новом Осколе, пострадал мужчина
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракеты в Новом Осколе Белгородской области, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали Новый Оскол. Система ПВО сбила три ракеты, осколочные ранения получил один человек.
Губернатор заявил, что также повреждены фасады и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа Белгородской области.
Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочное ранение в результате обстрела Шебекино, после того, как снаряд попал в детский магазин.
Российские войска за сутки уничтожили до 500 украинских военных
|
|
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника у Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы до 45 военнослужащих и две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате активных действий группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника рядом с пунктами Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 160 военнослужащих, танк, три машины пехоты, пять бронемашин, одна боевая машина РСЗО «Град», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 225 военнослужащих, пять машин пехоты, девять бронемашин, пять пикапов, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.
В районе Дачного ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ, а в районе Часова Яра – американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ недалеко от Угледара, Пречистовки и Новоселки ДНР. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 65 военнослужащих, две бронемашины, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три бронемашины и самоходная гаубица «Акация».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, сообщил Конашенков.
Рядом с Троицким ДНР уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1». Под Андреевкой ДНР уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300. А возле пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых и замглавы ведомства Александр Якушев.
Кроме того, уволены были начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим Зеленский назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – Олега Храмова.
Ранее Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Эдуарда Москалева.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Командир Игнат: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава, сообщил командир взвода с позывным «Игнат».
Игнат сообщил РИА «Новости», что российские силы стремятся вызвать снарядный голод и нехватку личного состава на этом направлении.
Сейчас, по его словам, на дорогах распутица из-за плюсовой температуры, в полях грязь, и осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам, асфальту. Поэтому важно перерезать все эти коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами, заявил командир взвода.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.