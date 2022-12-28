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Названы основные угрозы для российской ИТ-сферы со стороны Украины и НАТО
Игорь Ашманов: России противостоят не украинские хакеры, а ЦРУ и Киберкомандование США
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Против России сейчас действуют десятки тысяч американских хакеров, которые руками Украины пытаются нанести нам максимальный ущерб. Для противостояния необходимо переходить на отечественное ПО, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Игорь Ашманов. Ранее МИД России предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия Украине.
«На Украине за последние 20 лет развился всевозможный криминал, в том числе и в киберсфере. В основном там находятся различные хакеры и взломщики. И если сейчас изучать дакрнет, а также их чаты в социальных сетях, то можно увидеть, что все они переквалифицировались с мелкого мошенничества на терроризм», – рассказал гендиректор «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.
«Основная задача – причинить максимальный вред России. Они пытаются взломать сайты Госуслуг и других государственных органов. Наши аналитики, которые следят за чатами хакеров, фиксируют переговоры о том, что конкретно в тот или иной день будут пытаться обрушить», – говорит эксперт.
«Еще в марте эти хакеры хотели взломать российские службы доставки еды. Украина с подачи американцев исходит из совершенно смешной логики: если россиянам не будут доставлять продукты, они взбунтуются и свергнут власть», – иронично замечает собеседник.
«При этом очевидно, что сами по себе украинские хакеры мало на что способны, поэтому на помощь им приходят американцы. В частности, Вашингтон предоставляет данные об уязвимостях приложений, сайтов и цифровых платформ, которые изначально произведены в США», – подчеркнул ИТ-специалист.
«В Штатах существуют огромные кибервойска. Только Киберкомандование США насчитывает шесть тыс. офицеров. В ЦРУ есть целые отделы, которые занимаются исключительно взломом всех возможных цифровых платформ», – предполагает Ашманов.
«Например, если надо взломать телевизоры Samsung, то этим занимается большая группа специалистов. Весь этот инструментарий могут передавать украинским хакерам. На стороне Киева находится государство, которое производит до 90% всего программного обеспечения и цифровых платформ, которые у нас используются», – отмечает эксперт.
«Публикация «Злыми русскими хакерами» личных данных украинских киберсолдат в какой-то степени нам даже на руку. Остановить или затормозить кибератаки это не сможет. Однако деанонимизированные украинцы будут опасаться, что их объявят в международный розыск и поймают», – рассуждает собеседник.
«Надо понимать, что против нас работает не 70 человек, данные которых опубликованы на «Немезиде», и не несколько сотен, которые появились ранее.
Только в IT Army of Ukraine насчитывается 200 тыс. человек
обращает внимание ИТ-специалист. «И, на мой взгляд, основная угроза не столько в хакерах, сколько в так называемых «арбитражниках трафика». Это люди, которые последние 20 лет занимались кражей личных данных, покупали трафик с разных источников и «наливали» его туда, куда попросит заказчик. Теперь они переключились на войну с нами», – считает Ашманов.
«Именно они создают весь массив интернет-мемов*, видео и фейков. «Арбитражники трафика» стоят за запугиванием, например, белорусов в части того, что им придется включаться в СВО и идти на фронт. У этих людей очень детальное разделение труда и это десятки тыс. человек», – предостерегает эксперт.
«Затем созданную дезинформацию и пропаганду другие люди распространяют как на территорию России, так и на Запад. Эта ложь выдается за реальные новости, а европейцы и американцы верят», – объяснил механизм собеседник.
«От кибератак и информационных нападок можно защититься. Для этого нам надо в ускоренном режиме, гигантскими прыжками развивать импортозамещение в ИТ-сфере и переводить на отечественное ПО критически-важные предприятия. Менее важные компании необходимо хотя бы перевести на открытое программное обеспечение», – предлагает ИТ-специалист.
«Также необходимо по всей стране включать красный уровень опасности, чтобы перейти к замене абсолютно всех процедур безопасности. В частности, нам угрожает не только внешняя атака, но и внутренний саботаж», – продолжает Ашманов.
«Есть очень много примеров, как украинцы под американским кураторством пытаются завербовать наших специалистов в компаниях по типу Ростелекома. Им сулят релокацию и огромные деньги за доступ к магистральным маршрутизаторам и сотовым станциям», – продолжает эксперт.
«То есть теперь придется внимательнее изучать деятельность собственных сотрудников и создавать систему нескольких ключей для критической инфраструткуры, чтобы один человек физически не мог обрушить все», – указывает он.
«Что касается информационной войны, то ей невозможно противостоять точечно. Мы уже заблокировали ряд соцсетей. И надо продолжать в этом ключе. Ограничение доступа к отдельным страницам сейчас невозможно, поскольку соединение пользователя шифрованное. Необходимо активнее заменять все собственными сервисами», – заключил Ашманов.
Ранее российский МИД предупредил, что свободная передача НАТО цифрового оружия через Украину ведет к непредсказуемым последствиям. По словам замглавы ведомства Олега Сыромолотова, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, пишет РИА «Новости».
Сыромолотов также отметил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, поскольку «кибервойска» Украины – натовский инструмент. Он утверждает, что руками проукраинских группировок «совершаются атаки на российские органы госвласти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры».
Он заявил, что Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России. Однако российская ИТ-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам.
Между тем, второй день подряд хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») публикует на портале «Немезида» данные украинских солдат и офицеров кибервойск. Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучным товаром».
«Это те, кто дергает за ниточки IТ-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры. На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IТ-отделов, их данные в соцсетях.
Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.
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Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
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Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
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Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Италия напомнила, что ракеты для Украины не продаются в супермаркете
Министр обороны Италии Крозетто призвал не истощать собственные запасы оружия при выделении помощи Украине
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Военная помощь Украине не должна вести к истощению собственных запасов вооружений, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто отметил, что Украина не первый месяц высказывает просьбы оказать ей поддержку «для противостояния воздушным атакам на гражданские объекты». Министр заверил, что Италия, «конечно, поможет», если «будет возможность». Италия уже приступила к составлению шестого декрета об отправке военной помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Messaggero.
Однако, подчеркнул Крозетто, «ракеты не продаются в супермаркете». Он отметил, что речь идет о сложных системах, которые довольно долго приходится производить. «Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве», – заявил он.
Крозетто выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, призвал к диалогу и серьезному отношению «к любым возможностям», к переговорам «со всеми действующими лицами». «И я думаю, что роль премьер-министра Джорджи Мелони и Италии может быть не второстепенной», – заявил он.
Напомним, Мелони в начале ноября заверяла, что проблем с поставками итальянского оружия Украине не возникнет. Некоторые местные СМИ сообщали, что Рим приостановил одобрение шестого пакета военной помощи Киеву.
Меркель сообщила об отсутствии планов участвовать в переговорах по Украине
Меркель заявила, что вопрос ее участия в урегулировании ситуации на Украине не ставится
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не знает, как закончится конфликт на Украине, и сообщила, что вопрос о ее участии в урегулировании не ставится.
Меркель сказала, что конфликты «заканчиваются за столом переговоров», но есть разница между «вынужденным миром и открытым и дружеским разговором». Она заявила, что, «как и многие другие», не желает «вынужденного мира», передает РИА «Новости» со ссылкой на Sette (приложение к Corriere della Sera).
По ее словам, занимая пост канцлера, она действовала, исходя из намерения «предотвратить войну». «То, что это не получилось, не означает, что попытка была ошибочной», – сказала Меркель.
Комментируя проект газопровода «Северный поток – 2», Меркель указала на то, что это сейчас «каждая молекула российского газа представляется дьяволом», а также на то, что разрешение на запуск газопровода запрашивали компании, а не Берлин. Меркель пояснила, что для нее и кабмина вопрос заключался в том, «принимать ли в качестве политического акта новый закон об отказе в одобрении «Северного потока – 2».
Меркель считает, что подобный отказ в сочетании с Минскими соглашениями обострил бы отношения с Россией. По ее словам, причиной «энергетической зависимости» стали ограничение добычи в Норвегии и недостаточные поставки из Голландии и Великобритании.
Экс-канцлер полагает, что Западу нужно было более жестко и быстро реагировать на воссоединение Крыма с Россией. Хотя Россию исключили из G8, в Прибалтике разместили силы НАТО, а военные расходы стран альянса решили нарастить до 2% ВВП, Меркель отметила, что Германия так и не достигла цели в 2%, причем сама она, будучи канцлером, «тоже не сделала всего возможного для ежедневной поддержки этого дела».
Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Эксперты призвали вычистить из Рунета украинских «интернет-бойцов»
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Данные «льющих помои» в соцсетях украинских активистов, которые опубликовали хакеры RaHDit, должны быть использованы модераторами и администрацией российских соцсетей, чтобы вычислить и заблокировать всех негодяев, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Кроме того, на их взгляд, необходимо заниматься контрпропагандой.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина считает, что опубликованные хакерами данные украинских «интернет-бойцов» никак не помогут в борьбе с ними. Однако, по ее мнению, следует применять контрмеры, в том числе со стороны государства. Причем делать это следует систематически, а не разово.
«Выявлять и привлекать к ответственности их нужно, но в текущей ситуации это невозможно, так как граждане не находятся в Российской Федерации. Нужно заниматься контрпропагандой, а не занимать чисто оборонительную позицию, как это сейчас происходит, и смотреть, как всю страну заваливают провокационными материалами и фейками. Для этого необходима системная работа со стороны государства», – убеждена собеседница.
Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности интернета Александр Малькевич наоборот находит представленные хакерами данные полезными. Пригодиться они, по его словам, могут в борьбе с негодяями в интернете, ведь необходимо четко понимать, «кто друг, а кто враг».
«Вообще, эта информация, скорее, не для государства, потому что оно ничего не может с этими активистами сделать, так как они находятся на территории Украины, а для оперативных действий, которые должны предпринимать модераторы и администрации наших соцсетей. Потому что речь идет непосредственно про Рунет», – говорит специалист.
Он подчеркивает, что все эти люди, которых «рассекретили», должны быть заблокированы во всех российских социальных сетях. Однако предварительно в тесном сотрудничестве с профильными структурами, силовиками должны быть выявлены «сетки», каналы влияния этих интернет-активистов.
«Как только все будут вычислены, все это единым махом в режиме моментальной спецоперации должно быть зачищено. Вся эта грязь, гнусь должна быть удалена из наших соцсетей. Причем не только сотни и тысячи этих аккаунтов, пабликов, сообществ, которые они администрируют, но и все связанные с ними сообщения. Всю эту гнусь, грязь и гадость мы должны вычистить из Рунета», – заключил Малькевич.
Ранее хакеры RaHDit опубликовали в Сети списки 400 курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, а также данные более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.
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Захарова заявила о мести Украины Высоцкому за слова «гляди, какие клоуны»
Захарова сочла переименование улицы Высоцкого в Изюме местью за слова из песни «Диалог у телевизора»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать в Изюме в Харьковской области улицу Владимира Высоцкого в улицу Стива Джобса.
Захарова предположила в Telegram, что на Украине не смогли «простить» Высоцкому «пророческие строки» из «Диалога у телевизора»: «Ой, Вань, гляди, какие клоуны».
Напомним, украинские власти приняли решение переименовать в Изюме улиц Алябьева, Владимира Высоцкого, Красноярская, Александра Островского, Панфилова, Рокоссовского, Совхоза «Изюмский», Виктора Цоя, Дружбы и других.
Латвия задержала и выдала Киеву чиновницу из Херсонской области
Жительницу Херсонской области Котляр осудили на Украине на 15 лет после задержания в Латвии
Жительницу Херсонской области Ларису Котляр задержали латвийские пограничники, когда она ехала навестить дочь в Европе, женщину выдали Украине, где ее осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией, сообщил глава администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Котляр работала помощницей главы сельсовета. После эвакуации с перешедшей под контроль украинских войск территории Котляр «побыла некоторое время» в России, а после захотела «навестить свою дочь, которая проживает в Европе». На границе с Латвией ее задержали, передает РИА «Новости».
Барбашов сообщил, что речь идет об обычной чиновнице невысокого ранга из сельсовета. При этом на Украине ее судили как государственного преступника. Барбашов отметил, что на Украине «просто зверское отношение» к тем, кто выказал хотя бы малую лояльность к России. Он считает ситуацию с Котляр ярким примером применения репрессий против работавших с российской администрацией жителей Херсонской области.
Барбашов заявил, что люди, которые жили при украинском режиме, игнорировали ситуацию в Донбассе и полагали, что «остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется». «Они считали, что не совершили никаких преступлений (по законам киевских властей), что просто раздавали пособия и гуманитарную помощь», – сказал Барбашов.
Напомним, Барбашов рассказывал, что украинские агенты устраивают расправы над людьми на правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем Киева.
Кадыров оценил ход спецоперации на Украине
Кадыров рассказал о высоких потерях ВСУ и попытках компенсировать их неподготовленными новобранцами
Вооруженные силы Украины и «натовские формирования» несут большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть деморализована, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в Telegram, что депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами чеченских подразделений. Как сказано в сообщении, на нынешнем этапе спецоперации на Украине чеченские подразделения не встречают существенных препятствий, планомерное и неспешное выполнение задач позволяет снизить потери.
По словам главы Чечни, новые методы ведения боя, а также своевременная перегруппировка войск, «судя по всему, сыграли нашим войскам на руку», что «напрямую подтверждают успехи на основных участках».
Кадыров заявил, что последние дни для ВСУ и «натовских формирований» были «крайне насыщенными» – подконтрольные Киеву войска несут большие потери, которые приходится восполнять неподготовленными новобранцами, что ведет к еще большему числу погибших среди украинских войск. «А желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам всё меньше. Простая арифметика», – заявил Кадыров.
Напомним, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что с начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава.
На Украине назвали число поврежденных объектов критической инфраструктуры
МВД Украины назвало число поврежденных в 2022 году объектов критической инфраструктуры
С начала 2022 года на Украине повреждено свыше 700 объектов критической инфраструктуры, заявил первый замглавы украинского МВД Евгений Енин.
Сейчас есть информация о более 35 тыс. поврежденных объектах после российских атак, из них повреждено 702 объекта критической инфраструктуры, заявил замминистра, передает РИА «Новости».
По его словам, в основном поврежденными оказались электроподстанции и газопроводы.
Ранее глава комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что на Украине планируется построить сеть мини-электростанций рядом с непосредственными потребителями.
МИД предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия
Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о последствиях свободной раздачи НАТО цифрового оружия через Украину
НАТО свободно передает цифровое оружие через Украину, такое поведение опасно непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
По его словам, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. При этом бесконтрольная раздача цифрового оружия со стороны НАТО через Украину – опасное и разрушительное явление. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, передает РИА «Новости».
Ранее Сыромолотов рассказал, что Соединенные Штаты собираются потратить на кибератаки против неугодных им стран 11 млрд долларов в 2023 году.
До этого Палата представителей Конгресса США одобрила антироссийский проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Предполагается выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России.
Российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных на четырех направлениях
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В результате ударов артиллерии по скоплениям противника на Купянском направлении в районе Песчаного Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады терробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, три машины пехоты, перечислили в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении возле Пречистовки и Успеновки (ДНР) за сутки уничтожены более 70 военнослужащих, четыре бронемашины.
Ракетными войсками поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Краматорска ДНР, а также 67 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 89 районах, сообщил Конашенков.
Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
Forbes: Состояние украинских миллиардеров с февраля сократилось на 20 млрд долларов
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Общий капитал всех самых состоятельных граждан Украины сократился более чем на 20 млрд долларов по сравнению с началом февраля 2022 года, указал украинский Forbes.
Журнал в 2022 году взялся оценивать лишь 20 самых богатых граждан страны, их состояние по сравнению с началом февраля 2022 года снизилось более чем на 20 млрд, до 22,5 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.ua.
Самым богатым олигархом остается руководитель горно-металлургической компании «Метинвест» и холдинга ДТЭК Ринат Ахметов. К данному моменту у него 4,4 млрд долларов, в феврале было 13,7 млрд долларов.
На втором и третьем местах оказались бизнесмены в сфере IT Максим Литвин и Алексей Шевченко (2,3 млрд долларов у каждого на данный момент, около 4 млрд у каждого в феврале).
Состояние миллиардера Виктора Пинчука сократилось с 2,6 млрд долларов до 2,2 млрд долларов. На пятом месте оказался Константин Жеваго, совладелец производителя железной руды «Феррэкспо». Его состояние на данный момент – 1,4 млрд долларов (2,1 млрд в феврале).
Кроме того, в «двадцатке» самых богатых оказался и экс-президент страны Петр Порошенко. У него насчитали 730 млн долларов (1,6 млрд в феврале).
Меркель повторила оценку Минских соглашений как «попытки дать время Украине»
Меркель подтвердила свое заявление об оценке Минских соглашений как о «попытке дать время Украине стать сильнее»
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель повторно заявила, что Минские соглашения представляли собой попытку дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее.
Меркель, оценивая «альтернативы» ее решениям по России и Украине, заявила, что не поддерживает запуск вступления Украины и Грузии в НАТО, который обсуждался в 2008 году. По ее мнению, не оценивались последствия как с точки зрения реакции России для этих стран, так и «для НАТО и его правил помощи», пишет Sette (приложение к Corriere della Sera).
При этом Меркель заявила, что «Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине», которая «использовала этот период, чтобы стать сильнее, как это видно сегодня». По ее словам, Украина 2014–2015 годов «не была такой, как сегодня». Экс-канцлер выразила сомнения, что «НАТО могло бы так много сделать, чтобы помочь Украине, как это делается сегодня».
В декабре Меркель признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее
Украина обвинила Орбана в политической близорукости
МИД Украины раскритиковал заявление Орбана о зависимости ситуации на Украине от желаний США
Украинский МИД обвинил главу правительства Венгрии Виктора Орбана в политической близорукости за слова о том, что мир на Украине наступит, когда этого захотят США.
По мнению Киева, Орбан проявил «патологическое пренебрежение» к Украине и ее народу. Украина утверждает, что успех российской спецоперации привел бы к прямой угрозе для Венгрии. МИД призвал Орбана «использовать тесные связи с Москвой», чтобы убедить Россию «вывести войска», передает РИА «Новости».
Напомним, Орбан заявил, что кризис на Украине будет продолжаться, пока США поставляют оружие Киеву. По его словам, «если американцы захотят мира, то будет мир».
Киевлянам пообещали экстренные отключения света всю зиму
Экстренные отключения электроснабжения украинской столицы продлятся в течение всего зимнего периода, заявил заместитель руководителя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.
Ситуация остается сложной, продолжаются отключения и ограничения, по большей части это экстренные отключения, и это продлится всю зиму, заявил Пантелеев, передает ТАСС.
Он добавил, что работы над восстановлением инфраструктуры будут продолжаться.
Ранее гендиректор поставщика электроэнергии YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявлял, что в Киеве не работает 60% трансформаторов.