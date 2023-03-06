Хуснуллин заявил о плане восстановить в 2023 году более 2,8 тыс. домов в новых регионах

Шольц назвал условие для гарантий безопасности Украины

Шольц заявил о готовности Запада предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN выразил уверенность, что Запад готов предоставить гарантии безопасности Украине после завершения конфликта.

При этом он отметил, что время для этого еще не пришло, передает ТАСС.

Кроме того, Шольц рассказал, что оборонное производство в Германии будет постоянно расти. Он считает, что постоянное производство увеличит мощности ФРГ и усилит безопасность.

Шольц добавил, что в 2023 году правительство Германии «заключит все необходимые соглашения с оборонной промышленностью о том, что та будет предоставлять» властям.

Также в интервью канцлер высказал мнение, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина.

«Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными», – добавил он.

Также Шольц заявил, что Запад не будет принимать решения об условиях мира на Украине, в том числе за счет территориальных уступок Киева, вместо украинцев, так он ответил на вопрос о том, возможны ли переговоры по урегулированию конфликта на условиях отказа Украины от Крыма и части Донбасса.

Напомним, в ЕС пригрозили Китаю санкциями за возможные поставки оружия России.

Ранее СМИ сообщали, что вопрос возможных гарантий безопасности со стороны НАТО Украине не играл роли на встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

До этого президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что НАТО следует пообещать Украине гарантии безопасности после завершения конфликта.