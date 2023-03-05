Ереван назвал действия диверсантов Азербайджана терроризмом

Действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибло три человека, являются терроризмом, заявили в министерстве иностранных дел Армении.

В заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте, говорится, что факты доказывают, что это провокация, заранее спланированная высшим руководством Азербайджана, действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе, чем терроризм, передает ТАСС.

«Почти три месяца заблокирован Лачинский коридор, что приводит к гуманитарной катастрофе. Параллельно с этим Азербайджан продолжает террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, конечной целью которого является этническая чистка», – указали в ведомстве.

В документе министерства отмечается, что после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении в отношении Азербайджана, азербайджанская сторона не только не предприняла шагов к исполнению юридически обязывающего решения суда, но и совершила новые преступления, в том числе в отношении мирного населения.

В МИД добавили, что действия Азербайджана показывают, что нужны гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и необходимость международного участия в них. «Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой и принять активные меры для исключения дальнейших нарушений Азербайджаном собственных международных обязательств», – говорится в сообщении.

МИД Армении считает, что в сложившихся условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

Ранее СМИ сообщили, что в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.