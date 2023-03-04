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Житель Артемовска рассказал о прицельно стреляющих снайперах ВСУ
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Снайперы украинских войск прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска (Бахмута), рассказал эвакуированный Юрий Марченко, у которого так убили жену.
Ранее сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. Так, в пятницу доставили очередную группу жителей Артемовска, среди которых и был спасенный мужчина, передает РИА «Новости».
По его словам, 22 февраля снайпер убил его супругу через стекло в доме, он же сам едва успел уклониться от пули. Мужчина добавил, что видел стрелявшую женщину-снайпера в украинской форме.
Жену Марченко похоронил прямо в своем огороде, так как из-за обстрелов не мог добраться до кладбища.
Напомним, ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о появлении приказа покинуть Артемовск.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
В Чехии оценили смертельную для ВСУ тактику российских военных
Чешский генерал Чехии заявил, что тактика российских военных оказалась смертельной для ВСУ
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Тактические ходы российских военных оказались смертельными для украинской армии, выразил мнение изданию Parlamentni listy экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
По его словам, российские военные держат ВСУ в постоянном напряжении, так как проводят ежедневные артобстрелы и совершают небольшие вылазки, что, в свою очередь, приводит к большим потерям живой силы и техники в строю украинских военных, передает ФАН.
Шандор добавил, что постоянные неудачи ВСУ негативно сказываются на боевом духе бойцов и не позволяют Киеву «вернуть потерянные территории».
По мнению генерала, Киеву не смогут в полной мере помочь поставки западной военной техники, она и так не покрывает всех нужд украинской армии, к тому же приходит с сильным опозданием.
Ранее сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня» рассказал, что у украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, они стараются вести «более мобильную» войну.
Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
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Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.
Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.
Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.
Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Бывший генпрокурор Украины сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получен приказ покинуть Артемовск (Бахмут), где он сам проходил службу.
По его словам, приказ убыть из города был получен накануне, ранее еще одно подразделение, проходившее службу на Бахмутском направлении, тоже перевели. Он добавил, что доклад о выполнении приказов будет передан офису президента, передает РИА «Новости».
Луценко назвал такое решение «мелкой политической местью».
Также командир украинских войск с позывным «Мадьяр» заявил, что его подразделение также получило приказ покинуть город.
Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали все мосты на подъезде к Артемовску.
Путин расширил перечень обязанностей военкоматов
Путин обязал военкоматы принимать заявки на выдачу удостоверений ветерана боевых действий
Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг задач военных комиссариатов. Теперь военкоматы будут принимать заявки о выдаче удостоверений ветерана боевых действий.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, положение о военных комиссариатах дополняется подпунктом «рассмотрение обращений на выдачу удостоверения ветерана боевых действий и организация выдача таких удостоверений в установленном порядке».
Кроме того, в пункт, определяющий круг задач военкоматов, внесено указание, делающее перечень задач учреждений открытым. То есть указывается, что они могут выполнять «иные задачи, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны», пишет «Московский комсомолец».
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО.
Спасшего детей мальчика из Брянской области наградили медалью «Доблесть и отвага»
Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» спасшего девочек под Брянском мальчика
Глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском, сообщили в СК России.
В сообщении на сайте СК России говорится, что десятилетний житель Брянской области Федор награжден по поручению Бастрыкина ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Награду он получил за проявленные героизм и самоотверженность во время теракта в Климовском районе Брянской области.
Ранее десятилетний Федор Симоненко, который спас двух детей в Брянской области, смог поговорить из больницы по видеосвязи с братом, находящимся в зоне СВО на Украине.
Напомним, десятилетний Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух девочек и помог им спрятаться.
Мальчик перенес операцию. Врачи извлекли пулю, и теперь жизни Федора ничто не угрожает.
Как сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин и все в Кремле восхищены геройством мужчины, погибшего при теракте в Брянской области, и мальчика, который спас двух девочек.
В США предрекли разрушение Украины из-за отказа Киева от переговоров
NI: Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ
Вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ, выразил мнение обозреватель National Interest Майкл Гай.
По мнению обозревателя, существует только два возможных сценария для Украины: либо под контролем Киева останется большая часть страны, либо вся Украина превратится в руины, а ее руководство будет свергнуто, передает РИА «Новости».
По мнению автора статьи, все зависит от того, в какой момент Киев согласится пойти на урегулирование конфликта: до или после поражения украинской армии. Первый вариант подразумевает под собой территориальные уступки, второй – полный разгром с вышеописанными последствиями.
Таким образом, продолжение поставок западного оружия Киеву приведет к тому, что украинцы еще дольше будут обманываться перед лицом куда более серьезных опасностей, чем те, с которыми они уже столкнулись, заключил обозреватель.
Ранее Украина потребовала от ЕС 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц.
В Сербии опровергли поставки вооружения на Украину
Сербское оборонное предприятие опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину
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Ни одна мина или ракета производства компании «Крушик» с начала конфликта на Украине не была предоставлена ни одной из сторон, прилагаемые к сообщениям о продаже оружия на Украину «документы» подложны, сообщило руководство сербского предприятия.
Руководство предприятия назвало недостоверной информацию о предположительных поставках 122 мм ракет «Град» компании «Крушик» на Украину. Подчеркивается, что продажи на этот рынок не было, не были заключены договоры об указанных количествах и кодификации, передает РИА «Новости».
В официальном релизе компании указано, что сообщения в СМИ построены на использовании неполной и не связанной информации, которую пытаются крайне злонамеренным способом поставить в негативный контекст, опубликовав части документа на бланке предприятия и сертификата конечного пользователя.
«Первая страница документа на нашем бланке не содержит даты, а речь идет о документе, которым определяются характеристики безопасности продукции, значимые для ее перевозки, и нет никаких доказательств, что он связан с другими документами, опубликованными в СМИ», – говорится в сообщении. Там же указано, что документ относится к 122 мм ракетам «Град–2000» дальности 40 км.
Также опубликована первая страница сертификата конечного пользователя на количество 3,5 тыс. ракет М-21 «Град» дальности 20 км. На предприятии пояснили, что такие ракеты компании «Крушик» не имеют подобной кодификации.
«Кто-то намеренно хотел нанести ущерб «Крушику», но не понял, что использовал два документа, относящиеся к разным видам продукции», – подчеркнуло руководство оборонного предприятия.
Отмечается, что ни одна мина или ракета производства «Крушик» с начала конфликта на Украине не была продана ни одной из противоборствующих сторон.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Посол России в США Антонов заявил, что Вашингтон ответственен за теракт под Брянском
США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву.
По словам посла, с каждой новой партией американского оружия киевские преступники, вдохновленные поддержкой США, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области.
«Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, значит, несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже «на руках» США», – приводит ТАСС слова Антонова.
Российский посол подчеркнул, что украинский режим будет использовать террористические методы, целясь из натовских «стволов» в женщин, стариков и детей, поскольку Вашингтон активно этому способствует.
«Россия будет и впредь жесточайшим образом пресекать любые попытки напасть на гражданское население. Нас невозможно запугать», – подчеркнул Антонов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Посол России в США заявил, что поставляемое Украине оружие будет уничтожено.
Напомним, в МИД России заявили, что украинские диверсанты использовали натовское оружие для убийства мирных жителей в Брянской области, возникает вопрос о квалификации стран альянса в качестве соучастников.
На Украине вернули на рельсы старые паровозы
Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы
Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».
По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.
Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, сможет ли Киев восстановить энергетическую инфраструктуру, и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ.
Глава МИД Сербии опроверг поставки оружия Украине
Глава МИД Сербии заявил, что страна не поставляла оружие на Украину и ни одной из сторон конфликта
Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта, и не давала разрешения на поставки военной продукции в эти страны через посредников, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
Кроме того, Дачич подчеркнул, что Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения ни в одну спорную с международной точки зрения страну, передает ТАСС.
Ранее сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло содержание «документов» о якобы поставках ракет на Украину.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила накануне, что Россия призвала Сербию разъяснить ситуацию с возможными поставками оружия Украине, по ее словам, это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений.
ВСУ потеряли на Донецком направлении почти 500 человек за сутки
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Украинские военные потеряли почти 500 человек за последние сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении в связи с активными действиями военных Южной группировки ликвидировано до 490 украинских, есть раненые. Также подбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 иамериканская артсистема М777.
Кроме того, на Купянском направлении военные Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки ликвидированы более 90 бойцов ВСУ, танк и шесть автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении военные центральной группировки поразили ВСУ близ населенных пунктов Ямполовка в ДНР, а также Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР. Ликвидированы до 150 бойцов ВСУ, две машины пехоты, пять бронемашин и боевая машина РСЗО «Град».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях военные восточной группировки нанесли комплексное поражение бойцам ВСУ около пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери украинских военных составили до 80 человек, танк, две бронеашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.
Ракетная авиация нанесла поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.
В районе Дружковки в ДНР ликвидирован радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300».
За сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка и Червоная Диброва в ЛНР, Старомлиновка, Кременец и Пески в ДНР, а также Малая Кардашинка и Новая Збурьевка в Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 тыс. 324 беспилотников, 408 ЗРК, 8 тыс. 145 танков и других бронемашин, 1 тыс. 49 боевых машин РСЗО, 4 тыс. 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 тыс. 722 единицы спецтехники.
Упавший в Енакиеве в ДНР самолет был военным
Мэр города: Упавший в Енакиеве самолет был военным, место приземления летчиков еще не установили
Самолет, упавший в Енакиеве в ДНР, был военным, местоположение катапультировавшихся летчиков пока остается неизвестным, заявил мэр города Енакиево Роман Храменков.
По его словам, самолет военный, но принадлежность его пока неизвестна, так же как неизвестно местоположение пилотов, поскольку поиски затрудняют лесополоса и поля, передает ТАСС.
Храменков добавил, что пострадавших на земле в результате падения самолета в Енакиеве в ДНР нет, на месте падения находится фермерское хозяйство, хозяин которого сообщил, что самолет лежит в полях.
Ранее Храменков сообщил, что неопознанный самолет сбит над территорией Енакиева в ДНР.
Медведев предложил «отметить» «Калибрами» строительство танкового завода на Украине
Медведев предложил «отметить» строительство Германией танкового завода на Украине салютом из «Калибров»
Строительство концерном Rheinmetall танкового завода на Украине будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев назвал сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода «примитивным троллингом киевского режима». Он засомневался, что в Германии всерьез решатся на размещение производства танков Leopard на Украине, но если это произойдет, то Россия должна «должным образом отметить это событие салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», написал в Telegram-канале зампред Совбеза.
Ранее гендиректор компании Армин Паппергер заявил, что на Украине планируется строительство завода немецкой компании Rheinmetall на с возможностью выпускать до 400 танков Leopard в год.