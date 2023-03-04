ФСБ задержала в Москве женщину за финансовую помощь ВСУ

ФСБ и МВД задержали москвичку за оказание финансовой помощи украинским войскам, из-за чего ее обвинили в государственной измене, женщину арестовали на два месяца, сообщает ЦОС ФСБ.

Москвичку, причастную к противоправной деятельности за оказание финансовой помощи dооруженным силам Украины задержала ФСБ. Женщину подозревают в государственной измене, передает РИА «Новости».

Ее задержали при попытке покинуть Россию, решением Лефортовского районного суда она арестована на два месяца.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жительницу Алтая на два месяца отправили под стражу за сотрудничество с Украиной.