Рогов: В Запорожье зреет недовольство и бунт против режима Владимира Зеленского

В городе Запорожье, который в данный момент находится под контролем ВСУ, растет недовольство киевским режимом и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинский президент и его окружение «проиграли битву за души и умы запорожцев». Жители города негативно воспринимают все слова и призывы Зеленского, они ждут скорейшего освобождения, передает РИА «Новости».

Также Рогов рассказал о частых случаях неповиновения властям и в украинских отрядах территориальной обороны.

«Даже поднимался вопрос об ее расформировании, потому что было больше десятки боестолкновений с украинскими боевиками, после чего запорожцы оставляли позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на нашу сторону», – подчеркнул он.

Ранее ракета ПВО Украины попала в многоэтажку в Запорожье, погибли несколько человек. Рогов заявил, что ракета прилетела в жилой дом по вине некорректной работы украинской ПВО.