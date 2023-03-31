Минск активизировал контакты с Путиным по возвращению ядерного оружия в Белоруссию

Лукашенко заявил об активизации контактов с Путиным по возврату ядерного оружия в Белоруссию

Минск на фоне геополитической обстановки активизировал контакты с президентом России Владимиром Путиным о возвращении ядерного оружия в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.

Он напомнил, что ядерное оружие было выведено в 1990-х годах под гарантии: «никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революций», передает ТАСС.

«Все растоптано», – констатировал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, ядерную державу победить нельзя. Он подчеркнул: если Россия поймет, что ситуация угрожает распадом страны, «будет применено самое страшное оружие».

Такого допустить нельзя, заключил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Москва не станет передавать Минску российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.