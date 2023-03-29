Лавров оценил слова Блинкена о недопустимости перемирия на Украине

Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление Блинкена о недопустимости перемирия на Украине

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о недопустимости немедленного перемирия на Украине является «неглубоким анализом», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Блинкен ранее заявил, что возможное перемирие было бы в интересах России, чего нельзя допустить, передает ТАСС.

«На чем основывается такой, прямо скажем, неглубокий анализ? Мне сказать трудно», – отметил Лавров.

Он предположил, что Запад не хочет останавливать эту войну, так как видит в ней свои геополитические интересы, в первую очередь с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.

Ранее Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».