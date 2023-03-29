Лавров оценил слова Блинкена о недопустимости перемирия на Украине

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29 марта, среда | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
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Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания.
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Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты».
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Лавров оценил слова Блинкена о недопустимости перемирия на Украине
Лавров назвал «неглубоким анализом» заявление Блинкена о недопустимости перемирия на Украине
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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о недопустимости немедленного перемирия на Украине является «неглубоким анализом», заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
Блинкен ранее заявил, что возможное перемирие было бы в интересах России, чего нельзя допустить, передает ТАСС.
«На чем основывается такой, прямо скажем, неглубокий анализ? Мне сказать трудно», – отметил Лавров.
Он предположил, что Запад не хочет останавливать эту войну, так как видит в ней свои геополитические интересы, в первую очередь с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.
Ранее Блинкен заявил, что прекращение огня на Украине «поможет России вооружиться, консолидировать контроль над территорией, но не принесет мир».
В США объяснили отказ передавать информацию России по ДСНВ
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США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но на это требуются соответствующие решения Москвы, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что Вашингтон считает ДСНВ хорошим соглашением для обеих стран и всего мира, передает ТАСС.
«Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию», – сказал он. Кирби также добавил, что США «хотели бы снова это делать, но это требует соответствующей готовности» от России.
Напомним, Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее Рябков заявил, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна.
До этого Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
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В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».
Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Военнослужащего полка «Азов» осудили на 20 лет за убийство женщины в Мариуполе
Верховный суд ДНР вынес приговор командиру боевой группы полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Дмитрию Смитии, он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве.
Следствие установило, что весной 2022 года Смития совместно с другими боевиками размещались на позиции, расположенной на третьем этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе. Они охраняли и патрулировали территории, а также наблюдали за передвижением людей в районе жилого дома, сообщает «Трибунал» в своем Telegram-канале.
На позицию 24 марта 2022 года пришла местная женщина, которая предложила «азовцам» еду. В ответ она услышала угрозы с требованием уйти. На следующий день женщина снова пришла на позицию, чтобы попытаться наладить контакт с боевиками, Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей, говорится в сообщении.
«На основании доказательств, собранных военными следственными органами СК России, Верховным судом ДНР вынесен приговор военнослужащему войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк «Азов») Дмитрию Смитии. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
Приговором суда Смитии назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Лавров назвал условие для возобновления диалога России с США
Лавров заявил о необходимости возвращения США к цивилизованному поведению для возобновления диалога с Россией
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США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД России объяснил, что США должны изменить свое поведение и вернуться к цивилизованным принципам ведения межгосударственных отношений, включая закрепленные в договоре о СНВ, чтобы Россия возобновила диалог с Соединенными Штатами, передает ТАСС.
Лавров отметил, что пока Москва не наблюдает и признаков того, что США готовы задуматься о возвращении к истокам, закрепленным в документах Устава ООН, в том числе уважать суверенное равенство государств.
По словам министра иностранных дел, в условиях такой политики Вашингтона не видно никаких изменений, которые могли бы произойти, кроме как внутри коллективного Запада и американского политического истеблишмента.
Ранее Лавров заявил, что когда и если руководство стран Запада «протрезвеет», Россия на своих условиях будет определяться с дальнейшими перспективами взаимодействия с этим государствами.
Лавров ранее заявлял, что Россия, по мнению Запада, является препятствием на пути их доминирования в мире, поэтому нашей стране навязывают войну.
Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
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Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».
Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.
В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.
Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».
В Белом доме отказались подтвердить сообщения о сбитом снаряде GLSDB
Кирби: США не могут подтвердить, что российская ПВО сбила реактивный снаряд GLSDB
США не могут подтвердить сообщение Минобороны России о том, что на Украине был сбит управляемый реактивный снаряд GLSDB, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, он видел сообщения о сбитом снаряде в СМИ, но подтвердить не может. Он напомнил, что ранее США обещали передать реактивные снаряды GLSDB Украине, но сколько их и где они сейчас находятся, надо спросить у Пентагона, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО впервые за время СВО перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB производства США.
Пентагон: Украине сейчас не нужны современные американские истребители
Киевский режим сейчас не нуждается в американских истребителях четвертого поколения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
Истребители четвертого поколения не помогут сейчас Киеву в его борьбе, заявил Остин в ответ на вопрос о необходимости предоставления киевскому режиму F-16, передает ТАСС.
При этом глава Пентагона не исключил, что в будущем Украина может получить такие самолеты. Сейчас, по словам Остина, ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.
Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка истребителей «сейчас не является приоритетом».
Командир «Ахмата» прокомментировал планы ВСУ о весеннем контрнаступлении
Командир «Ахмата» Алаудинов: Контрнаступление ВСУ станет для них последним
Весеннее контрнаступление ВСУ, если Киев на это решится, станет для Украины последним заходом, заявил в эфире «Соловьев Live» помощник главы Чечни и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, после так называемого весеннего контрнаступления в рядах ВСУ не останется живой силы, а военная техника с Запада пока не встречалась на поле боя, передает РИА «Новости».
При этом командир добавил, что было зафиксировано, что сама техника находится на Западной Украине, однако на передовой пока не появилась.
«Киев испытывает большие проблемы с доставкой и обслуживанием техники», – заключил Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» посмеялся над видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы посетил Артемовск, за который сейчас между ВС России и ВСУ идут ожесточенные бои.
Сербия передала Украине электроэнергетическое оборудование
Пресс-служба правительства Сербии сообщила об отправке на Украину электроэнергетического оборудования
Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич пообещала помочь Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Как сообщает пресс-служба, в состав передаваемого Украине от Сербии груза вошли 19 различных электронных устройств и частей электрической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. На отправке оборудования присутствовала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая пообещала, что Белград продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в той мере, в какой это возможно, передает ТАСС.
Премьер Сербии заявила, что идея отправки электроэнергетического оборудования в пострадавшие районы Украины принадлежит послу Японии в Сербии Такахико Кацумата, чья страна председательствует сейчас в G7, и главе делегации ЕС в стране Эммануэлю Жофре, которые призвали правительство Сербии рассмотреть возможность подобной помощи.
Брнабич также сообщила, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с электроэнергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать определенное оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении электроэнергетической системы Украины. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать Украине такую помощь.
Премьер-министр республики напомнила, что Сербия уже пожертвовала 3 млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В начале марта президент Сербии Александар Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ в вопросе о лавре
Глава Союза староверов Севастьянов: Папа Римский готов помирить УПЦ и ПЦУ по лавре
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Папа Римский Франциск может выступить посредником на переговорах канонической УПЦ и раскольнической ПЦУ по ситуации с Киево-Печерской лаврой, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после телефонного разговора с понтификом.
Франциск объявил о готовности стать посредником между канонической Украинской православной церковью (УПЦ) и раскольнической Православной церковью (ПЦУ) Украины, чтобы помочь защитить УПЦ свою позицию, заявил Севастьянов в беседе с ТАСС.
Руководитель Союза староверов пояснил, что юридических механизмов помощи, кроме призыва к переговорам, у папы Римского нет. В деле с лаврой он призывает к уважению святости мест и прекращению того, что происходит сейчас.
В середине марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения прибыла государственная комиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Украинский Минкульт предложил им перейти в ПЦУ.
Зеленский заявил о готовности принять Си Цзиньпина на Украине
Президент Украины Зеленский заявил о готовности принять председателя Китая Си Цзиньпина на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский готов принять председателя Китая Си Цзиньпина, пишет Associated Press.
По его словам, есть большое желание поговорить с председателем КНР, контактов с ним не было больше года. Си Цзиньпину уже направлено приглашение, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Ранее замдиректора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев заявил, что разговор Си Цзиньпина с Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина.
До этого Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.
Эксперт рассказал о позволяющей сбивать почти все снаряды GLSDB системе ПВО
Военный эксперт Кнутов объяснил значение первого перехвата «умной» ракеты GLSDB силами ПВО России
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Факт перехвата снаряда GLSDB означает, что российская ПВО прошла этап накопления данных по этому боеприпасу, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Теперь, по его словам, предстоит научить сбивать эти снаряды не только ЗРК, но и комплексы РЭБ.
«Перехват GLSDB – событие знаковое. Этот снаряд представляет собой комбинацию реактивного двигателя от HIMARS и ракеты GBU-39. Она запускается с наземных установок с большой дальностью – до 150 км. Разработка крайне высокотехнологичная, что требует особого подхода к ее устранению», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Прежде всего, стрельба по подобной цели подразумевает создание у нас определенного программного обеспечения (ПО). Для этого необходимо накопить алгоритмические данные, обработать их и систематизировать. Мы уже делали нечто подобное с HIMARS: военные пытались захватить ракеты на автоматическое сопровождение и производили запуск наших систем», – подчеркивает эксперт.
«В случае успеха информация фиксировалась и в дальнейшем использовалась при составлении ПО. Отмечу, что сам факт перехвата GLSDB означает, что этап накопления данных мы успешно прошли. Теперь можно более подробно ознакомиться с характеристиками боеприпаса и его рабочими частотами», – отмечает собеседник.
«Это позволит подключить к обороне не только зенитно-ракетные комплексы, но и системы РЭБ, которые смогут сбивать ракеты с намеченного курса. Также у нас появляется возможность внести некоторые улучшения в уже имеющееся ПО, а затем загрузить его к остальным алгоритмам. Это позволит достичь почти стопроцентной вероятности поражения целей GLSDB», – резюмирует Кнутов.
Ранее стало известно, что силы российской ПВО успешно перехватили управляемый реактивный снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны.
Напомним, в феврале США сообщили о решении передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км. Подобные снаряды теоретически позволили бы ВСУ атаковать Крым. При этом Пентагон оставил на усмотрение офиса Зеленского принятие решения об ударах по российскому полуострову.
Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западное оружие, передаваемое ВСУ, не сможет повлиять на достижение Россией целей спецоперации на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВС РФ создает ПО для противодействия ракетам HIMARS.
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В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины
Генерал Милли: США с учетом конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов
Министерство обороны США пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По словам Милли, на Украине происходит невероятный расход обычных боеприпасов, несмотря на то, что конфликт региональный. Он отметил, что в случае большой войны, «если она, не дай Бог, когда-нибудь случится», расход боеприпасов будет колоссальным, поэтому сейчас идет проверка работы всех действующих военных заводов, передает ТАСС.
Он отметил, что после проверки будут произведены расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование. Особое внимание, по словам Милли, уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности.
В Ивано-Франковске сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ
В Ивано-Франковске последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), заявили в УПЦ.
Рейдеры прошли через боковые двери храма, открыли центральный проход и вытолкали прихожан, полиция не вмешивалась, сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».
В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не вышло на связь, пока подтвердить, что оно живо, нет возможности. Согласно данным епархии, духовенство пытаются «вытравить слезоточивым газом», все это проводится при поддержке нацполиции Украины.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о дискриминации в отношении канонической УПЦ.
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